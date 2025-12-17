Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de elektrische Mercedes-Benz GLC in Nederland

Met de nieuwe Mercedes-Benz GLC gaat het merk de strijd aan met de eveneens nieuwe BMW iX3. Met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis.

BMW heeft een nieuwe iX3, met indrukwekkende specificaties. Dan kan Mercedes-Benz natuurlijk niet achterblijven. Daarom is er nu een nieuwe Mercedes-Benz GLC. Maar het huidige model was toch nog niet zo oud? Klopt, maar het lijkt er dan ook op dat de nieuwe GLC vooralsnog naast het ‘oude’ model wordt geleverd. De huidige GLC heeft brandstofmotoren, de nieuwe GLC is altijd volledig elektrisch. Eigenlijk heet het model dan ook officieel ‘GLC met EQ-technologie’, maar dat is wat lang. We noemen hem in dit artikel gewoon de nieuwe GLC. Alle details over de nieuweling vind je in dit artikel. Nu nemen we een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Motoren Mercedes-Benz GLC

Altijd elektrisch dus, die nieuwe Mercedes-Benz GLC. In ieder geval op dit moment is er één aandrijflijn: de GLC 400 4Matic. Daarmee beschik je over 489 pk en maar liefst 800 Nm. Dankzij een 100 kWh (94 kWh netto) batterijpakket kom je 673 km ver (WLTP). Het officiële gemiddelde verbruik van 15,8 kWh/100 km valt dus best mee. Voor wie sportieve prestaties belangrijk vindt: met dit vermogen bereik je in 4,3 seconden de 100 km/u en je kunt doorgaan tot 210 km/u.

Uitrustingen Mercedes-Benz GLC

In de basis zijn er twee uitrustingsniveaus: de Business Solution en de Launch Edition. Die laatste is een tijdelijk introductiemodel, dus die laten we voor het gemak even buiten beschouwing. Blijft de Business Solution over, maar die is nog wel opgedeeld in drie versies: een basisvariant, de Luxury en de AMG.

Een auto in dit segment is nooit kaal uitgerust, dus we houden het bij enkele highlights uit de standaarduitrusting: extra getint warmtewerend glas, glazen panoramadak, elektrisch bedienbare achterklep (én laadklepje), verwarmde voorstoelen, fluwelen vloermatten, uitgebreid infotainment met 10,3-inch digitaal instrumentarium en 14-inch centraal display en zelfs een selfie- en videocamera en tot slot een lange lijst aan assistentie- en veiligheidssystemen.

De Luxury-versie breidt dat uit met onder meer het MBUX Entertainment pakket en een geheugenpakket voor drie bestuurdersprofielen. De AMG-versie biedt hetzelfde, maar legt daarnaast uiteraard iets meer nadruk op (visuele) sportiviteit, met onder meer een AMG-sportstuur in nappaleer en enkele AMG-opschriften.

Prijzen Mercedes-Benz GLC

De prijslijst van de nieuwe Mercedes-Benz GLC begint bij 72.642 euro. Als Luxury wordt dat 73.852 en als AMG maak je de stap naar 76.998 euro. Wij nemen de AMG als basis voor onze verdere configuratie. Ten eerste kiezen we een wat luxere uitvoering om zo veel mogelijk uitrustingen te laten zien, ten tweede heeft de AMG juist een wat minder opzichtige grille.

Optiepakketten

Bij Mercedes-Benz kies je eerst uit optiepakketten voordat je aan de visuele aankleding begint. Sommige hebben er wel mee te maken, zoals de AMG Line Plus (3.660 euro) dat diverse opties combineert. Wij vinden niet alles uit dat pakket mooi en om de configuratiemogelijkheden voor straks open te houden, vinken we het niet aan.

Het Comfortpakket Plus (1.385 euro) biedt onder meer extra handsfree functies en verzonken portiergrepen in plaats van traditionele. Dan zijn er nog het Advanced Plus-pakket (3.025 euro), Premium-pakket (7.018 euro) en Premium Plus-pakket (maar liefst 10.890 euro). Dat omdat onder meer het verlichte grille, het Hyperscreen, extra geavanceerde verlichting, een extra draadloze oplader, Burmester-audiosysteem, verlichte sterren in het panoramadak en geventileerde sportstoelen met massagefunctie. Ook hiervan vinken we nog even niets aan, hier komen we wel op terug bij de opties.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de nieuwe Mercedes-Benz GLC is zwart. Voor 333 euro krijg je niet-metallic wit. Voor 980 euro kan je kiezen uit de metallic-kleuren zwart, grijs, een lichtpaarsachtig ‘lavendelgrijs’, donkerblauw en helderblauw. Dan zijn er nog de Manufaktur-kleuren wit (1.803 euro), rood (1.803 euro) en grijs (2.844 euro). Wij gaan voor Sodalietblauw, de donkerder blauwtint.

