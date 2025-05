Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de vernieuwde Renault Austral

De Renault Austral is nu alweer vernieuwd. Wat heeft de nieuwe versie te bieden? We maken kennis met een duik in de prijslijst.

De Renault Austral is nog maar sinds 2022 op de markt, maar ondergaat nu al een facelift. De reden daarvoor is opmerkelijk, zoals we je een vorig jaar al vertelden. Wat is er nieuw? In de eerste plaats her strakkere, scherper gelijnde front en de aangepaste achterlichten. Verder zijn de schokdempers aangepast, heeft hij standaard een iets grotere wielmaat en een betere akoestische isolatie. Vanbinnen zijn er nieuwe stoelen en herkent de auto (optioneel) zijn bestuurder wanneer die instapt, zodat persoonlijke instellingen alvast worden klaargezet. Nadat we de Austral bij introductie al naar wens samenstelden, nemen we nu opnieuw een duik in de prijslijst.

Motoren Renault Austral

Bij de facelift verdween ook de Mild Hybrid 130. De basismotor is nu dus de Mild Hybrid 160 – die eigenlijk 158 pk sterk is. Met een officieel verbruik van 6,3 l/100km (1 op 15,9) is die al best zuinig voor zo’n grote gezinswagen. Wil je meer vermogen én een lager verbruik? Dan is de er Full Hybrid 200, die inderdaad 200 pk sterk is en een officieel verbruik heeft van 4,8 l/100km (1 op 20,8).

Uitrustingen Renault Austral

Wellicht komt het doordat het faceliftmodel pas net op de markt is, maar het aantal uitrustingsniveaus is teruggebracht tot de Evolution, Techno en Iconic Esprit Alpine. Een greep uit de standaarduitrusting (Evolution): 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmde buitenspiegels, akoestische voorruit, keyless entry & start, stoffen bekleding, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 9-inch centraal display voor infotainment (incl. navigatie en Google-diensten), interieurluchtfilter en adaptieve cruise control (plus andere gebruikelijke assistenten).

De Techno vult dat aan met onder meer 19-inch lichtmetaal, privacy glass, een 12-inch centraal display en persoonlijke rij-instellingen. Topmodel Esprit Alpine maakt het compleet met onder andere 20-inch wielen, deels alcantara bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen (met massagefunctie voor bestuurder), stuurverwarming, gezichtsherkenning, een elektrisch bedienbare achterklep en een algemeen wat ‘sportievere’ aankleding.

Prijzen Renault Austral

De Renault Austral is voortaan leverbaar vanaf 42.990 euro. Opmerkelijk is dat basismodel Evolution altijd wordt gecombineerd met de Full Hybrid 200 aandrijflijn. Wie graag meer wil betalen voor minder vermogen, kiest de Techno voor 44.590 euro. Voor exact hetzelfde bedrag krijg je de Techno als Full Hybrid. De duurste uitvoering is de Iconic Esprit Alpine voor 47.490 euro. Ook die is er met beide aandrijflijnen voor hetzelfde bedrag.

Het basismodel is al een prima keuze, maar de meerprijs voor de Techno hebben we wel over. Als het voor de prijs toch niet uitmaakt, gaan we ook voor de Full Hybrid aangezien die het zuinigst is. Het lijkt een no brainer om voor de Full Hybrid te gaan, maar vanwege de gewichten kan de Mild Hybrid toch interessant zijn: de Mild Hybrid is lichter dan de Full Hybrid (1.433 vs. 1.513 kg) en mag meer trekken (1.800 vs. 1.500 kg).

Exterieuraankleding

De standaardkleur van de Renault Austral is rood. Leuk, hopelijk draagt dat bij aan wat meer kleur op de weg. Voor 600 euro wordt het dak in zwart uitgevoerd. Wil je de hele auto in zwart, wit, grijs of een opvallende tint donkerblauw dan kost dat 900 euro. Wil je een van die kleuren combineren met een zwart dak, dan kost dat 1.500 euro extra (ten opzichte van standaard rood). Wij vinden het standaard rood wel mooi en een contrasterend dak hoeft niet zo.

Voor 400 euro kunnen we de 19-inch wielen omruilen voor 20-inch exemplaren, maar die vinden we net wat te groot en ook niet per se mooier.

Interieuraankleding

Aan de standaard zwarte bekleding – of andere interieurelementen – is niets te veranderen.

Pakketten en losse opties

Er zijn twee optiepakketten: Pack Comfort (1.500 euro) en Pack Look & Extended Grip (400 euro). Het eerste pakket omvat verwarming voor voorstoelen, stuur en voorruit, een elektrisch bedienbare achterklep en een verschuifbare achterbank. Kan best handig zijn, vinken we aan. Het andere pakket omvat alsnog 20-inch velgen met all-season-banden en een extra geavanceerd ESP. Laten we voor wat het is.

Dan zijn er nog een panoramadak (1.500 euro), 4Control vierwielbesturing (1.500 euro) en een ruimtebesparend reservewiel (300 euro). Allemaal zeker het overwegen waard, maar we zijn nu een gewone gezinsauto aan het samenstellen en de prijs loopt al aardig op. Uiteindelijk vinken we alleen dat reservewiel aan.

Tot slot is er nog een accessoirelijst. Van transporthulpmiddelen (83 tot 1.322 euro) tot spatlappen (150 euro), maar ook zaken zoals een dashcam (198 tot 271 euro) en toch ook nog wat opties voor exterieuraankleding. Van spiegelkappen in een afwijkende kleur (171 euro) tot diverse contrasterende exterieuraccenten (802 euro). Laten we allemaal even voor wat het is.

‘Onze’ Renault Austral

Uiteindelijk heeft de door ons samengestelde Renault Austral een prijskaartje van 46.563 euro. Daarmee heb je een luxe gezinsauto die in alle gemakken en comfort voorziet. Hoe zou jij de vernieuwde Renault Austral samenstellen?

