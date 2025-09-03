Deel dit: Share App Mail Tweet

Door deze auto’s is het bloedheet in jouw straat

De temperaturen zijn in Nederland inmiddels flink gezakt, maar in zuidelijke landen blijft de hitte en droogte een groot probleem. Een onderdeel van de warmteproblematiek is een bepaalde kleur auto. Die kan ervoor zorgen dat een straat meer opwarmt.

Wetenschappers aan de universiteit van Lissabon hebben verschillende autokleuren onderzocht en hun effect op de omgeving. Sommige kleuren die hot zijn zorgen ook voor hitte.

Deze auto’s zorgen voor meer warmte

Auto’s met een zwarte kleur absorberen warmte en geven dit af terwijl witte auto’s zonlicht juist reflecteren. Dat is de reden dat zwarte auto’s in de zomer veel heter worden en je zelfs je vingers kunt branden als je de lak aanraakt.

3,8 graden meer door zwarte kleur auto

De onderzoekers hebben gekeken hoe warm de luchttemperatuur om witte en zwarte auto’s is op een zomerse dag. De temperatuur om de zwarte auto’s was 3,8 graden hoger dan de omgevingstemperatuur op straat terwijl deze bij een auto met witte kleur vrijwel gelijk bleef.

Een zwarte auto vormt volgens het onderzoek een hitte-eiland en kan er dus voor zorgen dat het warmer wordt in jouw straat. In steden (waar weinig luchtcirculatie en veel beton is) kan het ’s nachts tot wel 10 graden warmer zijn dan op het platteland. Gebouwen en (met name zwarte) auto’s slaan dus warmte op en kunnen bijdragen aan een hittegolf, zo wijst het onderzoek uit.

De oplossing is overigens niet enkel een witte auto kopen, maar bijvoorbeeld ook schaduwzones en met name beplanting. Gras en planten in plaats van asfalt en beton maken de omgeving al snel een stuk koeler. Wist je trouwens dat de restwaarde van auto’s met een felle kleur hoger ligt?