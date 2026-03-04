Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit heeft de MG S6 EV te bieden

MG breidt zijn SUV-aanbod verder uit met de MG S6 EV. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis: wat heeft deze nieuwkomer precies te bieden?

De naam van de MG S6 EV laat weinig te raden over: hij is gepositioneerd (ruim) boven de S5 en altijd volledig elektrisch aangedreven. Daarmee speelt het merk in op de vraag naar geëlektrificeerde, ruime gezinsauto’s. En tja, die hebben tegenwoordig meestal een SUV-vorm, dus de S6 EV ook.

Motoren MG S6 EV

Om vermogen zit je in de MG S6 EV niet verlegen. De basisversie levert al 245 pk en 350 Nm, goed voor een 0-100-sprint van 7,3 seconden. De 77 kWh batterij is goed voor een actieradius van 530 km (WLTP). Zoals veel EV’s is hij met een leeggewicht van 1.908 kg geen lichtgewicht. Aan de andere kant mag er dan weer wel een nette 1.500 kg aan de haak.

Als dat nog niet voldoende is, is er ook een versie met 362 pk en een maximum koppel van 540 Nm. Dan zit je al na 5,1 seconden op de 100 km/u. Met dezelfde batterij kom je nog 485 km ver (WLTP). Het trekgewicht blijft hetzelfde, maar het leeggewicht passeert wel nipt de twee ton: 2.005 kg.

Uitrustingen MG S6 EV

Handig voor mensen met keuzestress: er is maar één uitrustingsniveau. Dat heet Luxury en is dan ook al rijk uitgerust. Enkele highlights zijn 20-inch lichtmetalen wielen met aerodynamische wieldoppen, een glazen panoramadak, bekleding van leer en suède-look, stoelverwarming en -ventilatie voorin, achterbankverwarming, automatische airco, 10,25-inch digitaal instrumentarium, 12,8-inch centraal display, head-up display, 360-gradencamera. Ook een warmtepomp is standaard.

Prijzen MG S6 EV

Met zo’n overzichtelijk aanbod bestaat de prijslijst ook uit slechts twee bedragen. De vanafprijs bedraagt 45.750 euro en upgraden naar de krachtiger aandrijflijn brengt de prijs op 48.750 euro.

Exterieuraankleding

Welke versie je kiest maakt voor de verdere configuratie niet zo veel uit. De standaardkleur is daarmee hoe dan ook wit. Het overige kleurenaanbod bestaat uit voor de hand liggende tinten: zwart, twee soorten grijs, donkerblauw en donkerrood. Iets meer onderscheidend is een soort stijlvol lichtbruin. Al deze kleuren hebben een meerprijs van 650 euro.

Interieuraankleding

Voor het interieur is er één keuzemogelijkheid. De standaard grijze bekleding kan je voor opnieuw 650 euro vervangen door beige.

Pakketten en losse opties

Een optielijst is er geheel niet.

‘Onze’ MG S6 EV

Afhankelijk van je uitvoeringskeuze varieert de prijs van de MG S6 EV dus van 45.750 euro voor de standaardversie tot 48.050 euro voor de krachtiger versie met een optionele exterieur- en interieurkleur. Daarmee is de S6 niet zo’n prijspakker als de andere modellen die MG tot nu toe in Nederland heeft geïntroduceerd, maar ten opzichte van directe concurrenten met vergelijkbare uitrusting valt de prijs ook wel weer mee. Belangrijke nuance is wel die ‘vergelijkbare uitrusting’. De S6 is altijd full option, zonder een voordeliger basismodel.