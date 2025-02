Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Volkswagen Tayron – meer dan Tiguan XL?

De Tiguan Allspace maakt plaats voor de Volkswagen Tayron. Is dat opnieuw gewoon een langere Tiguan, of zijn er meer verschillen? Met een duik in de prijslijst zoeken we dat uit.

Voorheen hadden we de Volkswagen Tiguan en voor wie meer ruimte nodig had was er de Tiguan Allspace. De ‘gewone’ Tiguan is er nog steeds en begon vorig jaar aan een nieuwe modelgeneratie. De Allspace maakt echter plaats voor de volledig nieuwe Volkswagen Tayron, een op zichzelf staand model. Hoewel… Je ziet natuurlijk direct dat het gewoon weer een iets grotere Tiguan is.

Eens kijken wat de Volkswagen Tayron meer te bieden heeft. In de eerste plaats dus extra lengte ten opzichte van de Tiguan. Maar liefst 25 centimeter. Dat biedt ruimte aan een (optionele) derde zitrij die de auto tot een zevenzitter maakt. Hou je het bij vijf zitplaatsen, dan beschik je over 885 liter bagageruimte in plaats van de 652 liter in de Tiguan. Overigens is alleen de mild hybrid-versie leverbaar met zeven zitplaatsen.

Motoren Volkswagen Tayron

Op motorengebied zijn de Volkswagen Tayron en Tiguan zoals verwacht gelijk, op één detail na. De 130 pk sterke basismotor van de Tiguan is voor de Tayron niet leverbaar. Daar begint het bij de 1.5 eTSI met 150 pk. De ‘e’ staat voor de mild hybrid-technologie. Daarboven vind je net als bij de Tiguan twee plug-in hybrideversies: de 1.5 eHybrid met naar keuze 204 of zelfs 272 pk.

Uitrustingen Volkswagen Tayron

Ook op gebied van uitrustingsniveaus is er bij de Volkswagen Tayron iets minder keuze dan bij de Tiguan. Bij de Tayron is er alleen keuze uit de Life Edition en de R-Line Edition. De krachtigste motorvariant is er alleen als R-Line Edition, verder zijn de uitrustingsniveaus met alle motoren te combineren.

De Life Edition beschikt standaard over onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, een 32,8-centimeter groot centraal display (ja, het wordt in centimeters opgegeven), driezone automatische airco, elektrisch verstelbare voorstoelen, een adaptief onderstel en de gebruikelijke rijassistenten (incl. adaptieve cruise control).

De R-Line Edition breidt dat uit met 20-inch lichtmetalen wielen, een panoramisch schuif-/kanteldak en nog luxere voorstoelen met massagefunctie. Ook heeft dit model natuurlijk een wat sportievere aankleding.

Prijzen Volkswagen Tayron

De Volkswagen Tayron is leverbaar vanaf 52.490 euro, of 57.490 euro als R-Line. Bij deze vanafprijzen hoort de 204 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. Wil je geen stekker, dan zit je met de 1.5 eTSI op minimaal 57.490 euro. De krachtigste plug-in hybrideversie zit daar met 59.490 euro nog weer net iets boven, maar dat is dus wel ook een iets hoger uitrustingsniveau. Voor de volledigheid: de Volkswagen Tiguan is leverbaar vanaf 46.990 euro.

Voor onze duik in de prijslijst nemen we de Life Edition als uitgangspunt. We kiezen verder voor de minst krachtige plug-in hybride aandrijflijn. Ervan uitgaande dat je die regelmatig kunt opladen, is die zowel voordeliger in aanschaf als gebruik en hij is ook nog krachtiger dan de mild hybrid benzineversie.

Exterieuraankleding

De Volkswagen Tayron wordt standaard geleverd in heel donker niet-metallic grijs. Het overige kleuraanbod bestaat naast wit en zwart voornamelijk uit nog meer grijstinten (al wordt een daarvan ‘groen’ genoemd), zie hieronder. De enige ‘echte’ kleuren zijn twee tinten blauw. Geen van de optionele carrosseriekleuren heeft een meerprijs, met uitzondering van parelmoerwit. Daarvoor betaal je 490 euro extra. Wij gaan voor het frisse Nightshade Blue.

Voor de standaardwielen zijn vier alternatieven beschikbaar: twee in 18 inch (beide 590 euro), één in 19 inch (990 euro) en één in 20 inch (1.790 euro). Wij gaan voor de 19-inch Catania-wielen.

In de accessoirelijst duiken nog drie zomer- en winterwielsets op, met iets eenvoudiger vormgegeven wielen in 18, 19 en 20 inch en prijzen (inclusief banden) van 2.015 tot 3.050 euro. Deze worden echter niet op de auto getoond in de configurator.

Interieuraankleding

De enige manier om andere bekleding te kiezen dan de standaard grijs-zwarte Life-bekleding is het aanvinken van het Style Pakket (2.990 euro). Dan krijg je niet alleen geperforeerd leer (wel nog steeds grijs-zwart), maar ook stoelen met ventilatie en massagefunctie, stoel- en stuurverwarming en verwarmde ruitensproeiers. Vooruit, we vinken het aan.

Andere aankledingsopties voor het interieur zijn er niet.

Pakketten en losse opties

De overige opties zijn bijna allemaal ondergebracht in optiepakketten. We gaan ze even kort langs. Het Multimedia Pakket Plus (2.090 euro) omvat onder meer een head-up display, draadloze smartphone-lader en Harman Kardon audiosysteem. Het Travel Pakket (290 euro) bestaat uit een 230V-aansluiting in bagageruimte, een bagagemanagement-systeem en elektrisch bedienbare kindersloten. Met het Comfort Pakket (490 euro) kan je de stoel- en stuurverwarming ook afzonderlijk bestellen. Het Design Pakket (490 euro) bestaat – anders dan de naam doet vermoeden – uit matrix-led-koplampen en bijbehorende lichtfuncties. Met het Assistance Pakket Plus (990 euro) krijg je een 360-gradencamera en andere aanvullende assistenten. Tot slot is er het Comfort Pakket Plus (990 euro) met voorruitverwarming en een verwarmbare achterbank (dat laatste alleen bij de plug-in hybrid).

Het Multimedia Pakket Plus vinken we toch ook maar aan, de rest laten we even voor wat het is. De enige losse opties die nog over zijn, zijn een bagagenet (290 euro), een inklapbare trekhaak (1.190 euro) en een panoramisch schuif-/kanteldak (1.390 euro). Er zijn ook nog wat accessoires zoals dakkoffers en dakdragers.

‘Onze’ Volkswagen Tayron

Inclusief opties kost de door ons samengestelde Volkswagen Tayron uiteindelijk 58.560 euro. Hoe zou jij hem samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden op volkswagen.nl.

