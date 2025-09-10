Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Leapmotor B10

Leapmotor breidt het modelaanbod in rap tempo uit. De nieuwste toevoeging is de Leapmotor B10, een SUV voor het B-segment. Met een duik in de prijslijst kijken we wat hij heeft te bieden.

Een lage verkoopprijs is geen garantie voor succes, zo blijkt. Oké, écht lang is Leapmotor oook nog niet actief in Nederland, maar met 561 exemplaren in totaal tot nu toe loopt het nog niet echt storm. Dat terwijl ze in het betaalbare segment zitten, met zelfs een EV vanaf 19.9995 euro. Misschien zorgt de nieuwste toevoeging voor betere verkoopcijfers: de Leapmotor B10. Een compacte SUV voor het B-segment.

Motoren Leapmotor B10

Ook de Leapmotor B10 is altijd volledig elektrisch aangedreven. Dat gebeurt met een 218 pk en 240 Nm sterke elektromotor op de achterwielen. Goed voor een 0-100-tijd van precies acht seconden. Er is keuze uit twee batterijen: een van 56,2 kWh en een van 67,1 kWh. Die zijn dan weer goed voor een actieradius van 361 tot 434 km (WLTP). Prestaties en verbruik zijn voor beide batterijversies vrijwel gelijk, wel is de grotere batterij natuurlijk wat zwaarder. Dat soort voor een kentekengewicht van 1.680 versus 1.745 kg.

Uitrustingen Leapmotor B10

Er is keuze uit twee uitrustingsniveaus: Life en Design. De Life is voorzien van onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, een panoramadak, stoffen bekleding (wel met leer bekleed stuur), een 8,8-inch digitaal instrumentarium, een 14,6-inch centraal display, navigatie, Android Auto (Apple CarPlay volgt in Q1 2026 met over-the-air-update), spraakbediening, draadloze smartphone-lader, diverse USB-aansluitingen, automatische airco, keyless start, 360-gradencamera en een uitgebreid pakket aan rijassistenten (waaronder adaptieve cruise control).

Dat is al niet verkeerd, maar de Design biedt uiteraard nog wat meer. Bijvoorbeeld achterlichten over de hele breedte, privacy glass, kunstleren bekleding, stuurverwarming, verwarmde en geventileerde voorstoelen, extra speakers voor surround sound en een elektrisch bedienbare achterklep.

Prijzen Leapmotor B10

De eerdere Leapmotor-modellen waren scherp geprijsd en daarop is de Leapmotor B10 geen uitzondering. Voor de basisversie betaal je 27.995 euro. De grotere batterij brengt de prijs op 31.495 euro. De Design is er alleen met de grotere batterij en kost 32.995 euro.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Leapmotor B10 is voor beide uitrustingsniveaus een grijzig blauw. Voor 750 euro mag je kiezen uit donkerpaars of een doorsnee tint zoals zwart, wit of een van twee grijstinten. Onze voorkeur gaat uit naar het standaard blauw.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

In het interieur zit er meer verschil tussen de uitrustingsniveaus. Standaard krijg je een grijs interieur, met voor de Life een wat donkerder tint dan voor de Design. Alleen die laatste biedt de mogelijkheid van wat zij een Shadow Grey interieur noemen. In ieder geval in de configurator lijkt dat eerder een soort heel donker paars te zijn. Het soort bekleding verandert niet, dat blijft kunstleer. Het aanpassen van de kleur heeft geen meerprijs.

Pakketten en losse opties

Een optielijst is er geheel niet.

‘Onze’ Leapmotor B10

Stel dat je de meerprijs voor de Design over hebt en een optionele kleur aanvinkt, dan blijft de prijs nog steeds beperkt tot 33.745 euro. Duurder kan je een Leapmotor B10 niet maken. Daarmee is het net als de eerdere Leapmotor-modellen een scherp aanbod. Toch vertaalde dat zich bij de eerdere modellen niet direct tot hoge verkoopaantallen, maar wellicht weet de B10 de juiste snaar te raken?

Bij gebrek aan configuratorbeeld zie je hieronder nog wat foto’s uit de persmap, voor letterlijk een wat completer beeld van de auto.

