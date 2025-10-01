Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de BMW iX3 ‘Neue Klasse’

Met de nieuwe BMW iX3 een nieuw tijdperk voor het merk, zeggen ze zelf. Al vrijwel direct na onthulling zijn de eerste uitvoeringen te bestellen, dus we nemen snel een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Waarom de nieuwe BMW iX3 zo groot nieuws is, hebben we eerder deze maand (in bovenstaande video) al uitgelegd toen we de auto voor het eerst in het echt konden bekijken. Inmiddels zijn de eerste uitvoeringen al te bestellen en dus staan we deze keer vooral stil bij de prijzen en de uitrustingen die je daarvoor krijgt. Kortom, tijd voor een duik in de prijslijst.

Motoren BMW iX3

De BMW iX3 debuteert als 50 xDrive met vierwielaandrijving, een vermogen van 469 pk en 645 Nm koppel. Daarmee bereikt hij in slechts 4,9 seconden de 100 km/u en de topsnelheid ligt op 210 km/u. Op één batterijlading heb je maar liefst 805 km rijplezier. Dat is grotendeels te danken aan de grote batterij van 108 kWh, maar het gemiddelde energieverbruik van 15,1 kWh/100km (WLTP) is ook erg zuinig voor een auto van dit formaat. Financieel wordt dat lage verbruik wel weer wat tenietgedaan door de wegenbelasting die je ‘straks’ betaalt, want de iX3 weegt in deze uitvoering 2.260 kg.

Uitrustingen BMW iX3

Qua uitvoeringen is er momenteel keuze uit de Standaarduitvoering, het M Sportpakket en het M Sportpakket Pro. Hoewel die sportpakketten eigenlijk optiepakketten zijn, die als een soort uitvoeringen worden gepositioneerd. Omdat je ze in de configurator kiest als ‘uitvoering’, behandelen we ze toch maar onder dit kopje.

Hoewel de Standaarduitvoering er qua visuele aankleding wat kaal uitziet, is hij qua uitrustingen al verre van standaard. Enkele highlights: 20-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, elektrisch bedienbare achterklep, keyless entry, elektrisch verstelbare voorstoelen, automatische tweezone airco, BMW Econeer-bekleding (een soort stof, van gerecycled materiaal), head-up display, BMW Panoramic Vision (lang plat display onder de rand van de voorruit), groot centraal display (een inchmaat geeft BMW niet op), uitgebreid infotainment inclusief navigatie en diverse USB-C-aansluitingen en een hi-fi audiosysteem.

Het M Sportpakket vult dit alles aan met M-specifieke wielen (20-inch), bumpers en interieuraankleding, sportstoelen, sportstuur en een M Sportremsysteem. De Pro-versie biedt aanvullend vooral het BMW Iconic Glow exterieurpakket met o.a. de verlichte grille en verder vooral wat modelspecifieke (donkere) aankleding.

Prijzen BMW iX3

De Nederlandse vanafprijs van de BMW iX3 50 xDrive bedraagt 70.501 euro. Het M Sportpakket heeft een meerprijs van 3.995 euro en het M Sportpakket Pro kost 5.995 euro.

Wij houden het voor de configuratie van deze week bij de Standaarduitvoering.

Exterieuraankleding

Het kleurenaanbod is (nog?) niet heel sprankelend. De standaardkleur is wit. Voor 1.024 euro is er keuze uit zwart en drie grijstinten, maar ook donkerblauw. We gaan zonder twijfel voor die laatste.

De standaard 20-inch wielen zijn natuurlijk al groot zat, maar ogen wel wat erg ‘basic’. Voor de Standaarduitvoering heb je keuze uit drie alternatieven, in 20-, 21- en 22-inch en voor prijzen van 640 tot 3.149 euro. Er zijn ook nog M Sport-wielen in dezelfde maten, maar daarvoor heb je het M Sportpakket nodig. Voor de volledigheid laten we ze hieronder toch even zien. De 20-inch M Sport-wielen zijn favoriet, maar we blijven bij onze originele uitvoeringskeuze. Uiteindelijk gaan we toch voor de 20 inch Aerodynamic Styling 1046 Bicolor.

Via de winterwielsets op de optielijst kan je overigens wel enkele M-wielen kiezen zonder het M Sportpakket te bestellen.

Interieuraankleding

De standaard Econeer-bekleding kunnen we omwisselen voor kunstleer in wit, zwart en rood (1.153 euro) of echt leer in zwart (3.299 euro). Eerlijk gezegd vinden we de standaardbekleding juist wel wat hebben. Bovendien is het grijze bekleding, in plaats van het zoveelste volledig zwarte interieur. We houden het hierbij. Voor de volledigheid: voor de M Sportpakket-modellen zijn nog twee aanvullende (zwarte) bekledingen beschikbaar.

Pakketten en losse opties

Standaard aangevinkt is het Innovation Pack à 1.994 euro, maar die kan je uiteraard ook weer deselecteren. Dit pakket bestaat uit 3-zone airconditioning, het 3D head-up display en een Harman Kardon Hifi Surround System. We houden het pakket aangevinkt.

Parking Assistance Plus (587 euro) zorgt voor een 360°-weergave, Panorama View voor en nog enkele camerastandpunten die erg handig kunnen zijn. Vinken we aan. Het nog uitgebreidere Pariking Assistance Professional (907 euro) waarmee je de auto via je smartphone kunt inparkeren laten we dan weer even zitten.

Dan is er nog een uitgebreide lijst met losse opties, maar de meeste zijn bij nadere beschouwing toch verbonden aan hiervoor genoemde optiepakketten. De écht losse opties zijn daarmee stuurverwarming (341 euro), extra getinte ramen achter (511 euro), voorstoelen met massagefunctie en nog meer instellingsmogelijkheden (918 euro), BMW Iconic Glow exterieurpakket (verlichte grille en lichtanimaties, 1.132 euro), wegklapbare trekhaak (1.175 euro) en panoramadak (1.516 euro). Daarvan vinken wij de stuurverwarming, de voorstoelen en het panoramadak aan.

‘Onze’ BMW iX3

Uiteindelijk heeft de door ons samengestelde BMW iX3 een prijskaartje van 78.034 euro. Dat valt nog mee ten opzichte van de vanafprijs, al is het van zichzelf dus al niet bepaald een kaal uitgevoerde auto. Uiteindelijk zullen er ook nog wel voordeliger uitvoeringen komen. Zodra we met de auto hebben kunnen rijden, lees je dat natuurlijk direct op onze website en in het magazine.

