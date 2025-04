Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de BYD Atto 2 – Wat valt er te kiezen?

Het segment van relatief compacte en betaalbare EV’s wordt momenteel overspoeld door nieuwe modellen. Deze keer staat de BYD Atto 2 centraal met een duik in de prijslijst.

De BYD Atto 2 moet je zien als een directe concurrent voor auto’s zoals de Citroën ë-C3 Aircross of de nieuwe Opel Frontera. Ofwel een compact SUV-achtig model, dat in principe genoeg ruimte biedt om dienst te doen als gezinsauto. In tegenstelling tot deze concurrenten is de BYD altijd volledig elektrisch aangedreven. De Atto 2 is technisch verwant aan de Atto 3, die je op de Nederlandse wegen al best vaak tegenkomt. Kortom, ook dit is weer een interessante nieuwkomer.

Motoren BYD Atto 2

De BYD Atto 2 is niet alleen altijd volledig elektrisch aangedreven, het is ook altijd dezelfde aandrijflijn. Je hebt de beschikking over 177 pk en 290 Nm op de voorwielen. De 46 kWh batterij is dankzij een in theorie laag verbruik van 16,0 kWh/100 km goed voor een actieradius van 312 km (WLTP).

Uitrustingen BYD Atto 2

Net als veel andere Chinese merken, werkt BYD met een beperkt, maar compleet aanbod. Er zijn twee uitrustingsniveaus, Active en Boost, die beide al meteen rijk zijn uitgerust. De highlights: 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, kunstleren bekleding, draaibaar 10,1-inch centraal display met draadloze smartphone-connectiviteit, een panoramadak, parkeersensoren en camera achter en V2L-technologie.

De Boost breidt dat uit met onder meer stuur- en stoelverwarming (voorin), sfeerverlichting in diverse kleuren, draaibaar 12,8-inch centraal display, draadloze smartphone-lader, parkeersensoren vóór en 360-gradencamera.

Prijzen BYD Atto 2

Voor dat alles betaal je minimaal 31.690 euro. De Boost heeft een vanafprijs van 33.690 euro. Lekker overzichtelijk.

Exterieuraankleding

Voor de verdere aankleding maakt het niet uit welke versie je kiest. Er is altijd keuze uit (slechts) vier carrosseriekleuren. Naast het voor de hand liggende wit, zwart en grijs is er keuze uit een soort bleek groen. Grijs is de standaardkleur, voor de andere wordt 750 euro extra gevraagd.

BYD BYD BYD BYD

BYD BYD BYD BYD

Interieuraankleding

Daarmee hebben we alle keuzemogelijkheden gehad, want het interieur is altijd zwart…

Pakketten en losse opties

…en een verdere optielijst schittert door afwezigheid. Nou vooruit, je kunt voor 675 euro een set allseason-banden bestellen. Die zijn dan wel in plaats van en niet aanvullend op de standaard banden.

‘Onze’ BYD Atto 2

Hoewel de vanafprijs wat hoger ligt dan die van de meeste concurrenten, is het afgezet tegen de rijke standaarduitrusting toch een heel scherp aanbod. Daarmee is de conclusie vergelijkbaar met die bij andere Chinese modellen: het overwegen waard, maar in ruil voor een prijslijst die (zeer) weinig keuzevrijheid biedt. Ook net als vaker: weinig beeld in de configurator, dus hieronder maar weer wat foto’s uit de persmap.

BYD BYD BYD BYD