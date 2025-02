Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Ford Puma Gen-E

Eindelijk heeft ook Ford een EV-model in het (relatief) betaalbare segment. Dat is de Ford Puma Gen-E. Een recept voor succes? Tijd voor een duik in de prijslijst.

Op EV-gebied heeft Ford lang de kat uit de boom gekeken, maar beetje bij beetje worden nu steeds meer marktsegmenten gedekt. Op basis van de populaire Ford Puma is er nu de Ford Puma Gen-E, voor het relatief betaalbare segment. Op papier is deze elektrische compacte crossover een recept voor succes, maar wat heeft hij te bieden?

Motoren Ford Puma Gen-E

De Ford Puma Gen-E heeft altijd een 168 pk en 290 Nm sterke elektromotor, die de voorwielen aandrijft. Een 43,6 kWh (netto) batterij zorgt voor genoeg energie om 376 km ver te komen (WLTP). De 100 km/u is in een nette acht seconden bereikt en de topsnelheid ligt op een prima 160 km/u.

Uitrustingen Ford Puma Gen-E

Standaard krijg je onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, 12,8-inch digitaal instrumentarium, stoffen bekleding, automatische airco, 12-inch centraal touchscreen en de tegenwoordig gebruikelijke assistentiesystemen. Verder wordt de 145 liter grote GigaBox van de reguliere Puma bij de Gen-E aangevuld met een 43 liter grote frunk.

De Premium-uitvoering vult dat aan met onder andere 18-inch lichtmetalen wielen, matrix-led-koplampen, verwarmbare buitenspiegels, keyless entry, deels kunstleren bekleding, elektrisch bedienbare achterklep en een Bang & Olufsen Premium-audiosysteem.

Prijzen Ford Puma Gen-E

De prijskaartjes die daarbij horen? Minimaal 35.495 euro voor het standaardmodel en 38.295 euro voor de Premium. Ter vergelijk: de reguliere Puma is er vanaf 33.790 euro, met vergelijkbare standaarduitrusting. Voor onze configuratie gaan we uit van het standaardmodel.

Exterieuraankleding

Misschien zorgt de Ford Puma Gen-E voor meer kleur op straat, want de standaardkleur is felgeel. Leg 300 bij en je krijgt de auto in het wit. Grijs kost 600 euro extra, voor blauw betaal je 800 euro en voor 1.000 euro mag je kiezen uit zwart of rood. Wij gaan voor die laatste kleur. Leg nog eens 400 euro bij en het dak wordt uitgevoerd in contrasterend zwart, maar dat hoeft van ons niet.

Andere wielkeuzes zijn er niet…

Interieuraankleding

…en ook in het interieur valt voor de aankleding niets te kiezen.

Pakketten en losse opties

Er zijn drie optiepakketten: het Driver Assistance Pack (1.100 euro), het Winter Pack (550 euro) en het Comfort Pack (750 euro). Het eerste omvat onder meer verwarmbare buitenspiegels, een 360-gradencamera, verkeersbordherkenning en een op basis daarvan werkende automatische snelheidsassistent. Het winterpakket biedt stuur-, stoel- en voorruitverwarming. Tot slot omvat het Comfort Pack een elektrisch bedienbare achterklep, ook weer verwarmde buitenspiegels, extra instelmogelijkheden voor de bijrijdersstoel en een draadloze smartphone-lader.

Losse opties zijn nog een panoramadak (1.000 euro), een afneembare trekhaak (750 euro) en wat praktische zaken zoals extra bevestigingspunten voor bagage (50 euro).

Wij nemen voor nu alleen het winterpakket.

‘Onze’ Ford Puma Gen-E

Dat brengt de totaalprijs op 37.045 euro en dan hebben we het dus rustig aan gedaan met het aanvinken van opties. Je tilt de Ford Puma Gen-E moeiteloos over de 40.000 eurogrens. Enerzijds is de Puma als Gen-E niet veel duurder dan de versie met brandstofmotor en die verkoopt zeer goed. Aan de andere kant: juist in dit marktsegment zijn er veel concurrenten bijgekomen met lagere (vanaf)prijzen. Wat vind jij, biedt de Puma Gen-E genoeg om de concurrentie aan te gaan?

