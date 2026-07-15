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Duik in de prijslijst: dit biedt de Volkswagen ID.Polo

Het is misschien wel het belangrijkste nieuwe model voor het merk: de nieuwe Volkswagen ID.Polo. Een relatief betaalbare EV in een van de populairste marktsegmenten. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

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Als je aan iemand de gemiddelde Nederlandse auto moet omschrijven, kan je ook een foto van een Volkswagen Polo laten zien. In ieder geval is het model de laatste jaren zeer populair. Er is echter ook steeds meer vraag naar redelijk betaalbare EV’s in dat segment. Met de nieuwe Volkswagen ID.Polo heeft het merk dus een potentiële verkoophit in huis. Met een duik in de prijslijst zoeken we alvast uit wat hij te bieden heeft.

Motoren Volkswagen ID.Polo

Op dit moment is er keuze uit drie aandrijflijnen: een met 116 pk, een met 135 pk en een met 211 pk. Die eerste twee worden gecombineerd met een 37 kWh batterijpakket, bij de krachtigste versie hoort een pakket van 52 kWh. Daarmee bedraagt de WLTP-actieradius respectievelijk 315 km, 329 km en tot 452 km. Opvallend is dus dat de 135 pk-versie wat verder komt op een batterijlading dan de 116 pk-versie.

Ook opvallend is dat het grotere batterijpakket nauwelijks invloed heeft op het kentekengewicht. Afhankelijk van de uitvoering zit de ID.Polo net onder of net boven de 1.570 kg. De krachtigste versie mag 1.200 kg trekken. Voor de minder krachtige versies zijn de definitieve trekgewichten nog niet bekend. Ook de acceleratietijden van 0 naar 100 km/u zijn in de prijslijst nog niet ingevuld, behalve dan 7,1 seconden voor de krachtigste versie.

Voor de sportieve rijder is er goed nieuws, want op een later moment wordt nog een keuze Vokswagen ID.Polo GTI aan het aanbod toegevoegd.

Uitrustingen Volkswagen ID.Polo

Daarnaast is er keuze uit drie uitrustingsniveaus: Trend, Life en Style. Van die laatste twee bestaat ook een extra rijk uitgeruste First Edition, maar dat is een tijdelijk introductiemodel dat nu al alleen nog uit voorruit beschikbaar is. Die laten we dus even buiten beschouwing.

De Trend is standaard voorzien van onder meer 17-inch stalen wielen, verwarmde buitenspiegels, stoffen bekleding, automatische airco, keyless start, parkeersensoren achter.

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De Life breidt dat uit met onder meer extra speakers, extra USB-aansluitingen, connectiviteit via Apple CarPlay en Android Auto (dat is dus niet standaard voor de ID.Polo), draadloze smartphone-lader, adaptieve cruise control, parkeersensoren ook voor, achteruitrijcamera

Tot slot biedt de Style onder andere 17-inch lichtmetalen wielen, matrix-led-koplampen, keyless entry & start, stuurverwarming, verwarmde ‘sport-comfortstoelen’ voorin, automatische tweezone airco.

Prijzen Volkswagen ID.Polo

Instappen kan vanaf 24.990 euro. Dan krijg je natuurlijk de Trend met de minst krachtige motor. De 136 pk-versie brengt de prijs op 27.990 euro en dan heb je ook meteen de Life. De krachtigste motor is beschikbaar vanaf 31.990, ook als Life.

Kijken we naar de uitrustingsniveaus, dan is de Life met minst krachtige motor leverbaar vanaf 26.990 euro. De Style is er vanaf 30.990 euro, met 135 pk. De duurste uitvoering (First Editions dus even daargelaten) is de Style met krachtigste motor, vanaf 34.990 euro.

Echt groot zijn de financiële stappen tussen de verschillende uitvoeringen niet, maar beetje bij beetje kruipt de prijs dus wel ruim over de 30 mille. Via de dealer zijn natuurlijk alle uitvoeringen beschikbaar, maar in de configurator kunnen we nu alleen kiezen tussen de Life en Style met grootste batterij. Laten we dan maar voor het topmodel gaan.

Exterieuraankleding

Leuk: een soort zandachtig geel is de standaardkleur. Hopelijk gaat dat zorgen voor wat minder grijs en zwart op straat. Als je die kleuren wel wilt, met keuze uit twee soorten grijs, kost dat 690 euro extra. Voor datzelfde bedrag kan je ook kiezen voor blauw en dat is wat wij doen.

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Er valt ook nog wat te kiezen voor de wielen. Het standaard 17-inch lichtmetaal kunnen we omruilen voor 18-inch (390 euro, of 590 euro met allseason-banden) of 19-inch exemplaren (890 euro). Qua formaat vinden we de 18-inch het mooist, maar qua design de standaardwielen. Uiteindelijk laten we toch die eronder zitten.

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Interieuraankleding

Het standaard erg zwarte interieur is zonder meerprijs uit te voeren in grijs. Die keuze is dus snel gemaakt.

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Pakketten en losse opties

Voor 790 euro is er het Interieur Style-pakket, waarmee de voorstoelen elektrisch verstelbaar worden (bestuurdersstoel met geheugenfunctie) en voorzien van massagefunctie. Vooruit, we hebben toch al een Style met het grote batterijpakket, dus dan vinken we deze luxe ook maar aan. Het Multimedia-pakket (790 euro) voegt geïntegreerde navigatie toe aan het infotainmentsysteem. Tja, handig, maar dat kan ook via onze gekoppelde smartphone. Hier besparen we dan maar op. Voor 1.090 euro is er het Assistance Pakket Plus. Daarin zit een 360-gradencamera, maar ook een hoop rijassistenten waar we geen behoefte aan hebben. Laten we dus ook voor wat het is.

Losse opties zijn nog een panoramadak (790 euro), getinte ramen achter (290 euro), een afneembare trekhaak (790 euro) en een Harman Kardon audiosysteem (690 euro). Vooruit: we verwennen onszelf met die eerste en laatste opties.

‘Onze’ Volkswagen ID.Polo

Dat brengt de totaalprijs van onze Volkswagen ID.Polo op 37.950 euro. Tja, daarmee is de claim van een betaalbare EV wel een beetje vervallen. Aan de andere kant: ga je de directe concurrenten luxe aankleden, dan gaat de prijs ook al snel die kant op. Als je je kunt inhouden met de optielijst heb je vanaf 24.990 euro gewoon een compacte EV met prima actieradius, die je voorziet in alles dat je minimaal in een moderne auto wilt.

De vraag is alleen: laat je er de leuke Renault 5 (of een andere concurrent) voor staan? Ook hebben we nog niet met de ID.Polo gereden. Als dat zo ver is, zie en lees je dat natuurlijk op onze website en in het magazine.

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