Duik in de prijslijst: de nieuwe Jeep Compass in detail

De Jeep Compass begint dit jaar aan een nieuwe modelgeneratie. Met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis.

Eigenlijk heeft iedere generatie Jeep Compass een iets andere insteek gehad. Dat is bij de nieuwe derde generatie niet anders. Het nieuwe model heeft meer dan ooit een offroad-insteek, qua design dan vooral. Als middelgrote geëlektrificeerde SUV is hij op papier precies wat de Europese consument wil en de nieuwe designinsteek zorgt daarbij voor een herkenbare en onderscheidende Jeep-uitstraling. Maar wat heeft hij verder te bieden? Met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis.

Motoren Jeep Compass

De Jeep Compass debuteert met twee aandrijflijnen: een mild hybrid en een volledig elektrische versie. De mild hybrid heeft een 1,2-liter driecilinder met 145 pk en 230 Nm, met een officieel verbruik van 5,9 l/100km (1 op 16,9). De elektromotor biedt 213 pk en 345 Nm. Een 80 kWh batterij is goed voor 500 km actieradius. In beide gevallen heeft de auto voorwielaandrijving. Een variant met geëlektrificeerde 4xe-vierwielaandrijving is al aangekondigd.

Uitrustingen Jeep Compass

De nieuwe Jeep Compass is al te bestellen, maar alleen nog als First Edition. Natuurlijk is zo’n versie rijk uitgerust, met onder meer led-matrix-koplampen, 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, verwarmde buitenspiegels, keyless entry & start, stoel- en stuurverwarming, stof-met-kunstleren bekleding, 10-inch digitaal instrumentarium, 16-inch centraal display, geïntegreerde navigatie, draadloze smartphone-lader, adaptieve cruise control en achteruitrijcamera.

Aanvullend biedt de elektrische versie 20-inch lichtmetalen wielen en voorconditionering van het interieur.

Prijzen Jeep Compass

Kijk je naar de prijzen vóór belastingen, dan is de Jeep Compass met mild hybrid aandrijflijn zoals verwacht de voordeligste versie. De Nederlandse bpm verandert dat plaatje echter en zorgt ervoor dat de mild hybrid en de elektrische versie allebei een vanafprijs hebben van 45.995 euro. Let wel, we hebben het nog steeds over alleen de First Edition. Als straks het volledige uitvoeringenaanbod beschikbaar is, kan dit plaatje er best anders uitzien. We verwachten in ieder geval nog wel voordeliger uitvoeringen.

Exterieuraankleding

Leuk: dat frisse lichtgroen is de standaardkleur. Vind je het toch wat teveel van het goede, dan kan je voor 1.100 euro kiezen uit donkergroen, donkerblauw, wit, zwart en donkergrijs. Voor nog eens 400 euro extra wordt het dak uitgevoerd in contrasterend zwart.

Andere wielkeuzes zijn er niet, die hangen (voorlopig) samen met de aandrijflijn. Wel kan je bij de elektrische versie als optie zonder meerprijs kiezen voor Mud+Snow -banden.

Interieuraankleding

Voor de interieuraankleding is er alleen een alternatieve bekledingssoort, maar die hangt samen met het hieronder beschreven Premium Pack.

Pakketten en losse opties

De First Edition kan je uitbreiden met het Premium Pack (1.700 euro) en Convenience Pack (750 euro). Het eerste omvat een tweedelig panoramadak met schuif-/kantelfunctie, elektrisch instelbare geventileerde voorstoelen met massagefunctie, volledig kunstleren bekleding met een ander patroontje, elektrisch bedienbare achterklep en een Focal-audiosysteem. Het Convenience Pack omvat vooral extra parkeerhulp, met onder meer een 360-gradencamera en extra parkeersensoren.

De enige losse optie is een af fabriek afneembare trekhaak voor 762 euro.

‘Onze’ Jeep Compass

Vinken we voor het idee even al deze optiepakketten aan, dan brengen we de prijs op 48.207 euro voor een Compass met echt alles erop en eraan. Met dat in gedachten is het een marktconforme prijs en zoals gezegd zullen op termijn ook nog wel voordeliger versies aan het aanbod worden toegevoegd. Het ging nu vooral om een eerste indruk. Daarover gesproken: zodra we met de nieuwe Jeep Compass hebben kunnen rijden lees je dat natuurlijk op onze website en in het magazine.

