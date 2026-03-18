Duik in de prijslijst: de Honda Prelude is terug!

De Honda Prelude maakt na jaren afwezigheid een comeback – en hoe. Het is gewoon weer een coupé en hij is zelfs officieel te koop in Nederland. Tijd voor een duik in de prijslijst!

De laatste jaren zijn diverse namen uit het verleden opnieuw geïntroduceerd. Helaas ging het dan vaak alleen om de naam en was de auto zelf gewoon weer een crossover. We kijken naar jou, Capri. Het kan ook anders. Zo is er na jaren afwezigheid weer een nieuwe Honda Prelude. Het is zelfs opnieuw een sportcoupé. Het enige verschil met vroeger is dat hij nu zijn techniek deelt met de Civic, in plaats van dat hij losjes is gebaseerd op de grotere Accord. Ook leuk: hij wordt zelfs officieel geleverd in Europa. We nemen dus snel een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Motoren Honda Prelude

Vooralsnog is de nieuwe Honda Prelude leverbaar met één aandrijflijn, die e: HEV wordt genoemd. Een hybride dus. Het systeemvermogen bedraagt 184 pk, met een flinke 315 Nm koppel. De 100 km/u is na 7,8 seconden bereikt en de topsnelheid ligt op 180 km/u. De aandrijving gaat naar de voorwielen via een CVT-automaat. Voor een wat sportievere beleving heeft die wel het S+ Shift-systeem, ofwel gesimuleerde versnellingen waar je met flippers achter het stuur doorheen kunt schakelen.

Daarmee is de nieuwe Honda Prelude geen écht scherpe sportauto, maar er valt zeker rijplezier mee te beleven. Bovendien blijft het gemiddelde verbruik beperkt tot 5,2 l/100km (1 op 19,2), met een CO2-emissie van 117 g/100 km (WLTP). Dat is dan weer gunstig voor de bpm en dus de prijs, waarover straks meer.

Uitrustingen Honda Prelude

Niet alleen qua techniek, ook qua uitrustingen zit de Honda Prelude op Civic-niveau. Enkele highlights zijn 19-inch lichtmetalen wielen, adaptieve koplampen, keyless entry & start, met leer beklede sportstoelen met verwarming, compleet infotainment met navigatie en draadloze smartphone-lader, een Bose Premium audiosysteem, Active Noise & Sound Control en de rijassistenten die je van een moderne auto mag verwachten.

Prijzen Honda Prelude

Er is maar één uitvoering van de Honda Prelude en dus ook maar één prijs in de lijst: 56.764 euro. Natuurlijk, het gaat te ver om dat goedkoop te noemen. Maar toch: binnen de huidige context van hoge autoprijzen valt ons dat reuze mee, zeker voor een sportief model.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Honda Prelude geleverd in het zwart. Voor 950 euro meerprijs kan je kiezen uit donkergrijs, wit en felblauw. Dat is het. Internationaal gezien kan je ook kiezen voor felrood, maar in ieder geval in de Nederlandse prijslijst ontbreekt die kleur dus. Dan gaan we voor felblauw, want zo’n coupé verdient in ieder geval wel een kleurtje.

Honda Honda Honda Honda

Honda Honda Honda Honda

De standaard wielen kan je eventueel nog omruilen voor eveneens 19-inch exemplaren met een alternatief design, zie de foto’s hieronder. Die keuze brengt je wel gelijk 2.845 euro verder. Wij houden het bij de standaard, volledig zwarte wielen. Al is het maar omdat die het mooist contrasteren met de felle lakkleur.

Honda Honda

Honda Honda

Interieuraankleding

De met leer beklede sportstoelen (het achterbankje is overigens wel met stof bekleed) zijn standaard volledig uitgevoerd in zwart. Voor 250 euro breng je wat licht in de duisternis met grijze bekleding (Honda noemt het blauw) en witte interieuraccenten. Voor deze keer houden wij het toch bij zwart, dat past iets beter bij de wielen en carrosseriekleur.

Honda Honda

Honda Honda

Pakketten en losse opties

Tot slot zijn er nog drie optiepakketten. Voor het exterieur zijn dat het Black Pack (1.500 euro) en het Black Emblem Pack (300 euro). Die laatste spreekt voor zich. Het eerste pakket omvat het Black Emblem Pack en vult dat aan met zwarte logo’s op de wielen, een achterspoiler en kleine spoilertjes aan de voorbumper. Het heeft wel wat, maar we vinden de Prelude ook juist wel mooi ‘clean’ ogen zonder extra spoilers. We vinken toch maar niets aan.

Honda Honda

Honda Honda

Overigens zijn de bumper- en achterspoiler ook los te bestellen (respectievelijk 597 en 746 euro) en aanvullend kan nog een sportief blauw accent aan de bumpergrille worden toegevoegd (500 euro). Ook zijn er een soort spatlappen (217 euro), die misschien wat lomp staan op een sportcoupé maar die wel beschermen tegen steenslag. Ook de zwarte naaflogo’s zijn als losse optie te bestellen, maar voor 225 euro is dat in verhouding wat prijzig.

Voor het interieur is er nog het Illumination Pack (1.500 euro) met diverse elementen voor extra sfeerverlichting, inclusief een Prelude-logoprojectie bij het openen van een portier. De verlichtingselementen zijn ook los te bestellen. De verdere optie- en accessoirelijst bestaat alleen uit zaken zoals vloermatten, opbergbakjes, bagagenetten en kinderzitjes.

‘Onze’ Honda Prelude

Met uiteindelijk alleen een andere carrosseriekleur is de totaalprijs van ‘onze’ Honda Prelude uitgekomen op 57.964 euro. Wat we net ook al zeiden: voor een sportcoupé in de hedendaagse automarkt valt ons dat best mee. Het enige is dat de Prelude misschien nog iets sportiever had mogen zijn. Een technisch identieke Civic is er al vanaf 38.550 euro…

Honda Honda Honda Honda Honda Honda