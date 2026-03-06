Deel dit: Share App Mail Tweet

Drie auto’s op een T- of Y-splitsing, wie heeft er voorrang?

Verkeer van rechts heeft voorrang. Maar wat gebeurt er als op een T-splitsing iedereen een auto rechts van zich heeft? Het lijkt een simpele vraag, maar de wet geeft hier geen directe oplossing voor.

Hoewel het verkeer in Nederland strak geregeld is, bestaan er situaties die voor verwarring kunnen zorgen. Moet je bijvoorbeeld ruimte maken voor iemand die invoegt? Ook bij een T-splitsing moet je soms even nadenken.

T-splitsing

Kijk eerst of er borden of haaientanden staan. Zijn die er niet, dan is er sprake van een gelijkwaardige kruising. In dat geval geldt de basisregel: verkeer van rechts heeft voorrang.

Daarnaast geldt nog een belangrijke regel uit het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens): afslaand verkeer moet rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voor laten gaan.

Drie auto’s tegelijk

Maar wat als drie auto’s elkaar op een T-splitsing treffen en iedereen verkeer van rechts heeft? Dan kan er een patstelling ontstaan. De wet geeft hiervoor geen specifieke volgorde. In de praktijk lossen bestuurders dit op door snel oogcontact te maken en elkaar de ruimte te geven.

Rijinstructeurs gebruiken soms een vuistregel om zo’n situatie te verduidelijken: verkeer dat de korte bocht maakt, kan vaak eerst gaan. Maar strikt juridisch is dat geen officiële voorrangsregel. Kortom: bij dit soort situaties draait het minder om regels en meer om anticiperen en communiceren.