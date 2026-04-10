Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Kia EV2 in Nederland

De Kia EV2 is in potentie een zeer belangrijke nieuwkomer, als relatief betaalbare EV in het compacte segment. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

De afgelopen jaren heeft Kia al de nodige successen geboekt met zijn EV-modellen. Denk maar aan de EV6, of de EV9. Ook de EV5 lijkt goed in de smaak te vallen. De eveneens nieuwe Kia EV2 zou zomaar een nieuw hoofdstuk in dit succesverhaal kunnen worden. Weet hij de kwaliteiten van de grotere modellen te vertalen naar het compacte en relatief betaalbare segment? Met een duik in de prijslijst proberen we daar alvast achter te komen.

Motoren Kia EV2

De Kia EV2 is leverbaar met twee aandrijflijnen, die zijn vernoemd naar de betreffende batterijpakketten: 42.2kWh en 62kWh. Interessant is dat de grotere batterij wordt gecombineerd met een net iets minder krachtige motor: 135 versus 147 pk. Bij de grotere batterij ligt de focus duidelijk op een zo groot mogelijke actieradius, in plaats van extra prestaties. Met de kleinere batterij kom je afhankelijk van de verdere uitvoering tot 317 km ver, met de grotere batterij is volgens de WLTP-cyclus tot 453 km haalbaar. Het stroomverbruik van beide versies is vrijwel gelijk.

Ook op overige vlakken ontlopen beide varianten elkaar niet veel. Zo zit de basisversie in 8,5 seconden op de 100 km/u, maar doet de grotere batterijvariant het ondanks het lagere vermogen nog steeds in een nette 9,5 seconden. Beide versies wegen nét iets meer dan 1.500 kg (valt mee voor een EV) en mogen maximaal 750 kg trekken. De keuze voor een van de twee aandrijflijnen maak je dus vooral op basis van hoeveel actieradius je denkt nodig te hebben.

Uitrustingen Kia EV2

Verder is de Kia EV2 leverbaar in maar liefst vijf uitrustingsniveaus: Essential, Air, Plus, Plus Advanced en GT-Line. Als we ons even beperken tot de highlights, beschik je standaard over onder meer 16-inch stalen wielen, stoffen bekleding, een 12,3-inch digitaal instrumentarium en even groot centraal display (die samen een geheel lijken te vormen), automatische klimaatcontrole, adaptieve cruise control en parkeersensoren voor en achter.

De Air breidt dat uit met onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, stoel- en stuurverwarming, geïntegreerde navigatie, automatische tweezone klimaatcontrole, dakrails en batterijvoorverwarming. De Plus voegt daar 18-inch lichtmetaal, warmtewerend privacy glass, verzonken portiergrepen, een draadloze smartphone-lader en een 15 liter grote frunk aan toe.

De Plus Advanced biedt onder meer een schuif-/kanteldak, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een Harman Kardon audiosysteem en uitgebreide sfeerverlichting. Tot slot zorgt de GT-Line vooral voor een wat sportievere uitstraling met onder meer 19-inch wielen, maar ook krijg je vegan kunstleren bekleding, stoelventilatie voorin, een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, een op afstand te bedienen parkeerassistent, een 360-gradencamera, een dodehoekcamera en een digitale autosleutel.

Kortom, van alleen de essentiële uitrustingen tot echte luxezaken: alles zit erbij bij de Kia EV2. Overigens biedt de configurator blijkbaar alleen keuze uit de Air, Plus en Plus Advanced, dus dat zijn de modellen die je hierboven ziet.

Prijzen Kia EV2

De prijslijst van de Kia EV2 begint bij 27.595 euro. Dan heb je dus de Essential met de kleinere batterij. De Air is er vanaf 30.095 euro. De Plus en Plus Advanced klimmen op naar 32.095 en 34.095 euro.

Liever de grotere batterij? Dat kan vanaf 33.595 euro en dan heb je ook meteen de Air. De Plus en Plus Advanced zitten met de grotere batterij op 35.595 en 37.595 euro. De GT-Line is er alleen in combinatie met de grotere batterij en heeft een vanafprijs van 39.895 euro.

De prijs kan dus flink oplopen, al krijg je daarvoor dus ook wel een erg complete uitrusting. We houden het deze keer bescheiden en kiezen de Air, maar upgraden wel naar de grotere batterij.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Kia EV2 is wit. Voor 795 euro mag je kiezen uit een opvallend breed kleurenpalet. Naast voor de hand liggend zwart, twee grijstinten en een wat luxere soort wit, heb je ook keuze uit donkerrood, lichtblauw en een kleur die Kia zelf vanille noemt. Voor 1.795 euro is er tot slot nog ‘mat ivoorzilver’, maar blijkbaar kan de configurator die kleur niet weergeven. Laten we eens gek doen en kiezen voor het frisse ‘vanille’.

Interieuraankleding

Daarmee hebben we het einde van de configurator ineens alweer bereikt. Voor het interieur valt verder niets te kiezen…

Pakketten en losse opties

…en de optielijst bestaat alleen uit praktische accessoires voor het vervoeren van spullen, het opladen van de auto en meer van dat soort zaken.

‘Onze’ Kia EV2

Daarmee blijft de prijs van het door ons samengestelde exemplaar op 34.390 euro, want uiteindelijk is alleen de carrosseriekleur als extra optie aangevinkt. Voor dat bedrag hebben we een behoorlijk compleet uitgeruste auto met prima prestaties. Zou dat genoeg zijn? De Kia EV2 mag op zichzelf een prima aanbod zijn, juist in het compacte segment wordt de concurrentie ook steeds heviger…

