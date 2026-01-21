Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Lucid Gravity in Nederland

Na de Air is nu ook de Lucid Gravity officieel in Nederland leverbaar. Wat kost hij hier en is het een interessant aanbod? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

Wie elektrisch wil rijden maar ook veel ruimte nodig heeft, heeft steeds meer keuze. Een van de nieuwste toevoegingen is de Lucid Gravity, die je kunt zien als een soort kruising tussen een SUV en een MPV. Een SUV, vanwege zijn uitstraling en hogere zitpositie. Een MPV, omdat hij ruim plaats biedt aan tot zeven personen én een hoop bagage. De ruime frunk kan je tijdens een pauze ook nog gebruiken als zitbankje. Bovendien voorziet de Gravity je van allerlei luxe. Maar wat precies en welk prijskaartje hoort erbij? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst. Ben je benieuwd naar de rijeigenschappen? Bekijk of lees dan ook onze rijtest.

Motoren Lucid Gravity

De Lucid Gravity is in Nederland leverbaar als Touring en Grand Touring. Beide hebben hun eigen aandrijflijn. De Touring beschikt over 568 pk, 1.100 Nm en een actieradius van 545 km (WLTP) uit een 89 kWh batterijpakket. Dat zijn al geen verkeerde cijfers. De Grand Touring overtreft dat nog eens met 839 pk en 1.232 Nm. Dankzij een 123 kWh batterijpakket komt hij ook nog eens 748 km ver (WLTP). Zeker voor het formaat is de Gravity dus best zuinig te noemen. Verder hebben beide modellen vierwielaandrijving en ligt de 0-100-tijd afhankelijk van de uitvoering net boven of zelfs net onder de vier seconden.

De enige keerzijde is dat de zwaartekracht in het nadeel werkt van de Lucid Gravity. Mede door die grote batterijpakketten ligt het kentekengewicht afhankelijk van de uitvoering op een stevige 2.522 tot 2.684 kg. Dat tikt aan met de wegenbelasting. Over gewichten gesproken: de Touring mag 1.600 kg trekken en de Grand Touring mag zelfs 2.500 kg aan de haak slaan.

Uitrustingen Lucid Gravity

Qua uitrustingen zijn de Touring en Grand Touring dan weer gelijk. Daarmee bestaat de standaarduitrusting van de Lucid Gravity uit onder meer 20-/21-inch wielen (achter een maat groter dan voor), adaptieve led-koplampen, verwarmde buitenspiegels, akoestisch en warmteabsorberend gelaagd privacy glas, glazen panoramadak, verwarmde en twaalfvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met kunstleren bekleding, vierzone klimaatcontrole, een maar liefst 34-inch digitaal instrumentarium dat deels ook centraal display is, aangevuld met een 12,6-inch centraal display, compleet infotainment met virtuele assistent, diverse USB-C-aansluitingen, een geavanceerd audiosysteem met tien speakers, elektrisch bedienbare frunk en achterklep en nog een hele lijst geavanceerde rij- en veiligheidssystemen.

Prijzen Lucid Gravity

De Nederlandse prijslijst van de Lucid Gravity begint bij 102.900 euro. Voor de krachtiger aandrijflijn van de Grand Touring betaal je 119.900 euro.

Voor de verdere configuratie maakt het niet uit welke uitvoering je kiest, maar als we toch al zo veel geld aan het uitgeven zijn, gaan we voor de topprestaties van de Grand Touring.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur voor de Lucid Gravity is zwart. Voor 1.200 euro kan je kiezen uit wit, donergrijs, brons, groen en (later dit jaar) titaniumgrijs. Overigens is het dak altijd donkergrijs. Wij combineren dat met groen. Bepaalde exterieurdelen kan je voor 1.050 euro uitvoeren in Platinum in plaats van donkergrijs. Doen wij niet.

Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid

Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid

De standaard 20-/21-inch wielen kan je voor 2.000 en 3.500 euro omruilen voor vergelijkbare dsigns in 21-/22-inch en 22-/23-inch. Alle velgsoorten zijn er in zwarte en Platinum-versie, maar dat hangt samen met het eventueel aanvinken van het genoemde ‘Platinum-pakket’. Wij vinden de standaardwielen al groot zat en eigenlijk ook wel gewoon de mooiste qua design, dus bij deze stap vinken we niets aan.

Lucid Lucid Lucid

Lucid Lucid Lucid

Interieuraankleding

De standaard kunstleren bekleding is zwart. Daar is ook een Premium-versie van, die ook leverbaar is in wit. Beide opties kosten 3.600 euro. Wil je echt leder, dan kan dat voor 6.400 euro met keuze uit twee soorten bruin. Uiteindelijk tikken we toch maar de volle meerprijs af voor het donkerbruine leer.

Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid

Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid

Pakketten en losse opties

De eerste opties die we tegenkomen zijn voor de stoelen: een pakket met stoelventilatie en -massage en nog meer elektrische verstelmogelijkheden en een zevenpersoonsconfiguratie. Het eerste is om onduidelijke reden al aangevinkt als ‘inbegrepen pakket’, ook al werd het niet genoemd bij de standaarduitrusting. Het levert dus in ieder geval geen extra meerprijs op. De extra zitplaatsen hebben die wel: 2.900 euro.

Lucid Lucid

Lucid Lucid

Als je vindt dat er nog niet genoeg rijasisstenten aan boord zijn, kan je voor 2.000 of 7.700 euro een uitbreidingspakket kiezen. Dan krijg je onder meer ook een adaptief grootlicht, automatisch in- en uitparkeren, 3D omgevingsweergave, specifieke rijstrooksuggesties, of stoplichtherkenning, en parkeerfuncties voor nog meer omstandigheden zelfs ‘handsfree rijassistentie’ inclusief hardware voor ‘toekomstige ADAS-functies’.

Het Comfort & Convenience Package (2.800 euro) omvat onder meer stuurverwarming, verwarmde ruitenwissers, stoelverwarming achterin en een cabinefilter. Andere opties: een extra uitgebreid audiosysteem (2.600 euro), het Dynamic Handling Package (3.700 euro), extra USB-aansluitingen (600 euro), een pakket met onder meer head-up display en sfeerverlichting (3.100 euro) en een trekhaakpakket (900 euro). Daarvan vinken we alleen het comfortpakket nog aan.

‘Onze’ Lucid Gravity

Daarmee brengen we de prijs van onze configuratie op 130.300 euro. Een flink bedrag, dat zeker. Maar dat geldt ook voor directe concurrenten zoals de BMW iX, Tesla Model X of Volvo EX90. Tussen die auto’s is de Lucid Gravity best een interessant aanbod, zeker gezien de grote hoeveelheid interieurruimte.

Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid Lucid