Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Fiat Grande Panda

De nieuwe Fiat Grande Panda bewijst dat er nog steeds leuke en betaalbare auto’s worden gemaakt. Hoewel, hoe betaalbaar is hij nou echt? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

Het segment van de compacte betaalbare EV’s is dit jaar flink gegroeid, in ieder geval wat het aanbod betreft. Fiat doet mee met de nieuwe Grande Panda. Toen we hem voor het eerst in het echt konden bekijken maakte hij direct een goede indruk. Ook de eerste rijtest stemde positief. Hoog tijd om een duik in de prijslijst te nemen en er een naar wens samen te stellen.

Motoren Fiat Grande Panda

Rondom de Fiat Grande Panda gaat het vaak om de EV-versie, maar hij is er ook als Hybrid. Nou ja, het is een mild hybrid, met een 100 pk sterke 1,2-liter driecilinder. Op een gewicht van 1.252 kg is dat voldoende vermogen. Via een zestrapsautomaat worden de voorwielen aangedreven.

Bij de elektrische versie beschik je over 113 pk, maar die moet wel 1.411 kg op gang brengen. De elektrische versie is dus iets langzamer, maar veel scheelt het niet eens. Ook de elektrische versie heeft voorwielaandrijving. Een 44 kWh batterij zorgt voor 320 km actieradius (WLTP).

Uitrustingen Fiat Grande Panda

Er zijn drie uitrustingsniveaus: Icon, Red en La Prima. Die eerste twee zijn min of meer gelijk: Icon is de basisversie van de Hybrid, Red is de basisversie van de EV-versie. Er zijn wat detailverschillen, maar beide hebben 16-inch stalen wielen (bij de Hybrid met wieldoppen), full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, parkeersensoren achter, stoffen bekleding, 10-inch digitaal instrumentarium, 10,25-inch centraal display, airco, draadloos Apple CarPlay en Android Auto en de gebruikelijke (al dan niet verplichte) assistentiesystemen.

Fiat Fiat

Fiat Fiat

De meeruitrusting van de La Prima bestaat voornamelijk uit 17-inch lichtmetalen wielen, dakrails, getint glas achter, parkeersensoren rondom, geïntegreerde navigatie, achteruitrijcamera, draadloze telefoonlader, extra USB-aansluitingen en een regensensor voor de ruitenwissers.

Prijzen Fiat Grande Panda

Interessant genoeg zijn beide aandrijfvarianten van de Fiat Grande Panda exact even duur: hij is er vanaf 25.990 euro voor het respectievelijke basismodel of vanaf 28.990 euro als La Prima. Alleen voor de zakelijke rijder is de elektrische versie iets voordeliger, vanwege de lagere bijtelling.

Qua uitrustingen vinden we het basismodel al voldoende. Verder kies je dus vooral welke aandrijfvorm het beste bij jouw gebruik van de auto past. Wij hebben een goed argument om voor de elektrische versie te gaan. Meer daarover bij de exterieuraankleding.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur van de Fiat Grande Panda verschilt per uitrustingsniveau: rood voor het basismodel en citroengeel voor de La Prima. Lekker kleurrijk in ieder geval. Verder kan je kiezen uit een bronstint, zachtgroen of meer onopvallende kleuren zoals wit, zwart en grijs. Wij houden het bij de standaardkleur. Verder kan je nog kiezen voor witte spiegelkappen (170 euro), zwarte Panda-letters op de zijkant (200 euro) of een witte sierbies (159 euro). Laten wij achterwege.

Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat

Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat

Ons argument om de elektrische versie te kiezen zie je al op de foto’s hierboven. De stalen velgen worden bij de EV-versie niet bedekt met wieldoppen, maar wit gespoten. Zeg nou zelf, zo is de Fiat Grande Panda toch op zijn leukst? Andere wielkeuzes zijn er overigens niet.

Interieuraankleding

Voor het interieur zijn er geen aankledingsopties.

Pakketten en losse opties

Losse opties zijn er nauwelijks. Eigenlijk is het enige dat je kunt kiezen een 7,4 kW boordlader, in plaats van de standaard 11 kW lader. Het is een optie zonder meerprijs, maar waarom zou je willen downgraden? Verder zijn er nog wel wat accessoires zoals vloermatten, een laadkabeltas en wallboxen.

‘Onze’ Fiat Grande Panda

Zo zijn we alweer klaar en kost onze Fiat Grande Panda nog steeds 25.990 euro. Natuurlijk, zo betaalbaar als de originele Panda is dat niet, zelfs niet met inflatiecorrectie. Maar hij biedt dan ook veel meer uitrustingen dan toen. Bovendien is dit in de huidige automarkt een vrij scherpe prijs, zeker in het elektrische segment. Tel daarbij op het leuke uiterlijk en de Grande Panda zou zomaar eens een verkoopsucces kunnen worden.

Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat