Donkervoort stapt af van vijfcilinder: dit wordt de nieuwe motor

Audi heeft lange tijd motoren geleverd aan Donkervoort. Het Nederlandse sportwagenmerk kon als een van de weinigen gebruik maken van de vijfcilinder. Tot nu. De aanstaande P24 RS krijgt een nieuwe motor.

Dat de vijfcilinder van Audi niet voor langere tijd beschikbaar is, was al bekend. Donkervoort mocht 100 exemplaren bij de Duitse fabrikant inkopen, zo bevestigt het bedrijf aan Autovisie. De laatste werden in de F22 gelegd en dus moest voor het volgend model gezocht worden naar een nieuwe aandrijflijn.

Vijfcilinder

Overigens is het opvallend dat Donkervoort wél gebruik mocht maken van de Audi-motor. De vijfcilinder wordt niet zomaar doorverkocht.

Ford 3,5-liter V6

Volgens Autovisie-bronnen gaat de aanstaande Donkervoort P24 RS gebruik maken van een motor die zijn basis kent bij de roots van het merk. De eerste modellen maakten gebruik van Ford-techniek en tot 1999 was er niets van Audi te vinden in de Nederlandse auto’s.

Uitlaten De Donkervoort P24 RS is hoogstwaarschijnlijk de eerste auto van het merk met uitlaten aan beide zijkanten van de koets.

Nu komt er naar verluidt opnieuw een Ford-motor in de nieuwe Donkervoort te liggen. Als basis wordt de 3,5-liter V6 gebruikt. Voor deze in de P24 RS ligt, zal hij worden aangepast. Een woordvoerder van het merk laat aan Autovisie weten dat hij het nieuws niet kan bevestigen, maar tevens niet ontkracht.

