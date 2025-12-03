Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Porsche Cayenne Electric in Nederland

Na de Macan gaat nu ook de Porsche Cayenne volledig elektrisch. De auto is nu al te configureren, dus maken we snel kennis met een duik in de prijslijst.

Daar is hij dan, de nieuwe Porsche Cayenne en hij is volledig elektrisch. Overigens kan je voor benzine- en hybride aandrijflijnen nog steeds terecht bij het ‘oude’ model, dat voorlopig leverbaar blijft naast de nieuwe. Voor het onderscheid wordt het nieuwe model daarom nadrukkelijk aangeduid als de Porsche Cayenne Electric. Wat je kunt verwachten? Heel veel beeldschermen en heel veel pk’s. Meer details hebben we in dit artikel op een rij gezet. Nu nemen we een duik in de prijslijst en stellen er een samen.

Motoren Porsche Cayenne Electric

Bij introductie is er keuze uit twee aandrijflijnen. De ‘standaard’ Cayenne Electric met 442 pk en een koppel van 650 Nm en de Turbo met een bijna absurd vermogen van 1156 pk en een maximum koppel van 1.500 Nm…Met een 0-100-tijd van 4,8 seconden en een top van 230 km/u hoeft het basismodel zich al nergens voor te schamen. De Turbo doet dit in 2,5 seconden en gaat door tot 260 km/u.

In beide gevallen krijg je een 113 kWh batterij (bruto capaciteit). Met een verbruik van respectievelijk 19,7 en 20,6 kWh/100km komen deze uitvoeringen 642 en 617 km ver (WLTP). Op zich valt dat verbruik gezien de geleverde prestaties nog mee, maar zo’n grote batterij tikt wel aan in gewicht. Het basismodel zit al op 2.500 kg en de Turbo brengt de weegschaal op 2.620 kg. Er mag dan weer wel 3.000 kg aan de trekhaak.

Uitrustingen Porsche Cayenne Electric

Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 20-inch lichtmetalen wielen, matrix-led-koplampen, soft-close-portieren, verwarmde elektrisch verstelbare ‘comfortstoelen’, elektrisch verstelbare stoelen achterin, stuurverwarming, automatische airco met voorconditionering, uitgebreid infotainment (incl. digitale autosleutel, navigatie en tien jaar geïntegreerde diensten), het Sound Package Plus, diverse rijassistenten waaronder automatisch inparkeren.

De Turbo vult dat aan met onder meer 21-inch lichtmetaal, HD matrix-led-koplampen, adaptieve luchtvering, Porsche Torque Vectoring Plus, adaptieve sportstoelen (elektrisch verstelbaar), stoelverwarming achterin, sportstuur, Bose Surround Sound audiosysteem en het Sport Chrono-pakket. Ook is er modelspecifieke visuele aankleding voor in- en exterieur.

Deze keer laten we bij de foto’s van de verschillende uitvoeringen ook de achterkant even zien. Een opvallend detail van de Turbo zijn namelijk de in de achterbumper geïntegreerde vleugels, die op hogere snelheid uitschuiven om de aerodynamica te verbeteren.

Prijzen Porsche Cayenne Electric

Met twee uitvoeringen is de prijslijst nog overzichtelijk. Wegrijden in de nieuwe Porsche Cayenne Electric kan vanaf 109.879 euro. Voor de Turbo komt de prijs gelijk op 171.722 euro. Toch is dat wel de variant die we nu kiezen. Als je dan toch voor een elektrische Porsche gaat, dan maar gelijk over-the-top. Ook is die gewoon het meest interessant om de configuratiemogelijkheden te laten zien.

Exterieuraankleding

De standaardkleur is hoe dan ook wit. Voor veruit de meeste kleuren geldt geen meerprijs. Dan heb je keuze uit een ander soort wit, zwart, twee grijstinten, donkergroen, donkerblauw en een soort diep goudbruin. Voor 3.795 euro heb je nog twee Legends-kleuren: niet-metallic donkergrijs en donkergroen. Een opvallende afwezige is het kleur-naar-keuzeprogramma van Porsche, maar wellicht volgt die nog. Uiteindelijk besluiten we voor het lekker opvallende goudbruin te gaan.

