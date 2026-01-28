Deel dit: Share App Mail Tweet

Dodelijk ongeluk mogelijk veroorzaakt door Lane Assist: “Die verplichte functie werkt zelfs in Nederland niet goed”

Bij een heftig verkeersongeluk in Roemenië zijn gisteren zeven mensen om het leven gekomen. Veel beschuldigende vingers wijzen naar de tegenwoordig verplichte Lane Assist-functie. Een rijhulpsysteem dat zelfs in Nederland niet vlekkeloos werkt.

Dashcambeelden van het tragische ongeval laten zien hoe een busje op een provinciale weg rond de Roemeense stad Timisoara een vrachtwagen probeert in te halen. Nadat het busje de vrachtwagen lijkt te passeren en terug naar de rechterrijstrook wil sturen, stuurt hij plotseling weer naar links. Hierdoor botst het busje frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. Aan boord zaten tien Griekse voetbalfans, van wie zeven bij het ongeval om het leven kwamen.

Lane assist volgens overlevende oorzaak van ongeluk

Vermoeidheid, een psychische aandoening of een moment van onoplettendheid? Kort na het ongeluk werd volop gespeculeerd over de oorzaak. Alle geruchten werden echter abrupt de kop ingedrukt toen een van de overlevenden van zich liet horen. Deze persoon zou tegen de Griekse arts Dimitris Koukoulas hebben verklaard dat het de Lane Assist-functie was die hen de verkeerde rijbaan op stuurde.



Lane Assist (ook wel Lane Keep Assist of rijstrookassistentie genoemd) is een rijhulpsysteem dat de wegmarkeringen en daarmee je positie op de weg in de gaten houdt. Dreig je per ongeluk de rijstrook te verlaten, dan stuurt deze rijhulp je terug op je eigen baan. Gebruik je je knipperlicht, dan weet het systeem dat je bewust van rijbaan wil wisselen en grijpt het niet in. Lane Assist is één van de veiligheidssystemen die sinds de zomer van 2024 op alle nieuwe auto’s verplicht is in de EU. Dat terwijl men van bepaalde systemen juist ónveiliger gaat rijden.

Stuuringrepen altijd te overrulen

Bij het zien van de beelden, lijkt die verklaring plausibel. Op het moment dat de bestuurder terug naar rechts wil gaan, stuurt het busje plots naar links. Alsof dát de juiste rijstrook is. Toch is het onwaarschijnlijk dat de Lane Assist dit ongeval heeft veroorzaakt. Hoewel deze rijhulp kan bijsturen, gebeurt dat altijd met beperkte kracht; de bestuurder kan dit te allen tijde overrulen door zelf door te sturen.

Daarnaast is op de beelden te zien dat de bestuurder zijn knipperlicht gebruikt. Dan zou het systeem niet in werking moeten treden. Ook stuurt het busje pas weer naar links, als hij al voor een groot deel op de juiste rijstrook rijdt. Lane Assist grijpt normaal gesproken in vóórdat je over de wegbelijning heen rijdt.

Verplichte rijhulpsystemen niet perfect

Toch is het de Autovisie-redactie opgevallen dat dit systeem, dat overigens in de ene auto beter functioneert dan in de andere, lang niet altijd vlekkeloos werkt. Met name daar waar de wegbelijning slecht is, kan het fouten maken en onverwachts aan het stuur trekken. Dat kan enge situaties opleveren. De weg waarop het gisteren in Roemenië mis ging, is echter voorzien van duidelijke strepen.

Dat neemt niet weg dat Lane Assist soms ook moeite heeft op wegen met een goede wegmarkering. In Nederland kan het bijvoorbeeld spannend zijn om op de spitsstrook rijden terwijl de rijhulp is ingeschakeld. Bij op- en afritten lopen doorgetrokken witte lijnen diagonaal over de spitsstrook, waar je op dat moment gewoon overheen mag rijden. De Lane Assist-systemen raken daar vaak van in de war en trekken dan plots aan het stuur.

Perfect is deze rijhulp dus zeker niet. Hetzelfde geldt voor veiligheidssystemen zoals de verkeersbordherkenning en vervelende snelheidswaarschuwingen. Uitschakelen kan, maar regelgeving dicteert dat al deze systemen aan het begin van elke rit opnieuw aan staan. Daar is dan ook veel kritiek op, ook vanuit Amerika.