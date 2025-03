Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Nissan Ariya Nismo

Een Nismo-model, dat officieel in Nederland wordt geleverd. Dat zien we niet vaak. Het gaat dan wel om de volledig elektrische Nissan Ariya Nismo. Met een duik in de prijslijst zoeken we uit wat die te bieden heeft.

De autosportafdeling van Nissan, Nismo, heeft inmiddels ook al heel wat leuke straatauto’s afgeleverd. Deze gingen helaas aan de Europese neuzen voorbij, vanwege de strenge emissie-eisen die hier gelden. In de vorm van de Nissan Ariya Nismo is er voor het eerst een volledig elektrisch Nissan-model en die maakt wél de oversteek. Eens kijken wat die te bieden heeft.

Motoren Nissan Ariya Nismo

De Nissan Ariya Nismo is uiteraard het krachtigste model uit het aanbod. Je hebt de beschikking over maar liefst 435 pk en 300 Nm. De 100 km/u is in 5,0 seconden bereikt. Dat had sneller gekund, maar Nissan vond het zo wel voldoende voor een gezinsauto. De topsnelheid bedraagt 200 km/u. Hoewel dat in het EV-tijdperk misschien geen heel indrukwekkende cijfers zijn, zou de Ariya Nismo volgens Nissan in bochten een GT-R Nismo bij moeten houden. Ook niet heel indrukwekkend is de actieradius van 417 km (WLTP), ondanks de standaard 87 kWh batterij. Maar ook bij een EV zorgt meer vermogen nou eenmaal voor een hoger verbruik.

Prijzen Nissan Ariya Nismo

Een Nismo met brandstofmotor zou vanwege de bpm onbetaalbaar worden in Nederland. Daar heeft de Ariya Nismo gelukkig geen last van. Toch is het nog steeds geen koopje, met een vanafprijs van 61.190 euro. Een volledig standaard Nissan Ariya is er vanaf 42.690 euro. Toegegeven: de Nismo is niet alleen sneller, maar ook rijker uitgerust.

Uitrustingen Nissan Ariya Nismo

Qua uitrustingen is de Nismo gebaseerd op uitrustingsniveau Advance, het een na hoogste ‘gewone’ niveau. Karig uitgerust is hij dus allerminst. Als Nismo wordt dat nog eens aangevuld met 20-inch lichtmetalen Nismo-wielen, overige sportieve aankleding, een aangepaste wielophanging, suède-achtige kunstleren bekleding, digitale binnenspiegel, head-up display en een Bose audiosysteem. (Bijna) alles erop en eraan dus.

Exterieuraankleding

Als je eenmaal hebt gekozen voor de Nismo-uitvoering, ben je eigenlijk al klaar. Op gebied van visuele aankleding valt niets te kiezen. Je krijgt hem altijd in donkergrijs met zwart en rode accenten en met deze wielen.

Interieuraankleding

Ook in het interieur geen keuzemogelijkheden: zwarte bekleding is wat je krijgt. Rode accenten zorgen nog wel voor enige kleur.

Pakketten en losse opties

Eentonig verhaal: wederom geen keuze. Maar goed, de Nissan Ariya Nismo is al voorzien van bijna alle uitrustingen die voor de Ariya te krijgen zijn, dus er is ook gewoon niets meer om daar nog aan toe te voegen. De enige ‘opties’ die nog aangevinkt kunnen worden zijn verlengde fabrieksgarantie en/of een onderhoudscontract.

‘Onze’ Nissan Ariya Nismo

Tja, zo blijft de prijs onderaan de streep op 61.190 euro staan. Daarmee blijft hij aan de prijs, zeker als je bedenkt dat sommige (voordeliger) concurrenten ook nog een snellere sprinttijd neerzetten. Aan de andere kant is de Ariya Nismo de meer onderscheidende keuze en dat kan ook wat waard zijn.