Voor de wielen heb je bijna net zo veel keuze. Vier designs in 21 inch (1.225 tot 1.607 euro meerprijs) en drie designs in 22 inch (2.816 tot 3.524 euro meerprijs). Helaas hebben we een dure smaak en valt onze keuze op de 22-inch Cayenne SportTechno-wielen, met de hoogste meerprijs.

Dan laten we variaties nog buiten beschouwing, want afhankelijk van je wielkeuze kan je de wielen ook nog van een kleurtje voorzien. Van voor de hand liggende grijstinten tot opvallende kleuren. Hieronder enkele van de meest in het oog springende voorbeelden.

Interieuraankleding

Het interieur van de Porsche Cayenne Electric is standaard bekleed met zwart leder, maar voor 638 euro kan je een dele van het interieur uitvoeren in een grijstint, beige, rood of zelfs lavendel. Tot slot is er voor 1.428 euro een Club Leder-interieur in Espresso-bruin. Wij gaan voor zwart met krijtbeige. Dat combineer je dan nog weer met een ‘accentpakket’ in zwart, zilver, blauw of donker koper, alle zonder meerprijs. Wij houden het bij zwart.

In de Turbo zit je standaard op de sportstoelen, maar daar kan je zonder meerprijs weer comfortstoelen van maken. Er worden ook alvast wat losse opties vermeld: stoelventilatie voorin (1.135 euro), ook achterin (totaal 2.217 euro) en een extra ISOFIX-punt in de rechter voorstoel.

Pakketten en losse opties

Hiermee hebben we eigenlijk alleen nog maar een soort basisconfiguratie van de Porsche Cayenne Electric gemaakt, want er volgt nog een erg lange optielijst. Het is te veel om hier een volledig overzicht te kunnen geven, dus we houden het maar even bij de meest opvallende zaken.

Zo zijn er de Offroad- en SportDesign exterieurpakketten (2.670 en 1.912 euro). Denk daarbij vooral aan een matte of juist hoogglans afwerking van bepaalde exterieurdelen, het zorgt niet voor een radicaal andere uitstraling. Verder is er een panoramisch schuifdak voor 1.924 euro, maar als je de versie met variabele lichtregeling wilt zit je gelijk op 5.607 euro. Voor 1.365 euro is er een elektrisch uitschuifbare trekhaak. Extra getinte ramen kosten 554 euro, een verwarmbare voorruit 778 euro. Wil je akoestisch en warmtewerend glas? Afhankelijk van de hoeveelheid ruiten die je daarbij meeneemt kost dat 1.644 euro. Dan hoef je de extra tint overigens niet meer aan te vinken. Allemaal leuk om te vermelden, maar voor onze configuratie geloven we het wel. We maken nog wel de typeaanduiding achterop zwart (600 euro). Prioriteiten.

Dat was het exterieur. Dan is er nog de lijst voor het interieur. Dat zijn vooral aankledingsopties, zoals interieurlijsten (geen meerprijs), logo’s op hoofdsteunen of andere interieurdelen (319 tot 511 euro), gekleurde gordels (523 euro) en meer van dat soort zaken. Vooruit, we maken onze gordels ook beige. Als je daarna nog te veel geld op je bankrekening overhoudt, kan je voor 6.500 euro een horloge bij je Cayenne bestellen, al ontgaat ons wat het met de interieuraankleding te maken heeft.

Tot slot is er nog een optielijst met ‘technologische’ opties. Enkele highlights: meesturende achteras (1.822 euro), Porsche Active Ride-onderstel (8.913 euro), extra functies voor het Sport Chrono-pakket (geen meerprijs), keramische remmen (vanaf 9.915 euro, afhankelijk van kleur remklauwen), head-up display met augmented reality (2.562 euro), oppervlakteverwarming (497 euro), bijrijdersdisplay (2.090 euro, zodat het dashboard feitelijk één groot beeldscherm is) en een Burmester Surround Sound-systeem (4.913 euro). Voorbereiding op draadloos opladen is inbegrepen.

‘Onze’ Porsche Cayenne Electric

Voor dit verhaal maakt het niet zo veel uit wat we hiervan wel en niet aanvinken, dus we laten het er even bij. Met wat we nog wel hebben aangevinkt komt de prijs op 177.645 euro. Enerzijds een hoop geld, anderzijds een koopje. Een Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid heeft namelijk een vanafprijs van 200.500 euro en is nog steeds minder snel. Wil je echt alleen maar benzine, dan komt de Cayenne GTS vanaf 231.100 euro het meest in de buurt.

