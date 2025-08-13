Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: deze opties biedt nieuwe Citroën C5 Aircross

De Citroën C5 Aircross is aan een tweede modelgeneratie begonnen en die is er ook in volledig elektrische versie. Met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis.

De Citroën C5 Aircross is aan een tweede modelgeneratie begonnen. Het model is in de eerste plaats een evolutie van de eerste generatie, maar vooral de achterzijde is wat opvallender vormgegeven. In het interieur heeft Citroën naar eigen zeggen een wat meer huiselijke sfeer willen creëren, waarbij zelfs materialen zijn gebruikt waarin wijnranken zijn verwerkt. Het duurt nog even voor de eerste exemplaren in Nederland zijn, maar de auto is wel al te bestellen en dus maken we alvast kennis met een duik in de prijslijst.

Motoren Citroën C5 Aircross

Het grootste nieuws op gebied van aandrijving is de komst van een volledig elektrische versie. Er zijn vooralsnog twee varianten: een met 213 en een met 231 pk. Een belangrijker verschil is het batterijpakket van beide: 73,3 kWh versus 96,9 kWh. Dat is goed voor een actieradius van 520 tot 681 km (WLTP). Daar kan je mee thuis komen, letterlijk.

Alternatieven zijn een plug-in hybride en een mild hybrid. Die eerste heeft een systeemvermogen van 195 pk en kan tot 86 km volledig elektrisch rijden (WLTP). De mild hybrid beschikt over 145 pk, maar is dankzij het ontbreken van elektrotechniek ook veruit de lichtste variant. Daardoor zijn de prestaties nog steeds prima. Het gemiddelde verbruik bedraagt 5,4 l/100 km (WLTP).

Uitrustingen Citroën C5 Aircross

De Citroën C5 Aircross is als basismodel You voorzien van onder meer 18-inch lichtmetalen wielen (19-inch voor elektrische versie), full-led-verlichting, 10-inch digitaal instrumentarium, 13-inch centraal display, uitgebreid infotainment met over-the-air-updates, handmatig verstelbare stoelen met stoffen bekleding, automatische tweezone airco, het Advanced Comfort-onderstel, adaptieve cruise control met stop & Go-functie en andere assistentie die in dit segment inmiddels gangbaar is.

Daarboven staan nog de Plus, Business en Max. De Plus biedt onder meer 19-inch lichtmetaal, deels kunstleren bekleding, parkeersensoren rondom, achteruitrijcamera, geïntegreerde navigatie en een draadloze smartphone-lader. De Plus voegt daar eigenlijk niet veel meer dan een 360-gradencamera en een head-up display aan toe. De Max zet weer een grotere stap verder, met onder meer matrix-led-koplampen, stuurverwarming, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch bedienbare achterklep en nog meer rijassistenten. Het visuele verschil tussen basis- en topmodel is beperkt, zie hierboven.

Prijzen Citroën C5 Aircross

De plug-in hybrid en de krachtigste elektrische versie komen pas in 2026 en de prijzen daarvan zijn nog niet bekend. De huidige prijslijst begint bij 37.990 euro voor de mild hybrid en 39.490 euro voor de elektrische versie. In gelijkmatige stapjes klimt de prijs naar 43.990 voor topmodel Max, die als EV 45.490 euro kost.

Omdat dat de meest vernieuwende aandrijflijn is nemen wij voor onze configuratie in ieder geval de elektrische variant als uitgangspunt. Gezien de verder relatief kleine meerprijzen is het verleidelijk om ook te upgraden naar een hoger uitrustingsniveau. De Citroën C5 Aircross zal echter vooral als gezinsauto worden gekocht en een zo hoog mogelijk luxeniveau is dan niet het belangrijkst. Een enigszins betaalbare prijs wel. We houden ons in en upgraden alleen naar de Plus.

Exterieuraankleding

Leuk is dat Citroën een grijs straatbeeld tegengaat door de Citroën C5 Aircross standaard aan te bieden in rood. Wil je toch iets anders, dan kost dat 850 euro, met keuze uit zwart, grijs, wit, donkerblauw en donkergroen. Dat laatste is zoals je hieronder ziet een grijzige tint en dus niet het felle groen dat we bij de onthulling zagen. Van deze zes kleuren vinden wij standaard rood het mooist. Optioneel (350 euro) kan je het dak uitvoeren in contrasterend zwart, maar dat hoeft van ons niet zo.

Door te kiezen voor de elektrische variant hebben we ook meteen gekozen voor de 19-inch lichtmetalen wielen. Andere opties zijn er niet.

Interieuraankleding

De standaard heel donkerblauwe bekleding kunnen we omruilen voor grijs geperforeerd kunstleer (in combinatie met stof). Kost 1.400 euro, maar die lichte kleur maakt het interieur wel meteen een stuk ruimtelijker. Vinken we dus toch maar aan.

Pakketten en losse opties

De optielijst bestaat voornamelijk nog uit drie pakketten: Pack Winter & Grip Control (750 euro), Pack Techno (1.200 euro) en Pack Techno & Pack Winter (1.850 euro). Dat eerste pakket omvat stuur-, stoel en voorruitverwarming, extra geavanceerde tractiecontrole, Hill Assist & Descent Control en all-season-banden. Het Pack Techno biedt vooral extra rijassistenten en het derde pakket is zoals de naam al aangeeft een combinatie van de eerste twee. Wij kiezen alleen het winterpakket.

De enige losse opties zijn een afneembare trekhaak (800 euro) en een warmtepomp (800 euro). Die laatste kan toch ook best handig zijn op heel koude of warme dagen, dus laten we die ook maar aanvinken.

‘Onze’ Citroën C5 Aircross

Onder de streep heeft onze configuratie een totaalprijs van 44.690 euro, voor een niet afgeladen maar wel goed complete Citroën C5 Aircross. Een prima marktconforme prijs. Hoewel hij zich verder onderscheidt met een hoog comfort, zijn er ook erg veel concurrenten. Zie jij de C5 Aircross wel zitten of kijk je toch nog even verder?

