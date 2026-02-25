Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Toyota RAV4 in Nederland

Een nieuwe generatie Toyota RAV4, dat is groot nieuws. Inmiddels is het model te bestellen, dus nemen we snel een duik in de prijslijst.

Lange tijd was de Corolla het grote wereldwijde succesnummer van Toyota. Dat is nog steeds wel zo, maar de Toyota RAV4 is druk bezig die positie over te nemen. Een nieuwe modelgeneratie is dus belangrijk nieuws. Hoewel in mindere mate, geldt dat ook wel voor de Nederlandse markt. De nieuwe RAV4 is nu te bestellen, dus we nemen snel een duik in de prijslijst.

Motoren Toyota RAV4

Het Nederlandse motorenaanbod is overzichtelijk: je krijgt de nieuwe Toyota RAV4 altijd met 2,5-liter viercilinder benzinemotor en hybridetechniek. Wel is er keuze uit twee vermogensvarianten: 268 of zelfs 304 pk. Het extra vermogen is te danken aan een extra elektromotor op de achteras, waarmee de krachtiger versie vierwielaandrijving heeft. De acceleratie naar 100 km/u duurt 7,5 versus 5,8 seconden. Het officiële WLTP-verbruik is voor beide versies desondanks gelijk: 1,0 l/100 km.

Wel een belangrijk verschil is er op gebied van gewichten. Voor de wegenbelasting is het goed om te weten dat de krachtiger versie het leeggewicht van 1.970 naar 2.035 kg brengt. Daarentegen mag de krachtiger versie wel 2.000 kg trekken, waar de standaardversie niet verder komt dan 800 kg.

Uitrustingen Toyota RAV4

De twee aandrijflijnen zijn te combineren met vier uitrustingsniveaus. In toenemende luxe zijn dat de Dynamic, First Edition, GR Sport en Executive. Een greep uit de al behoorlijk rijke standaarduitrusting (de Dynamic dus): 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, full-led-verlichting, verwarmde buitenspiegels, elektrisch bedienbare achterklep, keyless entry & start, stoffen bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, stuurverwarming, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 12,9-inch centraal display met navigatie, automatische airco en adaptieve cruise control.

Toyota Toyota Toyota Toyota

Toyota Toyota Toyota Toyota

De First Edition voegt daar onder meer 20-inch wielen, voorruitverwarming, halfleren bekleding, geventileerde voorstoelen, extra verlichtingsaccenten in het interieur, een draadloze smartphone-lader en een head-up display aan toe. Interessant op technisch vlak is dat de nieuwe RAV4 vanaf dit uitrustingsniveau geschikt is voor 50 kWh snelladen.

De Executive heeft wat extra zwarte accenten, leren bekleding, een verwarmbare achterbank, een extra smartphone-lader en een JBL-audiosysteem. De GR Sport staat op ongeveer hetzelfde niveau, met vergelijkbare uitrusting, maar gooit het over een wat sportievere boeg. Dat zit hem vooral in de visuele aankleding, maar de GR Sport heeft ook daadwerkelijk een sportievere onderstelafstemming en stuurbekrachtiging.

Prijzen Toyota RAV4

De nieuwe Toyota RAV4 is te bestellen vanaf 49.795 euro. De First Edition brengt de prijs op 54.595 euro en de Executive komt op 57.795 euro. Kiezen voor de krachtiger aandrijflijn heeft altijd een meerprijs van precies 3.000 euro. De GR Sport, die er alleen is met de krachtiger aandrijflijn, heeft een vanafprijs van 59.995 euro. De duurste uitvoering is de krachtiger aandrijflijn in combinatie met uitrustingsniveau Executive, met een vanafprijs van 60.795 euro. Dat loopt wel op dus, al is het onderlinge prijsverschil van de verschillende uitvoeringen ook niet écht groot. Overigens is de bpm voor alle uitvoeringen gelijk en beperkt tot 777 euro, dankzij de plug-in hybride aandrijflijn.

Voor onze configuratie nemen we nu eens het standaardmodel als basis. De rijkere uitrustingsniveaus krijgen vaak toch al de meeste aandacht, maar de basisversie voorziet eigenlijk ook al in alles dat je wilt. Het belangrijkste is misschien wel dat je de mogelijkheid van snelladen moet missen, maar zo essentieel is dat bij een plug-in hybride niet. Verder houden we het bij de standaard aandrijflijn. De krachtiger versie biedt vooral voordeel voor wie het hogere trekgewicht nodig heeft.

Exterieuraankleding

Waar de andere uitrustingsniveaus beginnen bij grijs metallic, doet het basismodel van de Toyota RAV4 het met wit. Wil je alsnog metallic, dan kost dat 995 euro. Dan heb je gelijk keuze uit zwart, drie grijstinten, heel donkerblauw en donkergroen. Voor 1.395 euro kan je kiezen uit parelmoerwit en ‘premium metallic’ rood. Noem het dure smaak, maar dat vinden wij toch wel de mooiste kleur.

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

Andere wielkeuzes zijn er voor dit uitrustingsniveau niet. Wel kan je kiezen voor een winterwielset (2.295 euro) met dezelfde velgen in het zwart. Geen grotere velgmaat dus, maar dat is niet zo erg. Meer rubber is comfortabeler en juist bij een SUV staat dat ook wat beter.

Interieuraankleding

Voor het interieur zijn we ook snel klaar, want daar valt niets te kiezen.

Pakketten en losse opties

Het enige optiepakket is het Bike Pack, met afneembare trekhaak, bijbehorende stroomaansluiting en een opklapbare fietsendrager. Alles bij elkaar voor 1.850 euro.

Bij de losse opties vind je eigenlijk alleen de verlichte instaplijsten (554 euro) die voor de hogere uitrustingsniveaus standaard zijn.

Overigens is de optielijst voor de hogere uitrustingsniveaus ook beperkt. De voorzieningen aan boord bepaal je voornamelijk met je keuze voor het uitrustingsniveaus. Losse opties voor de hogere modellen zijn voornamelijk een panoramisch schuif-/kanteldak (1.495 euro) en alleen voor de Executive ook een andere bekledingskleur (zonder meerprijs).

‘Onze’ Toyota RAV4

Weinig aangevinkte opties dus en dat houdt de prijs van de door ons samengestelde Toyota RAV4 op 51.190 euro. Voor dat geld heb je een aardig complete en vooral lekker zuinige gezins-SUV.

Toyota Toyota Toyota Toyota