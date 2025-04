Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de DS N°8 in Nederland

DS heeft een nieuw vlaggenschip: de DS N°8. Wat heeft hij te bieden en welk prijskaartje hoort daarbij? We nemen een duik in de prijslijst en stellen er een naar wens samen.

De DS N°8 is een volledig nieuwe toevoeging aan het modelaanbod van het merk en vormt het nieuwe vlaggenschip. Samen met het wegvallen van de DS 9 is de DS N°8 ook de indirecte opvolger van dat model. Verder laat de N°8 zich met zijn carrosserievorm moeilijk in een hokje plaatsen. DS spreekt zelf van een coupé-SUV en hoewel de N°8 een hoog silhouet heeft, kan je hem met een kleine 1,60 meter hoogte eigenlijk geen echte SUV noemen.

Motoren DS N°8

Hoewel de DS N°8 op hetzelfde technische platform staat als onder meer de Opel Grandland en Peugeot 5008, is de DS er alleen met volledig elektrische aandrijving. Dat is een inmiddels bekend aanbod. De standaard FWD heeft 260 pk, 343 Nm en een 73,7 kWh batterij. Goed voor tot 550 km actieradius (WLTP). De FWD Long Range heeft niet alleen een grotere 97.2 kWh batterij en daarmee tot 750 km actieradius (WLTP), maar ook een krachtiger elektromotor met 280 pk. Tot slot is er de AWD Long Range, die dankzij een extra elektromotor 375 pk en 509 Nm biedt. De actieradius loopt wel terug tot maximaal 664 km (WLTP). Met een sprint naar de 100 km/u in 5,4 seconden is de AWD ook de snelste, de andere modellen doen hier een kleine acht seconden over.

Uitrustingen DS N°8

Er zijn twee uitrustingsniveaus voor de DS N°8: Pallas en Étoile. Enkele highlights uit de standaarduitrusting. 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmde en achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, ‘DS Canvas’ bekleding (een soort luxe stof), tweezone automatische airco, gekoeld dashboardkastje en de gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen.

Hoewel Pallas van oorsprong het topmodel was van de iconische Citroën DS, staat daar nu dus nog de Étoile boven. Die breidt de uitrustingen uit met onder meer 20-inch lichtmetaal, een verlichte grille, elektrisch bedienbare achterklep, de DS Active Scan Suspension (alleen Long Range), alcantara bekleding, stoelen met nekverwarmer, interieurluchtreiniger, een digitale binnenspiegel, een head-up display en een 360-gradencamera.

Prijzen DS N°8

De AWD is altijd een Étoile, voor de rest zijn de aandrijflijnen met beide uitrustingsniveaus te combineren. Dat brengt het totaal op vijf uitvoeringen. De prijslijst begin bij exact 57.000 euro voor de FWD Pallas. De Long Range is er vanaf 62.200 euro. De Étoile als FWD is er vanaf 64.000 euro. Het duurste model is de Étoile in combinatie met AWD Long Range-aandrijflijn. Dan beginnen de prijzen bij maar liefst 73.600 euro.

Als je gaat voor het vlaggenschip van de DS-reeks, dan gaan we daarbinnen ook voor het topmodel. De Étoile dus. Opvallend is trouwens dat het kiezen voor het hogere uitrustingsniveau gelijk 20 tot 35 km aan WLTP-actieradius kost. Met de kleinere batterij blijft er dan nog steeds 527 km over. Wat ons betreft voldoende. In ieder geval hebben we de meerprijs voor de grotere batterij en/of vierwielaandrijving er niet voor over.

Exterieuraankleding

De standaardkleur is wit. Leg 990 euro bij en je mag kiezen uit zwart, donkergrijs, parelmoergrijs en donkerblauw. Dat parelmoergrijs is de meest luxueuze tint en past daarmee het beste bij de auto, maar er rijden al zo veel grijze auto’s rond. Daarom gaan we toch voor blauw.

Voor 400 euro kan je het dak in contrasterend zwart laten uitvoeren en voor 800 euro wordt ook de motorkap meegenomen. Hieronder als voorbeeld in combinatie met een lichte kleur. In combinatie met het donkere blauw vinden we het niet echt tot zijn recht komen, dus deze optie slaan we over.

Voor 1.500 euro kunnen we 21-inch wielen aanvinken. Ziet er niet verkeerd uit, maar wij vinden de standaardwielen wel net wat mooier. Scheelt bovendien weer in de aanschafprijs.

Interieuraankleding

Het alcantara in de DS N°8 Étoile is standaard donkerblauw. Dat kan je voor 1.800 euro vervangen door zwart Nappa-leer of voor 2.000 euro door bruin Nappa-leer. We houden het opnieuw bij de standaarduitrusting. Deze keer niet uit besparing, maar omdat we de blauwe bekleding juist wel lekker onderscheidend vinden.

Pakketten en losse opties

Er zijn twee optiepakketten: het Absolute Comfort Pack voor 3.000 euro en het Absolute Tech Pack voor 1.350 euro. Het eerste omvat een Focal Electra 3D audiosysteem, stuur- en voorruitverwarming en Lounge Seats. Dat laatste houdt dan weer in dat er extra elektrische instelmogelijkheden en een massagefunctie zijn voor de voorstoelen, stoelventilatie op alle buitenste zitplaatsen, ook stoelverwarming achterin. Het Absolute Tech Pack omvat Driver Attention Alert, een nachtzichtcamera en zelfdimmende buitenspiegels met DS-projectie op de grond. Vooruit, dan verwennen wij ons met dat comfortpakket. Het techpakket overtuigt ons niet en de Driver Attention Alert is zelfs een reden om het niet te bestellen.

Losse opties zijn nog bandenreparatieset (50 euro), volwaardig reservewiel (150 euro, maar niet in combinatie met het optionele audiosysteem), een panoramadak met akoestische en thermische bescherming (1.000 euro) en een afneembare trekhaak (900 euro). We laten ons alleen nog verleiden door het panoramadak.

‘Onze’ DS N°8

Onder de streep kost de door ons samengestelde DS N°8 nu 68.290 euro. Op zich een marktconforme prijs ten opzichte van wat de veelal Duitse concurrenten bieden. Aan de andere kant: is het genoeg om in dit vaak statusgevoelige premiumsegment door te breken? Zou jij de DS N°8 verkiezen boven een gelijkwaardige Audi, BMW of Mercedes-Benz? Wel is het zo dat we de DS N°8 nog niet in het echt hebben kunnen ervaren. Wellicht weet hij volledig te overtuigen als we hem binnenkort in het echt zien en ermee hebben kunnen rijden. Dan lees je dat natuurlijk op onze website en in het magazine.

