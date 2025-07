Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Audi Q5

De Audi Q5 is weer aan een nieuwe modelgeneratie begonnen. Met een duik in de prijslijst maken we kennis met alles dat hij te bieden heeft.

De nieuwe Audi Q5 is een evolutie van het vorige model, maar wel een evolutie met enkele belangrijke wijzigingen. Eerder dit jaar konden we al met de auto rijden en stonden we stil bij alle vernieuwingen. Nu nemen we een duik in de prijslijst om te zien wat hij te bieden heeft op gebied van uitrustingen en welke prijzen daarbij horen.

Motoren Audi Q5

Een van de belangrijkste verschillen met het vorige model is dat de nieuwe Audi Q5 altijd een plug-in hybride is. In Nederland dan, want in het buitenland heb je hem ook met ‘gewone’ benzinemotor, als diesel en als S Q5 met 3,0-liter V6. Vanwege de bpm gaan die allemaal aan ons land voorbij.

Toch zijn de plug-in hybrides ook zo verkeerd nog niet. Standaard levert de aandrijflijn een systeemvermogen van 299 pk, waarmee je in 6,2 seconden op de 100 km/u zit. Optioneel is een versie van de aandrijflijn met maar liefst 367 pk, exact net zo veel als de S Q5 met alleen een benzinemotor heeft. Met 5,1 seconden duurt de 0-100-sprint wel wat langer dan bij de S Q5, maar in theorie zorgt de elektrische aandrijving wel voor een directere gasrespons. Het verbruik van een plug-in hybride hangt sterk af van hoe vaak je hem oplaadt, maar in theorie (WLTP) moeten beide versies bijna 1 op 40 kunnen rijden, met een volledig elektrische actieradius van bijna 100 km.

Uitrustingen Audi Q5

Naast de keuze voor de ‘gewone’ Audi Q5 of de Q5 Sportback met laag dak zijn er de Pro Line (niet voor Spotback), Advanced Edition, S Edition en S Edition Competition. De standaard Pro Line biedt onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, kunstleren bekleding, stoelverwarming voorin, automatische driezone airco, een S-sportonderstel en rijhulpsystemen zoals adaptieve cruise control, uitwijkhulp en kruispuntassistent. De Advanced Edition breidt dat uit met full-led-verlichting, verwarmde buitenspiegels, automatisch dimmende spiegels en vooral een visueel wat luxere aankleding.

Uiteraard zorgt de S Edition voor meer sportiviteit, met 19-inch lichtmetaal, een S Line-interieur met stoffen bekleding. Bovenaan de rangorde maakt de S Edition Competition de standaarduitrusting compleet met zwarte accenten, elektrisch verstelbare voorstoelen, gekleurde remklauwen en adaptieve luchtvering. Het verschil in visuele aankleding van de verschillende modellen zie je hierboven.

Prijzen Audi Q5

De nieuwe Audi Q5 is leverbaar vanaf 65.990 euro, met 67.990 euro voor de Advanced Edition. Met een vanafprijs van 69.990 euro zit de S Edition er niet eens zo veel boven. Een iets grotere stap is die naar de S Edition Competition, met een vanafprijs van 74.990 euro. De Sportback kost altijd 2.000 euro meer dan een vergelijkbare gewone Q5.

De Pro Line oogt wel heel erg als een basismodel, dus de upgrade naar de Advanced Edition zouden wij altijd doen. De S Edition vinden wij er nog wat beter uitzien, dus die upgrade doen we ook. De laatste stap naar de S Edition Competition vinden we er net een teveel. Die uitvoeringen vinden we het mooist, maar de meerprijs besteden wij liever aan visuele aankleding en wat losse opties.

Exterieuraankleding

De exterieuraankleding van de nieuwe Audi Q5 begint met enkele aankledingspakketten. Voor 4.590 euro worden diverse elementen uitgevoerd in carbon. Wij kiezen liever voor 1.100 euro het ‘exterieurpakket zwart’. Hebben we alsnog de mooie donkere accenten van de S Edition Competition.

Het standaard wit is natuurlijk wel heel wit. Voor 1.330 tot 1.335 euro mag je een andere kleur uitkiezen, met als uitzondering een goudbeige tint die een meerprijs heeft van 1.690 euro. Met uitzondering van het standaard wit en Daytonagrijs (een parelmoerlak) zijn dit allemaal metallickleuren. Zie het overzicht hieronder. Uiteindelijk valt onze keuze op het heldere Ultrablauw.

Voor de wielen is de keuze reuze. Er zijn maar liefst elf alternatieven, verdeeld over de maten 19, 20 en 21 inch en met een meerprijs van 245 tot 3.430 euro. We tonen de verschillende soorten weer hieronder (kleurvarianten van eenzelfde design daargelaten). Wij houden het bij de standaardvelgen, maar kiezen wel voor de grafietgrijze variant (245 euro).

Interieuraankleding

De voor deze uitvoering standaard stoffen bekleding kunnen we omruilen voor een combinatie van leer en kunstleer (875 euro, microvezel (2.170) en alleen echt leer (4.630 euro). Addertje onder het gras: die laatste kan alleen in combinatie met diverse losse opties, wat de meerprijs feitelijk op 5.950 euro brengt. In alle gevallen is de bekleding zwart. Wij investeren in de microvezel bekleding.

Pakketten en losse opties

De lijst begint met Tech Plus (990 euro) en Tech Pro (3.490 euro). Dat eerste omvat het Comfortpakket Plus, matrix-led-koplampen en het extra infotainmentscherm voor de bijrijder. Tech Pro voegt daar ook nog oled-achterlichten en een geïntegreerde garagedeuropener aan toe. Het comfortpakket omvat de verwarmde buitenspiegels, automatisch dimmende spiegels en een ‘comfort autosleutel’.

Dan zijn er nog een hoop losse opties. We noemen de belangrijkste: digitale autosleutel op je smartphone (245 euro), een comfortsleutel (keyless entry en start, 605 euro), wegdraaibare trekhaak (1.150 euro), draadloze smartphonelader (365 euro), MMI Experience Pro (extra infotainmentfuncties, maar ook head-up display en Bang & Olufsen Premium Sound System met 3D-geluid, 2.875 euro), adaptieve luchtvering (1.995 euro), warmtewerend glas (510 euro), een glazen panoramadak (1.795 euro), stoelventilatie voorin (1.090 euro) en uitgebreide sfeerverlichting (365 euro). Het MMI-pakket hebben we als enige overwogen, vooral vanwege dat head-up display en audiosysteem, maar de meerprijs is toch best fors. Toch maar niet…

‘Onze’ Audi Q5

Ondanks dat we ons hebben ingehouden met het selecteren van opties, is de prijs van onze Audi Q5 namelijk al opgeklommen naar 74.835 euro. Wie enthousiast opties aanvinkt, tilt de auto zomaar over de 90.000 euro… Hoe zou jij de nieuwe Q5 samenstellen?

