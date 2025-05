Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Smart #5 in Nederland

De Smart #5 is een interessante nieuwkomer. Niet alleen omdat (elektrische) SUV’s van dit formaat erg populair zijn, maar vooral ook omdat hij zowat haaks staat op waar het merk oorspronkelijk voor stond. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Smart is groot geworden met zeer compacte modellen voor in de stad, maar die tijd is voorbij. Met grote(re) SUV-modellen is tegenwoordig meer te verdienen en dus is dat wat ze gaan maken. Het grootste model tot nu toe is de Smart #5. Met 4,7 meter lengte geen kleintje, in ieder geval vergeleken met de originele Smarts. Los van de (oorspronkelijke) merkwaarden is het met 630 liter bagageruimte en ruim plek voor vijf inzittenden wel een interessante gezinsauto.

Motoren Smart #5

Net als de andere modellen van het nieuwe Smart is de #5 altijd volledig elektrisch aangedreven. Er zijn op dit moment vier varianten. Het basismodel heeft achterwielaandrijving, een 76 kWh batterij, een vermogen van 340 pk en een koppel van 373 Nm. Daarboven staan drie varianten met een 100 kWh batterij. In combinatie met achterwielaandrijving beschik je dan over 363 pk en nog steeds 373 Nm. Met vierwielaandrijving wordt dat zomaar 587 pk en 643 Nm.

Heb je dan nog niet genoeg, kies dan de 646 pk en 710 Nm sterke Brabus-versie. Dan zit je in 4,9 seconden op 100 km/u. Met een tijd van 6,9 seconden is het basismodel ook al niet langzaam. De topsnelheid bedraagt altijd 200 km/u. Belangrijker is de actieradius, die afhankelijk van de uitvoering 465 tot 590 km bedraagt.

Uitrustingen Smart #5

De Smart #5 is leverbaar in maar liefst zes uitrustingsniveaus, die voor een deel samenhangen met de aandrijflijnen. Het instapmodel is altijd een Pro, het krachtigste model altijd de Brabus. De 100 kWh batterij met achterwielaandrijving kan zowel met de Pro+ als de Premium. Met vierwielaandrijving heb je keuze uit de Pulse en Summer Edition. Zie de headerfoto voor de designverschillen tussen de verschillende uitvoeringen.

Het gaat wat ver om alle uitvoeringen te bespreken, dus we houden het even bij de highlights van de standaard Pro. Dat is al alles behalve een kaal instappertje, met onder andere 19-inch lichtmetalen wielen, een panoramadak, elektrisch bedienbare achterklep, akoestische voor- en achterruit, elektrisch instelbare en verwarmbare voorstoelen, kunstleren bekleding, stuurverwarming, 10,25-inch digitaal instrumentarium, 13-inch centraal display, draadloze smartphone-lader, interieurluchtfilter en een berg aan assistentie- en veiligheidssystemen.

Prijzen Smart #5

Dankzij de rijke standaarduitrusting begint de prijslijst van de Smart #5 wel meteen bij 48.440 euro. Dat loopt stapsgewijs op tot 64.420 euro voor topmodel Brabus.

Hoewel er natuurlijk wel enig verschil in uitrusting zit tussen de diverse uitvoeringen, zijn het ook geen dusdanige verschillen dat we daar onze keuze primair op baseren. We kiezen vooral de gewenste aandrijflijn. Dat wordt de 100 kWh met achterwielaandrijving, als Pro+. Waarom? Die biedt voor een relatief bescheiden meerprijs (leverbaar vanaf 53.440 euro) net wat meer vermogen en – vooral – de grootste actieradius van alle uitvoeringen. Verder is de Pro+ al luxe zat. Bovendien is hij ook al krachtig zat, waardoor doorsparen voor bijvoorbeeld de Brabus eigenlijk onzin is.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur is zwart. Zonder meerprijs mag je kiezen uit vier andere opties: wit, zilvergrijs (eventueel met gele dakdragers), pastelgroen en donker robijnrood. Om in ieder geval nog iets van het oorspronkelijke Smart in ere te houden, kiezen we voor het frisse groen.

Daar houdt de exterieuraankleding wel mee op, want andere wielkeuzes zijn er niet. Ook kunnen we niet zoals vroeger uitgebreid spelen met contrasterende exterieurdelen.

Interieuraankleding

In het interieur is al helemaal weinig van het kleurrijke Smart over: stemmig zwart is het hier en andere mogelijkheden zijn er niet. Nou ja, niet in combinatie met de door ons gekozen carrosseriekleur. Kies je voor zwart, wit of zilver dan wordt het interieur (optioneel) uitgevoerd in grijsblauw met gele accenten. Jammer dat je dat niet mag combineren met kleur aan de buitenkant.

Pakketten en losse opties

Aan optielijsten doet Smart niet meer: het uitrustingsniveau bepaalt wat je krijgt. Daarmee is onze configuratie alweer afgerond…

‘Onze’ Smart #5

…en blijft de prijs hangen op de 54.330 euro van de Pro+. Prijspakkers waren Smarts nooit, al valt dit bedrag op zich nog mee vergeleken met andere vergelijkbaar uitgeruste modellen in dit segment. Het is geen prijspakker, maar springt er ook niet uit als duur model. Hoe zou jij de nieuwe Smart #5 samenstellen? Of hou je het liever bij een compacte Smart ‘oude stijl’?

