Duik in de prijslijst: de BYD Dolphin Surf is voordelig, maar wat krijg je precies?

De opvallend vormgegeven BYD Dolphin Surf is nu ook leverbaar in Nederland, voor een behoorlijk scherpe prijs. Maar wat krijg je precies voor dat bedrag? Met een duik in de prijslijst maken we kennis en stellen we er een samen.

Het prijsverschil tussen brandstof- en elektrische auto’s wordt steeds kleiner. Enerzijds door steeds meer belasting op brandstofauto’s, maar anderzijds ook omdat elektrische auto’s eindelijk goedkoper worden. De afgelopen maanden zijn al diverse elektrische auto’s in het B-segment geïntroduceerd, zoals je ook in deze rubriek kon zien. Al veel langer scoort de Dacia Spring goed vanwege zijn lage prijs, maar als het aan BYD ligt krijgt de Roemeen het moeilijk. Zij introduceren namelijk de BYD Dolphin Surf, die zo goedkoop mogelijk in de markt wordt gezet.

Prijzen BYD Dolphin Surf

Om voor deze keer maar gelijk met de prijs te beginnen: de BYD Dolphin Surf is leverbaar vanaf 22.990 euro. Dat is niet zo goedkoop als eerst werd verwacht, maar het blijft hiermee een van de voordeligste EV’s en zelfs een van de voordeligste auto’s algemeen op de Nederlandse markt. Naast basismodel Active zijn er ook de Boost en de Comfort, met een vanafprijs van 24.990 en 26.690 euro.

Motoren BYD Dolphin Surf

De betaalbare vanafprijs moet wel ergens vandaan komen. Zo levert het basismodel bescheiden prestaties. Je hebt dan een vermogen van 88 pk, waarmee je in een redelijke 11,1 seconden naar de 100 km/u accelereert. Standaard heeft de auto een 30 kWh batterij, goed voor een actieradius van 220 km bij een verbruik van 15,5 kWh/100 km (WLTP).

De Boost heeft een grotere 43,2 kWh batterij, waarmee je 322 km ver komt bij een vrijwel identiek verbruik (WLTP). De keerde is dat de accu niet alleen groter, maar ook zwaarder is. Dat zorgt voor een 0-100-sprint die één seconde langer duurt, maar vooral ook voor een net iets hogere gewichtsklasse in de wegenbelasting.

Het ‘topmodel’ is de Comfort, die de grotere batterij combineert met een 156 pk sterke elektromotor. Daarmee neemt het verbruik toe tot 16,0 kWh/100 km, maar daarmee kom je nog steeds 310 km ver. Het belangrijkste voordeel is dat je met een 0-100-sprint in 9,1 seconde net wat beter meekomt met het verkeer. De topsnelheid ligt bij alle modellen op 150 km/u, prima voor dit soort auto’s.

Uitrustingen BYD Dolphin Surf

In deze prijsklasse wordt je natuurlijk niet overladen met luxe, maar echt kaal is de BYD Dolphin Surf Actie ook niet. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 15-inch stalen wielen, koplampen met grootlichtassistent, verwarmbare buitenspiegels, keyless entry & start, (vegan) kunstleren bekleding, 7-inch digitaal instrumentarium, 10,1-inch (draaibaar) centraal touchscreen, een vrij compleet infotainment met Apple CarPlay en Android Auto en zelfs spraakbediening en de gebruikelijke al dan niet verplichte assistentie- en veiligheidssystemen.

De Boost biedt vooral een grotere batterij, maar daarnaast ook 16-inch lichtmetalen wielen, elektrisch verstelbare voorstoelen en de mogelijkheid om je smartphone als autosleutel te gebruiken. De Comfort maakt het aanbod compleet met onder meer automatische led-koplampen, privacy glass, stoelverwarming voorin, een draadloze smartphone-lader en een 360-gradencamera.

Welke wordt het? De Active zien wij vooral als het showroomlokkertje, vanwege zijn beperkte vermogen en actieradius. Maar voor wie echt bijna alleen maar in de stad rijdt, kan dat best voldoende zijn. Wij maken echter best wat kilometers en kiezen dus sowieso voor de grotere batterij. We rijden ook wel regelmatig op de snelweg, dus dan investeren we toch ook maar in de krachtiger motor. Het wordt dus de Comfort.

Exterieuraankleding

De standaardkleur is het felle Lime Green dat ook voor de reclamefoto’s wordt gebruikt. Voor 650 euro mag je kiezen uit zwart, een soort gebroken wit en een zacht lichtblauw. Het felle groen kan de auto goed hebben, maar het is misschien ook wel erg aanwezig. We willen wel kleur op de auto, dus dan wordt het ’t iets subtielere blauw.

Interieuraankleding

Daarmee hebben we de hele optielijst alweer gehad, want het interieur is altijd zwart met enkele grijze elementen.

Pakketten en losse opties

Een optielijst is er niet, afgezien van de privélaadpaal die je samen met de auto zou kunnen bestellen.

‘Onze’ BYD Dolphin Surf

De prijs voor een blauwe BYD Dolphin Surf komt uit op 27.340 euro en dat is dus ook meteen de duurste samenstelling van de auto. Dan is hij al een stuk minder voordelig, maar afhankelijk van je behoeften kan je ook genoeg hebben aan het basismodel van 22.990 euro. Zou dat genoeg zijn om het verkoopsucces van de Dacia Spring te evenaren? Uiteindelijk levert die voor zijn instapprijs ook maar bescheiden prestaties.

Zoals wel vaker bij de ‘nieuwe merken’ toont de BYD-configurator maar weinig beeldmateriaal, dus hieronder zie je wat beeld uit de persmap. Dat is wel ook een Comfort, zoals wij kozen.

