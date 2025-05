Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Ferrari 12Cilindri

Met de Ferrari 12Cilindri eert het iconische merk zijn V12-verleden en dat lukt ze ondanks alles op traditionele wijze. Deze week fantaseren we even dat we voldoende budget hebben en stellen er een naar wens samen met een duik in de prijslijst.

Met de steeds strengere emissie-eisen is het bijna een wonder, maar Ferrari is erin geslaagd om zijn 6,5-liter V12 aan de huidige wetgeving te laten voldoen. Op traditionele wijze, zónder turbo. Om die motor zit een zeer geslaagd, volledig nieuwe verpakking, die een hommage vormt aan de 365 GTB/4 en het Ferrari V12-verleden in het algemeen. De auto luistert dan ook naar de passende naam Ferrari 12Cilindri. Meestal richten wij ons in deze rubriek op enigszins bereikbare auto’s, maar voor deze keer doen we even alsof we een blanco cheque hebben gekregen.

Motor Ferrari 12Cilindri

De V12 van de Ferrari 12Cilindri is in de basis de bekende 6,5-liter V12 die ook in bijvoorbeeld de 812 Competizione lag. Met de nodige partikelfilters en katalysatoren kan die motor nog steeds aan de modernste emissie-eisen voldoen. Het geluid is wel wat meer gedempt, maar bij een rijtest concludeerden we dat hij nog steeds prachtig klinkt. De V12 doet het nog altijd zonder turbo en levert een vermogen van 830 pk en een maximum koppel van 678 Nm. Via een achttrapsautomaat worden de achterwielen aangedreven. De 0-100-sprint duurt maar 2,9 seconden en de top ligt op 340 km/u.

Uitrustingen Ferrari 12Cilindri

Een duidelijke lijst met standaarduitrusting is er eigenlijk niet echt, want een auto zoals de Ferrari 12Cilindri bestel je niet via een traditionele prijslijst zoals bij een middenklasser. Toch is op basis van diverse website-teksten wel een lijstje te maken. Zo is de 12Cilindri duidelijk meer een GT dan de meer prestatiegerichte voorganger 812. Zaken zoals elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen ontbreken bijvoorbeeld niet, net als luxe leren bekleding, een compleet infotainmentsysteem en een goed audiosysteem. Daarmee bedoelen we niet de V12. Ook de bekende veiligheids- en rijassistentiesystemen ontbreken niet, al is het maar vanwege wettelijke vereisten.

Prijzen Ferrari 12Cilindri

Zoals gezegd: er is geen traditionele prijslijst. Als je het budget hebt voor een Ferrari 12Cilindri, interesseert het exacte bedrag je wellicht ook niet zo. Toch is enige prijsindicatie wel handig. Om enige indicatie te geven: de vanafprijs van de 12Cilindri bedraagt in Nederland iets meer dan 500.000 euro, mede dankzij belastingen. Voor de Spider loopt dat al op naar zo’n 550.000 euro. Een flink prijsverschil voor een weggelaten dak. Prijzen van opties zijn (ook) niet heel transparant, maar als je niet oplet kan je uiteindelijk zomaar de 700.000 euro aantikken.

Hoewel je met het open dak nog beter de V12 kunt horen, vinden we de gesloten versie iets mooier. Bovendien scheelt het een smak geld, voor wat dat in deze prijsklasse nog uitmaakt.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Ferrari 12Cilindri is – in ieder geval in de configurator – donkergrijs. Standaardkleuren zoals wit en zwart behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Wat dat betreft is het net een gewone middenklasser. Voor de rest staat een zeer breed palet aan tinten ter beschikking, opgedeeld in kleurfamilies: Standard, Historical, Classic, Special en Matt. Alle mogelijkheden benoemen gaat wat ver, hieronder zie je een selectie. Het is misschien wat cliché, maar wij vinden de 12Cilindri het beste tot zijn recht komen in rood. De keuze valt uiteindelijk op de Classic-kleur Rosso Imola.

Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari

Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari

Er is keuze uit twee designs 21-inch wielen, elk leverbaar in verschillende kleuruitvoeringen. Je hebt de twee basisdesigns hieronder en een volledig zwarte versie ervan. Bij de rechter velg hieronder kan je ook het zwart glanzend in plaats van mat laten uitvoeren. Wij gaan voor de volledig zwarte versie van de rechter velg. Aanvullend kan je nog kiezen voor titanium wielbouten en een zwarte of koolstofvezel velgnaaf, maar dat laten wij allemaal achterwege. Wel leggen we er nog runflatbanden omheen.

Ferrari Ferrari

Ferrari Ferrari

Wat betreft overige exterieuraankleding voor de Ferrari 12Cilindri houden we het bij de standaard gele remklauwen (zwart, wit, grijs, blauw, rood en zelfs een goudtint kunnen ook), kiezen we de optionele zwarte ‘ceramic coated’ uitlaateindpijpen en houden we het met de koolstofvezel exterieurelementen bij de standaardselectie. Aanvullend zou je nog de luchtinlaten, spiegels en achterzijde in koolstofvezel kunnen bekleden, optioneel ook nog mat afgewerkt. Tot slot zou je eventueel nog de Ferrari-logo’s achter de voorwielen kunnen weghalen, maar die laten wij zitten.

Interieuraankleding

Het interieur wordt standaard uitgevoerd in heel donker blauw. Alternatieven zijn bekende tinten zoals zwart, beige, bruin, donkerrood en varianten daarop. Een buitenbeentje is donkergroene bekleding. Hieronder als voorbeeld enkele mogelijkheden. Wij vinden het warme bruin ‘Cuoio’ wel een historisch verantwoorde keuze.

Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari

Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari

De rest van het interieur kan je ook nog weer van gekleurd leer voorzien, nog weer onderverdeeld in specifieke interieurdelen, maar dat vinden we net wat teveel van het goede. Wel laten we ook de voetenruimtes in Cuoio bekleden en de matten van een logo voorzien, al zien we dat laatste in de configurator niet meteen terug. De standaard rode contraststiksels die hier en daar terugkomen vinden we wel mooi aansluiten op de carrosserie en laten we zitten.

Ferrari Ferrari

Ferrari Ferrari

De standaard stoelen kunnen we vervangen door Racing-exemplaren (op basis van de configurator ontdekken we het verschil niet) of extra luxe Special-stoelen. Die laatste vinden we het beste bij de 12Cilindri passen. Je kunt ook nog weer specifieke delen van de stoel in een contrasterende kleur uitvoeren, maar daar zien we vanaf. Optioneel zijn de volledig elektrisch verstelbaar óf voorzien van ventilatie en massagefunctie. Dan gaan wij toch voor die laatste. De gordels kunnen we ook nog van een kleurtje voorzien. Die laten we met ‘Cuoio’ op de stoelen aansluiten, al lijken ze in de configurator een tint donkerker dan de stoelen.

Ferrari Ferrari

Ferrari Ferrari

Pakketten en losse opties

Hebben we ons langs de vele aankledingsmogelijkheden weten te werken, is er nog de optielijst. Gelukkig is al bijna alles standaard, waardoor er weinig keuzestress overblijft. Stuurverwarming en een garagedeuropener vinken we nog aan en een uitgebreid antidiefstalsysteem is met een auto zoals deze ook wel geruststellend.

Het standaard aangevinkte panoramadak kan je vervangen door een koolstofvezel dicht dak. Omdat de 12Cilindri wat meer een GT-insteek heeft, zien we daarvan af. Ook een warmtewerende voorruit, extra getinte ramen, beschermfolies en een rokerspakket laten we achterwege. Als je nog niet genoeg hebt aangevinkt kan je ook nog tot in detail een bij de auto passende kofferset samenstellen.

‘Onze’ Ferrari 12Cilindri

Dan hebben we – eindelijk – het einde van de configurator bereikt. Normaal gesproken vertellen we dan wat de totale configuratie kost, maar dat krijg je bij Ferrari alleen te weten als je je configuratie naar je lokale dealer opstuurt. Nou ja, als je dan toch in de positie bent dat je de aanschaf van een Ferrari 12Cilindri kunt overwegen, maak je je vast toch niet zo druk over de meerprijs van je gekozen opties.

Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari