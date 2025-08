Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Hyundai Ioniq 9

Wie een volledig elektrische zevenzitter zoekt, kan nu ook terecht bij Hyundai. De Hyundai Ioniq 9 is inmiddels te bestellen en met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Wie met enige regelmaat zeven personen moet vervoeren (of vijf personen met veel bagage) had lange tijd weinig keuze als de auto volledig elektrisch moest zijn. Onder andere de Kia EV9 dook in deze markt en samen met een relatief scherpe prijs zorgt dat voor goede verkopen. Nu is er een vergelijkbaar model van het zustermerk: de Hyundai Ioniq 9. Heeft die het in zich om het verkoopsucces van zijn familielid te evenaren? Na eerder dit jaar een eerste rijtest nemen we nu een duik in de prijslijst om het antwoord te vinden.

Motoren Hyundai Ioniq 9

De Hyundai Ioniq 9 is altijd voorzien van een 110 kWh batterijpakket. Dat is opvallend genoeg meer dan de Kia EV9 biedt. De Hyundai heeft dan weer wel wat minder pk’s, maar dat zijn er nog steeds voldoende. Er is keuze uit de RWD, AWD en AWD+, met respectievelijk 160, 226 en 315 pk. De 0-100-sprint zit daarmee tussen de 9,4 en 5,2 seconden. De extra pk’s zorgen nauwelijks voor een hoger verbruik. De WLTP-actieradius van de verschillende varianten verschilt slechts van 620 tot 600 km.

Uitrustingen Hyundai Ioniq 9

Qua uitrustingsniveaus is er keuze uit de Style, Connect, Connect+ en Lounge. Het gaat wat te ver om de niveau hier tot in detail te bespreken, maar de Style is al voorzien van onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, stuurverwarming, grotendeels elektrisch instelbare voorstoelen, deels leren bekleding, uitgebreid infotainment met draadloze lader, over-the-air-updates en diverse USB-aansluitingen, een eigen airco voor de derde zitrij en geavanceerde rijsystemen zoals Highway Driving Assist II en Remote Smart Parking Assist.

Met de hogere uitrustingsniveaus kan je dat uitbreiden met onder meer Active Noise Cancelling, een Bose-audiosysteem, grotere wielen, een panoramadak met schuif-/kantelfunctie, nappa-leren bekleding en digitale buitenspiegels.

Prijzen Hyundai Ioniq 9

De Lounge heeft altijd vierwielaandrijving en de AWD+ is altijd een Lounge, verder kan je vrij combineren met aandrijflijnen en uitvoeringen. Dat zorgt voor acht verschillende versies. De prijslijst begint bij 67.995 euro en loopt geleidelijk op naar 81.495 euro. Een echt grote meerprijs brengt upgraden naar een krachtiger aandrijflijn of hoger uitrustingsniveau dus niet met zich mee, maar de prijs kan toch ook aardig oplopen. Als je vergelijkbare uitvoeringen naast elkaar zet, is hij wel wat interessanter geprijsd dan de Kia EV9.

Exterieuraankleding

De wielkeuze hangt samen met het uitrustingsniveau, maar je kunt wel kiezen uit diverse carrosseriekleuren. Standaard wordt de auto geleverd in een luxe tint bruin. Als je dat toch niet zo mooi vindt kan je voor 995 euro kiezen uit de metallic-kleuren donkergrijs en een soort groenig lichtgrijs en de parelmoerkleuren zwart, wit, donkergroen en heel donkerblauw. Zwart, het groenige grijs en een soort champagnekleur zijn ook leverbaar in een matte variant, maar dat kost 1.495 euro extra (en kan niet bij het basismodel). Wij gaan voor groen.

Interieuraankleding

Bij het basismodel kan je de zwarte bekleding omruilen voor een lichtgrijze combinatie van stof en wol. Zouden wij direct doen, al is het maar omdat het interieur dan meteen veel ruimtelijker oogt. Bij de hogere uitrustingsniveaus kan je ook kiezen uit volledig leren of Nappa-leren bekleding, in diverse zwarte en grijze combinaties. Al deze alternatieve bekledingen zijn zonder meerprijs.

Pakketten en losse opties

De uitrustingen aan boord kies je vooral met het uitrustingsniveau. Alleen voor topmodel Lounge is er nog een bescheiden optielijst. Daarop staan digitale buitenspiegels (1.400 euro) en een zespersoons interieurconfiguratie (1.000 euro) met draaibare stoelen in plaats van een achterbank.

‘Onze’ Hyundai Ioniq 9

Deze keer hebben we twee configuraties gemaakt: een basisversie die we alleen van een groene carrosseriekleur en grijze bekleding hebben voorzien en een Lounge met alle opties aangevinkt. De eerste configuratie komt uit op 68.990 euro, de tweede op 85.390 euro. Dat is dus de prijsklasse waarbinnen je een Hyundai Ioniq 9 zo’n beetje samenstelt. Juist voor een groot gezin is het daarmee geen koopje. Aan de andere kant: de Kia EV9 verkoopt ook goed en die kost in een vergelijkbare uitvoering minstens net zo veel. Welke heeft jouw voorkeur?

