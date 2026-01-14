Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de goedkoopste nieuwe auto van Nederland

Deze week eens een andere Duik in de Prijslijst dan anders. Deze keer kijken we niet naar een specifieke auto, maar zoeken we uit wat tegenwoordig de goedkoopste nieuwe auto van Nederland is. En wat heeft die te bieden?

De algemene strekking is dat nieuwe auto’s steeds maar duurder en duurder worden. Is het niet door een steeds rijkere standaarduitrusting, dan wel door stijgende aanschafbelastingen. Toch zal er altijd één de goedkoopste blijven. Welke auto is dat, hoeveel kost die en wat krijg je voor dat geld? Die vragen staan deze week centraal in Duik in de Prijslijst. Overigens kijken we alleen naar de reguliere vanafprijzen en tellen we tijdelijke kortingsacties niet mee.

De goedkoopste nieuwe auto van Nederland is…

De afgelopen jaren werd deze lijst aangevoerd door de Renault Twizy (de 80-km-versie is voor de wet een auto) en de Mitsubishi Space Star, maar die modellen zijn inmiddels niet meer leverbaar. De nieuwe lijstaanvoerder is… wel weer volledig elektrisch! In tegenstelling tot de Twizy is het ook nog een volwaardige auto. De goedkoopste gloednieuwe auto van Nederland is de Dacia Spring.

Zo duur is de goedkoopste nieuwe auto

De goedkoopste gloednieuwe auto van Nederland heeft op dit moment een vanafprijs van precies 18.000 euro. Dat is namelijk wat basisversie Essential voor de Dacia Spring kost. Zoals de naam al aangeeft voorziet dit model gewoon al in alle essentiële zaken die je van een moderne auto verwacht. Concreet bestaat de standaarduitrusting uit onder meer: 14-inch stalen wielen met wieldoppen, stoffen bekleding, handmatig verstelbare buitenspiegels, elektrisch bedienbare ramen voorin, een 7-inch digitaal instrumentarium en een DAB+-radio zonder verder infotainment.

Dacia Dacia Dacia

Dacia Dacia Dacia

Daarvoor kan je eenvoudig je smartphone koppelen, met behulp van de My Dacia-app (en/of Bluetooth) en de telefoonhouder aan het dashboard. Verder voorziet de Spring ook gewoon in veiligheid- en assistentiesystemen zoals Hill Start Assist, Lane Keeping Assist en zelfs cruise control. Eigenlijk gewoon alles dat je minimaal in een moderne auto verwacht. Ook leuk: groen is de standaardkleur, dus je hoeft niet saai door het leven te gaan met deze basisversie.

Onder de 20.000-eurogrens kan je zelfs nog upgraden naar een Dacia Spring Expression, die voor 19.800 euro in de prijslijst staat. Aan uitrustingen krijg je dan 15-inch stalen wielen met wieldoppen die op lichtmetalen wielen lijken, wat extra exterieurdelen in carrosseriekleur, tweekleurige bekleding, een blauw accent op het dashboard, elektrisch bedienbare buitenspiegels en ramen achter en een handmatig bedienbare airco.

Dacia Dacia Dacia

Dacia Dacia Dacia

Andere ‘goedkope’ modellen

Wanneer het budget maximaal 20.000 euro is, is er nog maar bedroevend weinig keuze. De goedkoopste auto na de Dacia Spring is wel een interessante, van hetzelfde merk. Dat is de Dacia Sandero, die eerdere jaren ook al hoog in de lijst stond. Vanaf 19.900 euro rij je weg in een B-segment hatchback en daarmee laat hij de meeste concurrenten ruim achter zich. De enige andere nieuwe auto onder de 20.000 euro die we kunnen vinden is de Leapmotor T03, met een vanafprijs van 19.950 euro.

Dacia

Dacia

Boven de 20.000-eurogrens komen we als eerste de Citroën ë-C3 tegen, ook weer een auto in het B-segment én een volledig elektrisch model. De brandstofversie van de C3 is namelijk duurder. Interessant genoeg is de ë-C3 hiermee ook voordeliger dan de paar overgebleven modellen in het A-segment. Voor de Kia Picanto betaal je bijvoorbeeld al minimaal 21.995 euro.

Citroën