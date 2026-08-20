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Driekwart Nederlandse automobilisten ervaart agressie in verkeer: meer irritatie door drukte

Nu de zomervakantie in delen van het land alweer voorbij is, neemt de drukte op de weg toe en dus ook de agressie en frustratie. Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de Nederlandse automobilisten weleens te maken heeft gehad met vijandig gedrag van medeweggebruikers.

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De agressie in het verkeer zal alleen maar toenemen, denkt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. In een interview met Autovisie zei hij: “Mensen worden individualistischer en denken minder aan anderen. Daarbij wordt het drukker, waardoor we in onze vrijheid worden belemmerd en gefrustreerd raken.”

Bewust risicovoller rijden uit frustratie

Uit een onderzoek van OSW onder meer dan duizend Nederlanders blijkt dat die frustratie ook een effect kan hebben op de verkeersveiligheid. Bijna 70 procent van de respondenten zegt te hebben gezien dat anderen uit boosheid risicovoller gingen rijden. Zelf zegt maar 18 procent dat te doen.

Dat enorme verschil in die percentages kan komen doordat respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven, zichzelf beter inschatten dan ze eigenlijk zijn of onbewust wél onveiliger rijden als ze gefrustreerd raken, maar dat niet doorhebben.

Maar wie weet, misschien kloppen die percentages wel en is er een kleine minderheid die uit agressie zo risicovol rijdt dat bijna 70 procent van de Nederlandse automobilisten er last van heeft. Want het is een terugkerend thema in het onderzoek: grote verschillen tussen wat respondenten bij anderen zien en wat ze zelf zeggen te doen.

Verschillen in agressie tussen oud en jong

Zo geeft 54 procent toe zelf uit frustratie te hebben gehandeld in het verkeer, terwijl driekwart ooit met agressie te maken heeft gehad: onnodig toeteren, geïrriteerde gebaren, afsnijden, of erger. Ongeveer de helft zegt zich sneller te ergeren als het druk is op de weg. Bij jongeren onder de 30 is dat 65 procent.

Nederlanders tussen de 30 en 39 hebben kennelijk het vaakst maken te hebben met verkeersagressie (87 procent) en handelen zelf ook het meest uit frustratie (67 procent). Van de zestigers en ouder doet slechts 37 procent dat.

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