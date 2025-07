Deel dit: Share App Mail Tweet

Dua Lipa verkoopt Porsche 911 GT3 RS en dit kost hij

Dua Lipa verkoopt haar bijzondere Porsche 911 GT3 RS. De opbrengst, die naar verwachting niet gering is, wordt geschonken aan een goed doel.

Lipa behoeft eigenlijk geen introductie meer. De Engels-Albanese zangeres behaalde met haar muziek al meerdere awards en domineert al jaren de hitlijsten.

Porsche 911 GT3 RS van Dua Lipa

En zij doet wat iedere andere autoliefhebber zal doen met voldoende geld: een Porsche 911 GT3 RS bestellen. Dua Lipa heeft echter niet zomaar een GT3 RS met Weissach-pakket.

De auto beschikt over een bijzondere kleurstelling en de tekst ‘Dua Lipa Rennstall’. Overigens is dit niet de originele kleur. De auto werd ooit geleverd in het Artic Gray met zwart interieur en rode stiksels. Technisch verschilt hij niets ten opzichte van de ‘normale’ Porsche 911 GT3 RS Weissach. Overigens is die auto allesbehalve normaal, zoals Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video laat zien.

Wil je de auto van Dua Lipa kopen? Dan kan dat. Veilinghuis RM Sotheby’s verwacht dat de Porsche zo’n 400.000 euro gaat opbrengen. Het geld dat deze 911 binnenharkt, wordt geschonken aan de Sunny Hill Foundation. Deze instelling, van Lipa zelf, zet zich in om mensen uit Kosovo te helpen in de kunst- en cultuursector.

