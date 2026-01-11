Deel dit: Share App Mail Tweet

Door deze stomme fout mag Tesla dit model niet meer zo noemen

Tesla onthulde in oktober 2024 een autonome taxi. Het merk wilde de auto Robotaxi noemen, maar daar stak het Amerikaanse patentbureau een stokje voor. En nu is er tot overmaat van ramp ook een probleem met de naam Cybercab.

Nou moeten we er wel bij zeggen dat Tesla de problemen helemaal zelf heeft gecreëerd. Het bedrijf heeft pas ná de onthulling van de autonome taxi geprobeerd om ‘Robotaxi’ vast te leggen. En die naam vindt het Amerikaanse patentbureau te generiek, dus werd de aanvraag afgewezen.

Iemand was Tesla voor

‘Cybercab’ wordt het ook niet, maar dat heeft een andere reden. Zoals gezegd, Tesla was niet op tijd met het proberen vast te leggen van een naam voor zijn autonome taxi. En zo kon een andere partij dat op slinkse wijze alsnog doen.

Tesla onthulde de auto op 10 oktober 2024 en noemde hem tijdens het event Cybercab. Unibev, een Franse drankenhandel, kwam er waarschijnlijk achter dat de naam nog beschikbaar was, dus liet het bedrijf hem op 28 oktober vastleggen bij het Amerikaanse patentbureau. Tesla zelf diende pas weken later een aanvraag in. Amateuristisch!

Deal sluiten met Unibev

Het lijkt erop dat Unibev een spelletje speelt (en/of uit is op geld), want het heeft ook de rechten op ‘Teslaquila’, de naam die Tesla wilde gebruiken voor zijn eigen tequila. Het drankje ging in 2020 in de verkoop als Tesla Tequila.

Tesla heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het Amerikaanse patentbureau om de Cybercab-aanvraag af te wijzen, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat de organisatie daarin meegaat. Dus moet de autofabrikant bij de Franse drankenonderneming aankloppen.