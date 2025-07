Deel dit: Share App Mail Tweet

Doei SUV! Renault-ontwerper voorspelt terugkeer van de MPV

Door de oprukkende SUV- en crossovergekte van de laatste jaren is het MPV-segment (Multi Purpose Vehicle) vrijwel compleet uitgestorven. Gilles Vidal, hoofdontwerper van Renault, ziet echter toekomst in de praktische familiekar.

Renault behoorde tot de grondleggers van het MPV-segment. Althans, in Europa. Aan de andere kant van de plas waren het de Dodge Caravan en Plymouth Voyager die het segment in de eighties op de kaart zetten met hun praktische indeling en gezinsgerichte ontwerp. Daar in Amerika worden dergelijke modellen overigens geen MPV’s genoemd, maar minivans.

Terugkeer van de MPV

Hoewel het segment jarenlang floreerde met modellen als de Renault Espace, Opel Zafira, Volkswagen Touran, Citroën Picasso en Toyota Verso, vormden de o-zo populaire SUV en crossover uiteindelijk zijn doodsteek. MPV’s zijn saai en SUV’s zijn cool, lijkt de gemiddelde autokoper te denken.

Toch gloort er hoop aan de horizon. De elektrificatie zou volgens Vidal een terugkeer van de MPV kunnen betekenen. Bij elektrische auto’s speelt efficiëntie een grote rol. SUV’s zijn vanwege hun ontwerp over het algemeen niet bijzonder efficiënt.

Weerstand op de SUV

Dat roept enige weerstand op, met name in Europa, zo zegt de Renault-ontwerper. “Hoewel MPV’s even zwaar en vervuilend zijn, is men daar minder gauw kritisch op, want het is een respectabele gezinsauto. Dat is een vreemde maatschappelijke kronkel.”

Bovendien zal de drang naar aerodynamische efficiëntie SUV’s op den duur meer als MPV’s vormen. Dat zien we nu al, met bijvoorbeeld de Lucid Gravity. Een grote SUV, zo noemt de Amerikaanse EV-bouwer de auto. Maar wie een beetje zijn best doet, kan er ook duidelijke MPV-kenmerken in herkennen. Denk aan de korte neus en lange daklijn. Bekijk de onderstaande review en oordeel zelf.