Voor de gekozen uitvoering zijn er vier wielopties. Voor 242 euro kunnen we kiezen voor een ander design in 20 inch. Voor 1.089 en 1.452 euro zijn er nog twee alternatieven in 21 inch. Eerlijk gezegd vinden we dé velg er niet echt tussen zitten. We houden het maar bij de standaardwielen.

Dan gaan we toch weer alvast wat opties bespreken, want enkele verlichtingsopties vinden we hier bij de exterieuraankleding. De optie (zonder meerprijs) van “extra projectiefuncties die ondersteunen, waarschuwen en lichtshows afspelen”, bijvoorbeeld. Nuttiger zijn de Digital Light-koplampen (1.416 euro) met extra lichtfuncties. Visueel zijn deze lampen te herkennen aan een extra ‘lichtpunt’ in de behuizing. Wij houden het bij de standaard koplampen. Als laatste ‘visuele opties’ (zonder meerprijs) kan je er nog voor kiezen om de grille juist niet donker uit te voeren en/of van verlichting te voorzien. Doen we beide niet.

Interieuraankleding

Het interieur van de Mercedes-Benz GLC wordt standaard bekleed met zwart kunstleer. Het lijkt alsof je zonder meerprijs kunt kiezen voor een bruine, beige of deels microvezel variant, maar afhankelijk van de kleur moet je er op zijn minst sportstoelen (1.150 euro) en/of ook het Advanced Plus-pakket (3.025 euro) of de AMG Line Plus (3.660 euro) bij bestellen. Laten we dat dan maar doen, al is het maar om hier de verschillende opties te laten zien. Echt leer in dezelfde kleuren kan vanaf 1.733 euro, maar ook daarbij geldt dat de verplichte optiepakketten daar nog bij komen. Wij gaan voor de deels microvezel zwarte bekleding.

Voor 411 euro (of 472 euro voor een specifieke variant) kan je de sierlijsten aanpassen, met keuze uit hout- en zilversoorten. Zie hieronder. Wij gaan voor grijs berkenhout.

Pakketten en losse opties

Dan is er nog de lange lijst aan losse opties, al blijken veel daarvan bij nader inzien toch gekoppeld aan een van de eerder genoemde pakketten. We hebben nu in ieder geval al het Superscreen. Voor 1.512 euro kunnen we upgraden naar het Hyperscreen. Het grootste verschil is plat gezegd dat het dashboard dan bestaat uit één groot scherm in plaats van drie ‘kleinere’. Tja, als we toch bezig zijn, staat dat wel mooier. Wat we verder nog aanvinken: het winterpakket met verwarmd stuur en ruitensproeiers (315 euro), een head-up display (1.270 euro), het uitgebreidere Burmester audiosysteem (1.331 euro) en de parkeerassistent met 360-gradencamera (702 euro).

Dan nog een paar opties die wij niet kiezen, maar wel interessant vinden om nog even te vermelden. Zo is er de mogelijkheid van een trekhaak (1.301 euro), een fijnstoffilter voor het interieur (242 euro), navigatie met augmented reality-aanwijzingen (508 euro), een ingebouwde dashcam (242 euro) en zijn er nog het techniekpakket met sturende achterwielen en luchtvering (2.892 euro) en een pakket met extra rijassistenten (1.815 euro). Tot slot kan je voor 1.250 euro met Sky Control zelf bepalen hoeveel licht er door het panoramadak naar binnen valt.

‘Onze’ Mercedes-Benz GLC

Na het doorworstelen van de wat onoverzichtelijke optielijst heeft de door ons samengestelde Mercedes-Benz GLC een prijskaartje van 88.288 euro. Dan zitten we vanwege een aantal opties die we toch graag willen hebben wel opgescheept met dat verlichte grille. Lastig, die verplichte optiecombinaties. Ach, die verlichting kan ook vast wel uit…