Duik in de prijslijst: de nieuwe Subaru Forester

De Subaru Forester is een fijne, goede auto en het nieuwste model is ‘gewoon’ weer in Nederland leverbaar. Maar waarom zie je ze zo weinig? We nemen een duik in de prijslijst en ontdekken het antwoord.

Als je hebt gemist dat er een volledig nieuwe Subaru Forester op de markt is gekomen, nemen we je dat niet kwalijk. De bekende SUV wordt nog altijd trouw aan het Nederlandse aanbod toegevoegd, maar de verkopen lopen steeds verder terug. Aan de auto zelf ligt dat niet zozeer. We nemen een duik in de prijslijst, ontdekken de verklaring voor de teruglopende populariteit – en stellen er toch een naar wens samen.

Motoren Subaru Forester

Zeg je Subaru, dan zeg je boxermotor. Daarop is de nieuwste Subaru Forester geen uitzondering. In de basis is de aandrijflijn overgenomen van de vorige generatie. Dat betekent een 2,0-liter viercilinder boxermotor, gecombineerd met een CVT-automaat waarin een elektromotor is verwerkt. Zo is de Forester een hybride. Natuurlijk heeft de auto altijd vierwielaandrijving. Om aan de emissie-eisen te blijven voldoen is het vermogen wel teruggeschroefd tot 136 pk. Van het koppel is wat meer behouden gebleven, met een totaal van 182 Nm.

Prijzen Subaru Forester

Het siert Subaru dat ze trouw blijven aan het aandrijfconcept waar ze zo succesvol en geliefd mee werden. Maar ja, ondanks de hybridetechniek is de Forester met een WLTP-verbruik van 8,1 l/100km (1 op 12,3) nog steeds niet echt zuinig. Het gevolg? Wat Subaru betreft mag je in een nieuwe Forester wegrijden vanaf 32.480 euro, maar onze overheid maakt daar doodleuk minimaal 68.995 euro van… Afhankelijk van het uitrustingsniveau dat je aanvinkt, kan dat bedrag stapsgewijs nog verder oplopen naar 75.995 euro.

Uitrustingen Subaru Forester

Enige troost is de al behoorlijk complete standaarduitrusting. Enkele highlights van de standaard Comfort: 18-inch lichtmetalen velgen, automatische full-led-verlichting, verwarmde buitenspiegels en ruitenwissers, dakrails, keyless entry & start, stoelverwarming voorin, tweezone automatische airco, draadloze smartphone-lader, diverse USB- en AUX-aansluitingen en een 11,6-inch centraal display met uitgebreid infotainment (inclusief spraakbediening). Daarnaast is er nog een hele berg aan veiligheids- en assistentiesystemen, waaronder hey geavanceerde Subaru Eyesight.

Als dat nog niet genoeg is, zijn er nog de Luxury en Premium. De Luxury biedt onder meer elektrisch verstelbare voorstoelen, elektrisch bedienbare achterklep, geïntegreerde navigatie en een 360-gradencamera. De Premium voegt daar onder andere 19-inch lichtmetalen wielen, een glazen schuifdak, Harman/Kardon-audiosysteem, leren bekleding, stuurverwarming en een verwarmde achterbank aan toe. De tijdelijke First Edition breidt dat alleen nog uit met wat extra visuele aankleding.

Een optielijst is er niet, dus de uitrustingen aan boord bepaal je volledig met je keuze voor het uitrustingsniveau. Met het standaardmodel maak je al geen verkeerde keuze, maar als de Forester dan toch zo duur is, gaan we gelijk all-in voor de Premium.

Exterieuraankleding

Een bijpassend donkergroen is de standaardkleur voor de Subaru Forester. Liever wat anders? Je hebt keuze uit maar liefst tien andere kleuren en geen van alle heeft een meerprijs. Hieronder een overzicht. Wij houden het bij het groen, want dat past wel bij het outdoor-karakter van de Forester.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

Daarmee zijn we snel klaar met de configuratie, want het interieur is altijd zwart…

Pakketten en losse opties

…en losse opties zijn er zoals gezegd ook niet.

‘Onze’ Subaru Forester

Met de gratis carrosseriekleuren en het gebrek aan verdere opties blijft de prijs van onze Subaru Forester Premium op 74.995 euro. Een hoop geld, zeker als je kijkt naar de prijs vóór belasting. We snappen dus wel dat je de laatste Forester-modellen niet vaak ziet rijden. Aan de andere kant: bij de ‘premium’ Duitse merken kost een goed aangeklede SUV van dit formaat ook al snel zoiets. De Subaru mag dan iets minder ‘premium’ zijn, dat maakt hij weer goed met zijn onderscheidende vermogen. Dat is ook wat waard.

