Deel dit: Share App Mail Tweet

Doe deze vijf dingen niet! Anders wordt de batterij van je elektrische auto slechter

Batterijdegradatie valt wel mee, zo blijkt uit onderzoek, maar als je je elektrische auto niet op de juiste manier behandelt, kun je het gevreesde proces wel verergeren. Dus wil je de accu gezond houden? Doe dan in ieder geval deze vijf dingen niet.

In de praktijk verliest een EV-batterij veel minder capaciteit dan zelfs uit wetenschappelijke berekeningen blijkt. Gemiddeld genomen hebben elektrische auto’s zelfs na 300.000 kilometer nog 88 procent state-of- health, zoals dat heet.

Op correcte manier omgaan met batterij

Dat betekent alleen niet dat alle EV’s het zo lang volhouden. Hun batterijen kunnen heus wel wat hebben, daar zijn ze voor ontwikkeld, maar kunnen sneller slechter worden als er niet op een correcte manier met ze wordt omgegaan.

Zo moet je onderstaande vijf dingen niet doen, of zoveel mogelijk proberen te vermijden, aldus experts van Polestar en het adviesbureau P3 Group, die we op de EVS 38-beurs in Göteborg spraken.

1 . Parkeer je elektrische auto niet in de volle zon

Hier kun je niet altijd veel aan doen, want soms is het gewoon ontzettend warm in Nederland. Maar voor de batterij is het beter om je elektrische auto te parkeren op een plek, bijvoorbeeld in een garage, waar de temperatuur laag tot gemiddeld is.

Dan rijst de vraag: hoe zit het met EV’s in bijvoorbeeld Zuid-Oost Azië of Midden-Oosten, waar het iedere dag heet is. “Daarvan gaat de accu sneller achteruit”, aldus Jens Groot, batterijbaas van Polestar.

2. Laat je elektrische auto niet met volle accu staan

Heb je je auto een tijdje niet nodig – dagen, weken of zelfs maanden – zet hem dan niet weg met meer dan tachtig procent laadniveau. Voor de batterijdegradatie is het beter om hem verder leeg te rijden en hem dan te parkeren.

3. Probeer snelladen zoveel mogelijk te vermijden

Hoe lager de laadsnelheid, hoe minder de chemische structuur van een batterij onder druk komt te staan. Het is dus aan te raden niet al te vaak de snellader op te zoeken, maar zo veel mogelijk alleen gebruik te maken van AC-laders, die met maximaal 11 of 22 kW werken.

4. Laad je EV niet helemaal tot honderd procent op

In veel elektrische auto’s kun je een laadgrens instellen, waarmee je kunt voorkomen dat de batterij tot honderd procent wordt opgeladen. Het is aan te raden om die op tachtig procent te zetten.

Nou, moe! Dat zou dus betekenen dat je niet gebruik kan maken van de volledige range van je elektrische auto. Dat klopt, maar tot honderd procent opladen mag natuurlijk wel, alleen voor de gezondheid van de accu is het beter om dat zoveel mogelijk te beperken.

5. Rijd niet te hard en houd je in bij het verkeerslicht

EV’s zijn lekker vlot en nodigen uit tot stevig accelereren. Voor de batterij is het echter beter om je een beetje in te houden. Trap bij het verkeerslicht niet altijd het stroompedaal tot op de bodem in en blijf op de snelweg zo’n 100 tot 110 km/h rijden.

Daarboven wordt het verbruik van een elektrische auto ineens veel hoger, trouwens, dus is het sowieso handiger om rond de snelheidslimiet te blijven hangen, anders verdwijnt je range als sneeuw voor de zon.