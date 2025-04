Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Mazda 6e – Zo zouden wij hem samenstellen

Na dertien jaar is er weer een volledig nieuwe generatie Mazda 6. Een aantal zaken zijn wel net even anders. Met een duik in de prijslijst zetten we alles op een rij.

Met dertien productiejaren heeft de uitgaande generatie Mazda 6 het lang volgehouden – en in sommige markten gaat hij zelfs nog even door. In China en Europa staat nu een volledig nieuwe generatie klaar. Die is écht volledig nieuw, want diverse zaken gaan wat anders dan we gewend zijn. Zo is er alleen nog een sedan, die eigenlijk een liftback is. Ook is de auto voortaan altijd volledig elektrisch aangedreven, waardoor hij voortaan luistert naar de naam Mazda 6e. Tot slot is het eigenlijk geen volbloed Mazda, maar een model dat zijn techniek deelt met de Chinese Changan Nevo A07 en Deepal L07.

Motoren Mazda 6e

Qua aandrijving zijn er twee varianten van de Mazda 6e: een met 68,8 kWh batterij en een met 80 kWh batterij. Bij beide versies levert de elektromotor op de vooras een net even ander vermogen, waarbij de versie met de kleinere batterij opvallend genoeg krachtiger is: 258 versus 245 pk. Het koppel bedraagt in beide gevallen 320 Nm. Met 7,6 seconden tegenover 7,8 seconden is het basismodel fractioneel sneller, maar de topsnelheid bedraagt voor beide modellen 175 km/u. Belangrijker is de actieradius. Met een gemiddeld verbruik van 16,6 kWh/100 km komt het basismodel 479 km ver. De versie met de grotere batterij – en een vrijwel identiek verbruik – haalt de 552 km. Dit zijn WLTP-waarden.

Uitrustingen Mazda 6e

Beide batterijen zijn te combineren met twee uitrustingsniveaus: Takumi en Takumi Plus. Een greep uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verlichte grille, privacy glass achter, keyless entry, kunstleren bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stuur- en stoelverwarming voorin, driezone klimaatcontrole, head-up display, 14,6-inch centraal touchscreen, panoramadak (vast), elektrisch bedienbare achterklep en de in dit segment gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen.

De Takumi Plus breidt dat uit met onder meer bekleding van nappaleer en suède, houtlook interieurafwerking en een elektrisch bedienbaar zonnescherm voor het panoramadak.

Prijzen Mazda 6e

In totaal zijn er dus vier verschillende uitvoeringen. De voordeligste kost 44.990 euro. De duurste is de grotere batterij als Takumi Plus, voor 48.540 euro. De ‘kleine’ batterij als Takumi Plus en de grotere batterij als Takumi zitten daar met een bijna gelijke prijs precies tussenin.

Onze keuze? De meerprijs voor de grotere batterij hebben wij wel over. Het lagere vermogen is jammer, maar ga je daar in de praktijk veel van merken? We houden het wel bij de Takumi-uitvoering, want met zijn extra’s weet de Plus ons niet van zijn meerprijs te overtuigen.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Mazda 6e is wit, maar wel met – zoals de naam althans suggereert – een parelmoereffect. Voor 1.050 euro mag je kiezen uit twee grijstinten, zwart, heel donkerblauw en een koperkleur. Voor 1.250 euro behoort een aanvullende grijstint tot de mogelijkheden en voor 1.500 euro wordt de auto uitgevoerd in het kenmerkende Mazda-rood. De hogere meerprijs is jammer, maar dat is wel onze keuze.

Wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

Het standaard zwarte kunstleer kan je zonder meerprijs vervangen door ‘warm beige’. Doen we! Verder aankledingsopties zijn er echter niet.

Pakketten en losse opties

Losse opties zijn er niet. De uitrustingen die je wel en niet aan boord hebt bepaal je volledig met je keuze voor een van de twee uitrustingsniveaus. Wel zijn er nog wat ‘accessoires’. Dat zijn een elektrisch inklapbare trekhaak en drie optionele 19-inch wieldesigns. Een variant op de standaardwielen en een volledig afwijkend design in twee varianten. Op moment van schrijven zijn de prijzen van deze ‘accessoires’ nog niet bekend en zijn ze in de configurator ook nog niet beschikbaar.

‘Onze’ Mazda 6e

Zo zijn we alweer aan het einde gekomen en kost onze Mazda 6e onder de streep 47.990 euro. Op zichzelf is de Mazda 6e daarmee een prima aanbod voor een prima prijs, maar hij weet zich ook nog niet direct te onderscheiden ten opzichte van de steeds heviger concurrentie in het elektrische segment. Aan de andere kant hebben we nog niet met de nieuwe 6 kunnen rijden. Zodra dat we dat wel hebben kunnen doen, lees je dat natuurlijk op onze website en in het magazine.

