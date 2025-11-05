Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Mitsubishi Grandis is terug

De Mitsubishi Grandis is terug! Niet meer als grote MPV, maar als redelijk compacte crossover. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Bij de naam Mitsubishi Grandis denken we vooral nog aan de grote MPV van een jaar of twintig geleden, maar sinds kort hoort de naam ook bij een actuele crossover. Het is geen geheim dat Mitsubishi een eigen merkvariant heeft gemaakt van de Renault Symbioz, maar toch maken we even kennis met een duik in de prijslijst. Wat heeft de nieuwe Grandis precies te bieden en waarom zou je hem verkiezen boven de Renault?

Motoren Mitsubishi Grandis

Bij de motoren zien we geen verschil tussen de Mitsubishi Grandis en de Renault Symbioz. Beide zijn altijd een 160 pk sterke hybride. De Renault was er eerst ook met 145 pk, maar heeft inmiddels ook altijd de krachtiger aandrijflijn. Het is trouwens een echte hybride, geen mild hybrid. Het officiële verbruik bedraagt 4,3 l/100 km (1 op 23,3) en deze aandrijflijn brengt je in 9,1 seconden op de 100 km/u.

Uitrustingen Mitsubishi Grandis

Mitsubishi biedt vier uitrustingsniveaus voor de Grandis: Intense, Intense +, First Edition en Instyle. Enkele highlights uit de standaarduitrusting zijn 17-inch stalen wielen, full-led-verlichting met automatisch grootlicht, keyless entry & start, stoelverwarming voorin, 7-inch digitaal instrumentarium, 10,4-inch centraal display, draadloze smartphone-connectiviteit en -oplader en parkeersensoren achter. De + van de Intense+ staat voor onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass achter, verwarmd en met kunstleer bekleed stuurwiel, adaptieve cruise control (en nog wat andere assistenten) en extra USB-C-aansluitingen achterin.

De First Edition biedt nog weer een maatje grotere wielen (19 inch lichtmetaal), voorruitverwarming, een groter 10-inch digitaal instrumentarium, Google Built-in (lees: een veel completer infotainment), camerabeeld rondom, automatische parkeerassistentie en een elektrisch bedienbare achterklep. Tot slot maakt de Instyle het aanbod compleet met een te verduisteren glazen panoramadak, elektrisch verstelbare voorstoelen, leren bekleding en een Harman Kardon-audiosysteem.

Prijzen Mitsubishi Grandis

De Mitsubishi Grandis is leverbaar vanaf 34.990 euro. De Intense+ brengt de prijs op 35.990, de First Edition kost 39.390 euro en de Instyle komt uit op 42.390 euro. Dit zijn trouwens de prijzen die de configurator noemt. Opmerkelijk genoeg zijn de vanafprijzen in het prijslijstdocument net iets hoger. Ter vergelijk: de prijzen van de Renault variëren van 35.490 tot 41.390 euro. Vergelijkbaar dus, maar er zijn wel wat kleine verschillen tussen de uitrustingsniveaus. Als je specifieke wensen hebt qua opties aan boord, kan het dus lonen om de volledige lijsten met uitrustingen eens naast elkaar te leggen.

Gezien de kleine meerprijs lijkt de upgrade naar de Intense+ ons een voor de hand liggende keuze. Vooruit, de stap naar de First Edition nemen we ook, al is het maar vanwege het volledige infotainment. Dit is wel een tijdelijke uitvoering, dus wellicht is deze argumentatie over een paar maanden alweer anders. In ieder geval leggen we nu niet nog eens 3.000 euro bij voor de Instyle.

Exterieuraankleding

Welke uitvoering je ook kiest: de standaardkleur is een mooi donkerblauw. Voor 800 euro heb je keuze uit zwart en donkergrijs en voor 900 euro behoren wit en helder rood tot de mogelijkheden. Na twijfel tussen rood en blauw gaan we toch maar voor het iets subtielere blauw.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

Ook voor het interieur zit je aan de standaardbekleding (voor deze uitvoering) vast. Het blijft dus een nogal zwart geheel aan boord.

Pakketten en losse opties

Aan optiepakketten of losse opties doet Mitsubishi niet. De mate van luxe aan boord bepaal je dus volledig met je keuze voor een van de uitrustingsniveaus. Er is wel nog een accessoireslijst met een aantal vooral praktische zaken. Daarvan geven we de afneembare trekhaak (1.278 euro) nog even speciaal de aandacht.

‘Onze’ Mitsubishi Grandis

Bij gebrek aan verdere opties blijft de totaalprijs van onze Mitsubishi Grandis op 39.390 euro. Terugkomend op de vraag waarom je de Mitsubishi zou verkiezen boven de vrijwel identieke Renault: afhankelijk van je wensen op gebied van de uitrustingen ben je wellicht wat voordeliger uit bij de Mitsubishi. Ook niet onbelangrijk: Mitsubishi biedt een veel uitgebreidere fabrieksgarantie dan Renault…

