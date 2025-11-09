Deel dit: Share App Mail Tweet

Druk op Tesla nóg verder opgevoerd na meer klachten over gevaarlijke deurhendels

Tesla’s zijn, net als veel andere elektrische auto’s, uitgerust met elektrische deurhendels. Heel fancy, maar soms weigeren ze dienst en dat kan levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Een Amerikaanse overheidsinstantie wil nu dat Tesla interne documenten vrijgeeft.

Er is altijd wel wat te doen om Tesla. Is het niet topman Elon Musk die mogelijk een obscene beloning ontvangt, dan zijn het wel de gevaarlijke deurhendels die de krantenkoppen domineren. Kritiek op die elektrische deurgrepen neemt steeds verder toe.

Onderzoek naar elektrische deurhendels

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) startte in september een onderzoek naar de elektrische hendels nadat meerdere klachten waren binnengekomen over weigerende deurgrepen. Een groot risico, zo bleek toen enkele weken geleden een Duitse man en twee van zijn kinderen omkwamen nadat een Tesla vlam vatte bij een zeer heftig ongeval. Een omstander wilde de deuren opentrekken om het gezin uit het brandende wrak te bevrijden, maar dat lukte niet.

Voor de NHTSA waren negen klachten de initiële aanleiding om de Tesla-deurhendels te onderzoeken, inmiddels zijn er nog zeven andere bijgekomen. Niet altijd blijkt een crash oorzaak voor weigerende deurgrepen. In een aantal gevallen openden de deuren niet meer nadat de spanning in de 12V-accu te ver was gezakt. Voor volwassenen niet zo’n probleem, want er zit een mechanische noodhendel binnenin, maar die kunnen kleine kinderen niet openen.

Overheid verzoekt Tesla interne informatie vrij te geven

De Amerikaanse overheid verlangt nu van Tesla dat het alle informatie en klachten over incidenten met deze deurhendels vrijgeeft, zodat kan worden onderzocht hoe ernstig dit probleem werkelijk is. Eerder trok ook al de RDW aan de bel. De Rijksdienst voor het Wegverkeer dringt bij Europese beleidsmakers aan op betere regels voor elektrische deurhendels. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.