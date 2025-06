Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de MG S5 EV in Nederland

MG brak enkele jaren geleden door met de MG ZS EV, die toen scoorde met een relatief betaalbare prijs (mede dankzij bijtellingsvoordeel) en voor die tijd prima prestaties. Nu is het tijd voor opvolging. Eigenlijk zijn er zelfs twee opvolger.

De nieuwe generatie MG ZS zag je al eerder in deze rubriek, maar die is niet meer volledig elektrisch. Als elektrisch alternatief is er nu de MG S5 EV, die net ietsje groter is, maar nog steeds wel in hetzelfde segment opereert. Eerder dit jaar konden we al met de S5 rijden, nu nemen we een duik in de prijslijst om de uitvoeringen en uitrustingen te bestuderen.

Motoren MG S5 EV

De MG S5 EV wordt altijd op de voorwielen aangedreven door een 170 pk en 250 Nm sterke elektromotor, in combinatie met een 49 kWh batterij die goed is voor 340 km actieradius met een verbruik van 16,6 kWh/100 km. De 100 km/u is in 8,0 seconden bereikt. Dit model wordt aangeduid als de Standard Range.

Alternatief is de Long Range met een 231 pk en 350 Nm sterke elektromotor. Die stuwt de auto in een vlotte 6,3 seconden naar de 100 km/u, met een top van 164 km/u. Het verbruik is met 15,5 tot 16,0 kWh/100 km (afhankelijk van uitrustingsniveau) aan de lage kant, wat samen met een 64 kWh batterij een actieradius van 465 tot 480 km mogelijk maakt. Ook in dit segment is dat al niet meer grensverleggend of indrukwekkend, maar het is natuurlijk wel dik in orde.

Uitrustingen MG S5 EV

Er is keuze uit twee uitrustingsniveaus: Comfort en Luxury. De Comfort biedt onder meer zwarte 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, een 10,25-inch digitaal instrumentarium, een 12,8-inch centraal display, uitgebreide connectiviteit, satellietnavigatie, achteruitrijcamera en al alle rijhulpsystemen die MG voor het model kan leveren.

De Luxury breidt dat uit met onder meer 18-inch lichtmetaal, stuur- en stoelverwarming voorin, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, (deels) kunstleren bekleding, getinte ramen achter, een 360-gradencamera, draadloze smartphone-lader en elektrisch bedienbare achterklep.

Prijzen MG S5 EV

De Comfort is te combineren met beide aandrijflijnen, de Luxury heeft altijd de krachtiger motor en grotere batterij. Zo staan er drie uitvoeringen in de prijslijst, met een vanafprijs van respectievelijk 33.850 euro, 36.850 euro en 39.300 euro.

Exterieuraankleding

Ongeacht de uitvoering die je kiest zijn de aankledingsmogelijkheden hetzelfde. De standaardkleur is wit, voor 650 euro mag je kiezen uit zwart, twee tinten grijs, rood en donkerblauw.

Wielkeuze is er niet, dat bepaal je alleen via je keuze voor een van de twee uitrustingsniveaus.

Interieuraankleding

Mogelijkheden om het interieur te personaliseren zijn er geheel niet. MG neemt niet eens de moeite om het interieur in de configurator te laten zien.

Pakketten en losse opties

Losse opties zijn er ook niet. Je keuze voor het uitrustingsniveau is dus allesbepalend voor wat je wel of niet aan boord hebt.

‘Onze’ MG S5 EV

Voegen we nog een van de optionele kleuren aan de Luxury toe, dan kan je een nieuwe MG S5 EV dus niet duurder maken dan 39.950 euro. Dat is een marktconforme prijs en de MG biedt prima prestaties en specificaties. Het probleem is alleen dat de S5 de markt lang niet meer voor zichzelf heeft, zoals de ZS EV destijds. Is een ‘gewoon prima’ aanbod voldoende om – bijvoorbeeld – verkooptopper Kia EV3 van de troon te stoten?

