Dubieuze Audi R8 moet de goedkoopste van Nederland zijn

De Nederlandse overheid verkoopt weer een bijzondere in beslag genomen auto op de site van Domeinen Roerende Zaken. Deze dubieuze Audi R8 kan hoogstwaarschijnlijk voor niet al te veel geld van jou zijn.

Via de site Domeinen Roerende Zaken kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

De goedkoopste Audi R8 van Nederland

Als je een Audi R8 wil rijden voor zo min mogelijk geld, dan kom je al snel bij de V8 met automaat uit. Deze zijn met hogere kilometerstanden vanaf zo’n 45 mille te koop. De auto die wordt aangeboden door de overheid moet veel minder opleveren. Deze occasion is namelijk een rijdende – althans dat hopen we – rode vlag.

Allereerst is de kilometerstand met meer dan 144.000 fors voor een supercar en dan is de stand ook nog eens als onlogisch aangemerkt bij de RDW. Daarbij de deze Audi R8 een importauto en is de historie onbekend.

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

Ook optisch mankeert er het nodige aan de Audi R8. Zo is er rondom schade, is de linker zijruit kapot en gaat de klep aan de voorzijde moeilijk open en dicht. Deze auto kan niet anders dan de goedkoopste R8 van Nederland worden. Wie durft het aan?

