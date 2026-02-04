Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Subaru Uncharted in Nederland

Subaru breidt het aanbod elektrische modellen uit met de Subaru Uncharted. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat deze auto te bieden heeft.

Subaru is een merk met een trouwe schare fans, maar de meeste modellen hebben een relatief hoge emissie en worden dus nogal duur in aanschaf door de bpm. Hoog tijd voor een elektrisch modellenoffensief, moeten ze hebben gedacht. Een van de nieuwe modellen is de Subaru Uncharted. Een auto die overigens vrijwel gelijk is aan de Toyota C-HR+, maar omdat de Subaru minder bekend is nemen we die versie nu als uitgangspunt.

Motoren Subaru Uncharted

De Subaru Uncharted is leverbaar in drie uitvoeringen, die ieder een andere aandrijflijn hebben. ‘Basismodel’ 2E-xcite heeft een 169 pk en 268 Nm sterke elektromotor op de vooras. De 0-100-tijd van 8,4 seconden is netjes, maar de topsnelheid van 140 km/u is zelfs voor Nederland aan de lage kant. Iets meer reserve zou wellicht fijn zijn. Een 54 kWh batterijpakket is goed voor een actieradius van 451 km (WLTP).

De 2E-xcite+ heeft een wat krachtiger motor met 227 pk en nog steeds 268 Nm. De sprinttijd verbetert daarmee naar 7,3 seconden en de topsnelheid komt op 160 km/u. Ook krijg je een grotere batterij van 72 kWh, goed voor een actieradius van 588 km (WLTP).

Topmodel 4E-xperience+ voegt nog een elektromotor op de achteras toe, goed voor vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 343 pk en een systeemkoppel van 438 Nm. De standaardsprint duurt nog maar 5,1 seconden en de topsnelheid blijft op 160 km/u. Ondanks de extra prestaties neemt het gemiddelde verbruik volgens de WLTP-cyclus niet toe, waardoor de actieradius nog steeds 588 km bedraagt.

Uitrustingen Subaru Uncharted

Niet alleen de aandrijflijn verschilt, maar ook de uitrustingen van de drie modellen. De standaarduitrusting (dus van de 2E-xcite) bestaat uit onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, keyless entry & start, stoffen bekleding, stoelverwarming voorin, automatische airco, 7-inch digitaal instrumentarium, 14-inch centraal display, draadloze oplader voor twee smartphones tegelijk en adaptieve cruise control.

De + van de 2E-xcite+ staat voor onder meer dakrails, kunstleren bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, stuurverwarming, elektrisch bedienbare achterklep, Harman Kardon audiosysteem en een digitale achteruitkijkspiegel.

Het topmodel maakt het compleet met onder andere 20-inch lichtmetalen wielen, panoramadak en rijmodi die zijn afgestemd op diverse omstandigheden.

Prijzen Subaru Uncharted

Bij de drie uitvoeringen horen de volgende vanafprijzen: 37.900 euro, 42.900 euro en 48.900 euro. Dat zijn toch wel flinke stappen.

Laten we voor het ‘middenmodel’ gaan. Die biedt zowel qua uitrustingen als rijprestaties net even wat meer dan het basismodel, zonder dat we gelijk richting de 50.000 euro kruipen.

Exterieuraankleding

Zonder verdere meerprijs heb je vrije keuze uit wit, zwart, twee tinten grijs en donker oranje. Het donkerblauw dat we op diverse persfoto’s hebben gezien zit er dus nog niet bij.

Voor 450 euro extra zijn deze kleuren te combineren met een contrasterend zwart dak. Wij gaan voor een volledig oranje Subaru Uncharted.

Interieuraankleding

Met die kleurkeuze zijn we ineens al aan het einde van de configuratie aangekomen, want wiel- of interieurkeuzes zijn er niet…

Pakketten en losse opties

…en aan een optielijst doet Subaru ook niet.

‘Onze’ Subaru Uncharted

Daarmee blijft de prijs van onze exemplaar op 42.900 euro. Op zich een keurig marktconforme prijs als je kijkt wat er tegenover staat. Of het genoeg is om de autokoper te overtuigen zal moeten blijken. Al is het maar vanwege de concurrentie uit eigen huis. Zou jij voor de Subaru Uncharted gaan of voor de Toyota C-HR+?

