Duik in de prijslijst: dit heeft de BYD Seal 6 Touring te bieden

BYD scoort al best aardig op de Nederlandse markt en gaat het nu ook proberen met de traditionele gezinsauto: een stationwagen. Het overwegen waard? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

SUV’s winnen steeds meer terrein, maar zeker in ons deel van Europa is er ook nog altijd veel vraag naar stationwagens. Voor een nieuw merk verkoopt BYD al best goed in Nederland en dat succes willen ze nu uitbreiden naar het segment voor stationwagens. Een geëlektrificeerde stationwagen klinkt als het ideale aanbod voor de Nederlandse markt, maar is dat ook echt zo? Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat de BYD Seal 6 Touring te bieden heeft.

Motoren BYD Seal 6 Touring

De BYD Seal 6 is uitsluitend leverbaar met de plug-in hybride DM-i aandrijflijn. Daarom wordt het model ook wel aangeduid als de BYD Seal 6 DM-i (Touring). Het is wel een plug-in hybride waarbij de wielen altijd elektrisch worden aangedreven. De benzinemotor is er vooral om stroom op te wekken, maar kan indien nodig ook rechtstreeks de wielen aandrijven. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt het systeemvermogen 183 of 212 pk. In beide gevallen heb je 300 Nm koppel.

De krachtiger versie heeft ook een iets grotere batterij: 19 versus 10,1 kWh (netto). Dat is goed voor een volledig elektrische actieradius van 100 versus 50 km (WLTP). Interessant is dat de grotere batterij geschikt is voor snelladen. Dat zie je bij een plug-in hybride niet vaak. De versie met de grotere batterij kan uiteraard vaker elektrisch rijden, dus valt het officiële gemiddelde verbruik ook gunstiger uit: 1,7 l/100 km voor de krachtiger versie tegenover 2,6 l/100 km voor het basismodel (ook WLTP). De sprintcijfers ontlopen elkaar niet veel: 8,5 versus 8,9 seconden, met in beide gevallen een top van 180 km/u. Wel zorgt de grotere batterij ook voor een hoger gewicht: 1.880 versus 1.785 kg. Het is dus een interessant sommetje om het lagere verbruik af te zetten tegen de hogere wegenbelasting.

Uitrustingen BYD Seal 6 Touring

De twee aandrijflijnen hangen samen met de twee uitrustingsniveaus: Boost en Comfort. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de Boost juist de minst krachtige van de twee. De belangrijkste zaken van de standaarduitrusting zijn 17-inch lichtmetalen velgen, keyless entry & start, elektrisch verstelbare voorstoelen, vegan kunstleren bekleding, automatische airco, een 12,8-inch centraal display voor het infotainment (met Apple CarPlay & Android Auto) en een elektrisch bedienbare achterklep.

De Comfort breidt dat uit met 18-inch lichtmetaal, een panoramadak, privacy glass, stoelverwarming voorin, stuurverwarming, 360-gradencamera, draadloze smartphone-lader, extra speakers, sfeerverlichting en een 15,6-inch centraal display. Interessant is dat alleen de prijslijst nog een onderscheid maakt tussen de Comfort en een Comfort Lite. In de configurator zijn beide samengevoegd tot alleen de Comfort. Het enige verschil tussen beide is dat de Lite het grotere display niet heeft.

Prijzen BYD Seal 6 Touring

De BYD Seal 6 Touring is als Boost leverbaar vanaf 38.990 euro, de Comfort heeft een vanafprijs van 44.990 euro. Voor de volledigheid: de Comfort Lite staat in de prijslijst voor 43.490 euro. Dat zou dus 1.500 euro meerprijs betekenen voor een groter centraal display…

Voor het gemak houden we even de configurator aan en houden we het dus bij alleen de Boost en Comfort. Welke uitvoering ‘de beste keuze’ is, moet je voor jezelf bepalen. Enerzijds is de Comfort krachtiger, zuiniger en rijker uitgerust, maar hij is ook duurder terwijl de basisversie ook al geen kale instapper is. Uiteindelijk gaan wij toch maar voor de Comfort.

Exterieuraankleding

De BYD-configurator is wat eenvoudig van opzet en geeft de uiterlijke verschillen tussen de Boost en Comfort niet weer. Voor de verdere aankleding maakt het eigenlijk ook niet uit welke uitvoering je kiest, want in beide gevallen is de standaardkleur wit en mag je voor 1.100 euro kiezen uit drie alternatieven. Dat zijn zwart, een soort zandachtig grijs en donkerblauw. Die laatste moet het dan worden.

Wielkeuzes zijn er niet. Die hangen samen met het uitrustingsniveau.

Interieuraankleding

Voor het interieur heb je keuze uit een combinatie van zwart en grijs of zwart en blauw, waarbij de keuze hoe dan ook geen meerprijs met zich meebrengt. Op zich oogt zwart en grijs door de lichtere tinten een stuk ruimtelijker, maar het grijs is een wel erg lichte tint. Zeker in een gezinsauto is dat ook wel erg gevoelig voor vuil. Dan kiezen we toch maar het zwart-met-blauwe interieur.

Pakketten en losse opties

Daarmee zijn we alweer klaar, want een optielijst ontbreekt geheel.

‘Onze’ BYD Seal 6 Touring

Daarmee blijft de prijs van onze configuratie op 46.090 euro, ofwel de duurst mogelijke samenstelling. Dat is dan toch nog aardig opgeklommen vanaf de 38.990 euro voor de standaard Boost. Op zich is de BYD Seal 6 Touring een interessant aanbod, maar we kunnen toch niet anders dan concluderen dat hij aan de dure kant is ten opzichte van de directe concurrentie. Waarom we dat vinden? Lees of bekijk dan onze eerste rijtest van de BYD.

