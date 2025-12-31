Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de KGM Torres in Nederland

Eind 2025 was het aanbod van de KGM Torres eindelijk compleet met de Hybrid. Moet je die nemen of de EV? En wat heeft de Torres überhaupt te bieden? We zoeken het uit met een duik in de prijslijst.

SsangYong is nu KG Mobility, ofwel KGM in het kort. Het belangrijkste model voor de comeback is vooralsnog de KGM Torres, een middelgrote SUV. Zeker over de hybrideversie waren we bij een rijtest best te spreken. Nu staan we nog eens stil bij alle uitrustingen, met een duik in de prijslijst.

Motoren KGM Torres

De KGM Torres is leverbaar met elektrische aandrijving (EVX) en als hybride (Hybrid 1.5 T-GDI). De EVX heeft een 207 pk en 339 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. In een prima 8,1 seconden is de 100 km/u bereikt. De 72 kWh batterij (netto) is goed voor 462 km actieradius (WLTP). De Hybrid combineert zoals de naam al aangeeft een 1,5-liter viercilinder benzinemotor met een elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 204 pk en een systeemkoppel van 300 Nm. Een officiële 0-100-tijd is er opvallend genoeg niet. Belangrijker is het officiële verbruik van 5,9 l/100km (WLTP). Voor de volledigheid: er is ook een ‘gewone’ benzineversie, maar die wordt vanwege de hoge bpm niet in Nederland geleverd.

Uitrustingen KGM Torres

De KGM Torres biedt keuze uit de uitrustingsniveaus Bronze, Platinum, Titanium en in het geval van de EVX ook de Blackline. Verder komen de uitrustingsniveaus van de EVX en Hybrid overeen, op enkele kleinigheden na. De standaarduitrusting (Bronze) voor beide bestaat in ieder geval uit onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, getinte ramen achter, keyless entry & start, stoffen bekleding, met leer bekleed stuurwiel, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 12,3-inch infotainmentscherm incl. navigatie, automatische airco, parkeersensoren achter en achteruitrijcamera.

De Platinum voegt daar onder andere aan toe: kunstleren bekleding, stoelverwarming voorin (bij EVX ook achter), stuurverwarming, parkeersensoren ook voor, adaptieve cruise (was al wel standaard voor EVX), een draadloze smartphone-lader en nog wat extra rijassistenten.

De Titanium maakt het compleet met 20-inch wielen, elektrisch panoramisch schuifdak (bij EVX), elektrisch bedienbare achterklep, elektrisch verstelbare en geventileerde voorstoelen, echt leren bekleding en een 360-gradencamera. Tot slot biedt de Black Line van de Hybrid (uitsluitend leverbaar in zwart) nog modelspecifieke wielen en een panoramisch schuifdak.

De configurator toont niet de visuele verschillen tussen de uitrustingsniveaus. Wel zie je hierboven het verschil tussen de EVX (links) en de Hybrid (rechts), die beide een geheel andere voorzijde hebben. Vreemd genoeg worden beide modellen in de configurator getoond met de 20-inch wielen van de Hybrid. De EVX heeft wielen met een minimalistischer design.

Prijzen KGM Torres

De prijslijst begint bij 39.990 euro voor de Hybrid en 41.250 euro voor de EVX. De Titanium kost voor beide aandrijflijnen respectievelijk 47.990 en 49.550 euro. De Platinum zit daar precies tussenin. Nipt het duurste model is de Hybrid Black Line, vanaf 49.990 euro.

Exterieuraankleding

Beide modellen zijn leverbaar in dezelfde kleuren, met wit als standaard. Optioneel voor 850 euro zijn donkerblauw, donkergroen, een soort grijzig beige, ‘echt’ grijs en zwart. Alleen voor de Hybrid zijn deze kleuren (behalve zwart) voor 450 euro extra te combineren met een zwart dak.

Interieuraankleding

Interieuraankleding is er alleen voor de KGM Torres in Titanium-uitvoering. Dan kan je voor 300 euro kiezen voor grijs leer in plaats van zwart. Ook hiervan geeft de configurator geen voorbeeld.

Pakketten en losse opties

De optielijst is beperkt. In het geval van de Hybrid is voor de Titanium en Platinum het panoramische schuifdak optioneel leverbaar voor de 1.500 euro. Een resterende optie voor alle modellen is alleen verlengde garantie.

‘Onze’ KGM Torres

Afhankelijk van de uitvoering ben je voor de KGM Torres dus zo’n 40.000 tot 50.000 euro kwijt. Voor dat bedrag krijg je een prima auto, al is de concurrentie wel hevig. Zoals we bij de dubbeltest met de BYD Seal U al concludeerden: de KGM Torres is een interessant aanbod, maar zou met een scherpere prijs pas écht overtuigend zijn.