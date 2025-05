Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Audi A6 mét brandstofmotor

Er kwam tóch een volledig nieuwe Audi A6 met brandstofmotoren, aanvullend op de volledig elektrische A6 e-tron modellen. Met een duik in de prijslijst kijken we wat de nieuwe A6 te bieden heeft.

Begrijp jij de modelnaamstrategie van Audi nog? Mooi, dan mag je het aan ons uitleggen. Zonder gekheid: in zeer korte tijd wisselde Audi van strategie. Elektrische modellen zouden een even nummer krijgen, brandstofmodellen een oneven. De A4-opvolger met brandstofmotoren heet daarom Audi A5. Even wennen, maar helder. Dit nieuwe beleid is echter nauwelijks ingevoerd of Audi stapt er alweer vanaf. Feitelijk is de A5 zelfs het enige model waarop het is doorgevoerd. Naast de elektrische A6 e-tron – die we eerder in deze rubriek behandelden – is er nu nóg een volledig nieuwe Audi A6, mét brandstofmotoren. Dat is het model dat deze week centraal staat.

Motoren Audi A6

Er zijn in de basis twee aandrijflijnen. De basisversie heet simpelweg TFSI en is een traditionele 2,0-liter benzinemotor met 204 pk en 340 Nm, met een verbruik van 7,1 l/100 km (WLTP). Daarnaast is er de plug-in hybride e-Hybrid Quattro, met dezelfde benzinemotor als basis maar dan met een systeemvermogen van 299 pk en een koppel van 450 Nm. Het verbruik bedraagt 2,2 l/100 km (WLTP). Bestel je hem als Competition, dan heb je beschikking over 367 pk en 500 Nm, met een verbruik van 2,4 l/100 km (WLTP).

Uitrustingen Audi A6

In de eerste plaats biedt Audi als vanouds keuze uit de Audi A6 Limousine en Audi A6 Avant. Beide zijn leverbaar in de bekende uitvoeringen Pro Line, Advanced Edition, S Edition en S Edition Competition. Een greep uit de standaarduitrusting: 17-inch lichtmetalen wielen (18-inch voor e-Hybrid), full-led-verlichting, stoffen bekleding, stoelverwarming voorin, interieurvoorverwarming (alleen e-Hybrid), de Audi Virtual Cockpit Plus, Audi Phone Box en adaptieve cruise control (en de andere gebruikelijke assistenten).

Bij de hogere uitrustingsniveaus vind je zaken als led-matrix-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, elektrisch verstelbare stoelen, (kunst)leren bekleding, automatische vierzone airco, etc. Het gebruikelijke verhaal dus. Het is hooguit opvallend dat je voor (standaard) elektrisch verstelbare stoelen minstens topmodel Competition nodig hebt.

Prijzen Audi A6

De prijslijst begint bij 64.990 euro voor de Audi A6 Limousine en 69.990 euro voor de Avant. Voor hetzelfde bedrag heb je de e-Hybrid als sedan. Stapsgewijs lopen de prijzen op tot 79.990 euro voor de Avant als e-Hybrid Competition.

Het standaardmodel is al behoorlijk rijk uitgerust, maar wij gaan toch voor de Advanced Edition. Die ziet er net wat luxueuzer uit en biedt uiteraard ook net wat meer. Voor de aandrijflijn zouden we de plug-in hybride zeker in overweging nemen, maar op moment van schrijven kunnen we in de configurator alleen nog de benzinemotor zonder hybridetechniek selecteren. Die wordt het dus. Ook geen verkeerde keuze, want lang niet iedereen kan zijn PHEV zo vaak opladen als eigenlijk zou moeten. Verder nemen we voor deze configuratie de sedan als voorbeeld, maar voor de samenstellingsmogelijkheden maakt dat niet uit.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Audi A6 is maagdelijk wit. Een andere kleur kost je 1.475 euro extra, met keuze uit metallic wit, zwart, grijs, heel donker groen (bijna zwart, zie hieronder) en heel donker blauw. Zit er nog niet iets voor je tussen? Dan zijn er nog de Audi Exclusive-kleuren. Dan betaal je 7.150 euro extra, maar heb je wel keuze uit maar liefst 32 kleuren. Als er dan nóg niet iets voor je bij zit, kan je nog kiezen voor ‘kleur naar keuze’, waarbij je kunt kiezen uit werkelijk alle kleuren die Audi voor zijn modellen levert. Uiteindelijk valt onze keuze op het stijlvolle Ascariblauw, een Exclusive-kleur. Voor 690 euro kan je het dak (het deel tussen de dakbogen) uitvoeren in contrasterend zwart of wit, maar daar zien wij vanaf.

Voor de wielen is er ook heel wat keuze. Voor 1.195 tot 1.615 euro kan je de voor onze uitvoering standaard 18-inch wielen omruilen voor 19-inch exemplaren, met keuze uit drie designs. Daarnaast zijn er nog drie 20-inch designs mogelijk, voor 2.665 tot 3.560 euro. Je ziet ze hieronder. Wij gaan voor de 19-inch 5-dubbelspaak velgen.

Interieuraankleding

De door ons gekozen uitvoering van de Audi A6 heeft al bekleding van een combinatie van echt leer en kunstleer. Standaard is alles zwart. Als optie zonder meerprijs wordt een deel van het interieur uitgevoerd in beige. Wil je bruin, dan kost dat 620 euro. Wil je sportstoelen, dan kost dat 690 euro. Sportstoelen in combinatie met beige of bruin kost respectievelijk 3.475 en 3.925 euro. Let erop dat je voor de sportstoelen ook het optiepakket Tech Pro moet selecteren, dus eigenlijk is de meerprijs nog hoger. Wij gaan voor standaardstoelen in beige.

De standaard grijze hemelbekleding kan je voor 450 euro uitvoeren in zwart en voor 295 euro zijn er nog drie soorten decoratieve sierlijsten voor op de portieren. Hiervan vinken wij niets aan.

Pakketten en losse opties

We hebben daarna nog een lange optielijst te gaan. Eerst de pakketten van de Audi A6, te beginnen met Tech Plus (990 euro) en Tech Pro (4.490 euro). Het eerste omvat (als highlights) een extra geavanceerde adaptieve cruise control en een infotainmentscherm voor de bijrijder. Het tweede pakket breidt dat verder uit met onder meer oled-achterlichten, stuur- en stoelverwarming (ook achterin) en softcole-portieren. Verderop in de lijst komen we ook het MMI Experience Pro tegen (1.890 euro) met head-up display, Bang & Olufsen Premium Sound System met 3D-geluid en nog verdere integratie van smartphone en auto. We vinken alleen dit laatste pakket aan. Hoewel wij het verband niet zien, moeten we daarmee wel onze beige bekleding weer terugwisselen naar standaard zwart…

Dan zijn er nog de losse opties. We noemen enkele highlights. Voor 590 euro wordt het stuurwiel aan de onderkant afgeplat. Verder kan je kiezen voor extra getint of akoestisch glas (635 of 705 euro), een warmtewerende én verwarmde voorruit (690 euro), een ‘slim’ glazen panoramadak (2.890 euro), een S-sportonderstel (590 euro), interieurluchtreiniging (565 euro), elektrisch verstelbare voorstoelen (990 euro), stoelventilatie voorin (1265 euro), uitgebreide sfeerverlichting (1.240 euro), elektrisch bedienbare achterklep (690 euro) en een inklapbare trekhaak (1.490 euro, wel inclusief assistentiesystemen voor rijden met aanhanger. Eigenlijk wilden we het panoramadak wel, maar dan moeten we om een of andere reden afscheid nemen van onze mooie blauwe carrosseriekleur. Dan maar geen panorama…

‘Onze’ Audi A6

Ondanks dat we ons nog best hebben ingehouden met het aanvinken van opties, is de prijs van onze Audi A6 opgeklommen tot 83.128 euro. Niet alleen de aandrijving is traditioneel, ook de prijsopdrijvende optielijst. Hoe zou jij de nieuwe Audi A6 samenstellen? En welke van de twee A6’en zou je kiezen?

