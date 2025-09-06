Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de plannen van de 5 grootste politieke partijen voor automobilisten

De Tweede Kamerverkiezingen van 2025 staan voor de deur en dus presenteren veel politieke partijen hun nieuwste verkiezingsprogramma. We zoeken uit welke partijen opkomen voor de automobilist.

Op woensdag 29 oktober kun jij weer je stem uitbrengen. Omdat we in Nederland veel kleine partijen hebben, lichten we de vijf partijen uit die bij de verkiezingen van 2023 de meeste zetels binnenhaalden.

Door de volle wegen, hoge kosten voor automobilisten en komst van elektrische auto’s, is mobiliteit ook tijdens de verkiezingen van 2025 een belangrijk thema.

PVV

De grootste partij van 2023 was de PVV. Ondanks dat zij regeerde, kwam er maar weinig van de plannen voor de automobilist van de grond. Opnieuw lezen we in het verkiezingsprogramma van de PVV dat ze 140 km/h als maximumsnelheid willen, de hele dag door.

Daarbij is de PVV tegen rekeningrijden en wil het tegen het Europees besluit in brandstofauto’s niet verbieden en elektrisch rijden nooit verplichten. Ook wil het de accijnskorting, die waarschijnlijk al verlengd wordt, ingevoerd houden door te snijden op klimaatuitgaven en zelfs de accijns verlagen.

De PVV is voor een verandering van het wegenbelastingstelsel. De provinciale opcenten moeten worden uitgegeven aan zaken die belangrijk zijn voor de automobilist. Daarbij wil PVV af van alle zero-emissiezones. Dat de PVV sowieso tegen EV-privileges is, laten de standpunten zien. In het verkiezingsprogramma lezen we: ‘de PVV wil af van parkeerplekken exclusief voor elektrische auto’s, elke auto mag op elke parkeerplek staan.’

GroenLinks-PvdA zet zich in op ‘slimmere, gezondere en schonere mobiliteit.’ Voetgangers en fietsers moeten voorrang krijgen op auto’s. Zij willen dan binnen de bebouwde kom 30 km/h de norm wordt.

Daarbij zijn ze voor betalen naar gebruik. Dit rekeningrijden is in de basis oneerlijk, dus wordt het systeem zo ingericht dat je in sommige regio’s een lager tarief betaalt. Ook gaan vrachtwagen een hogere kilometerheffing betalen. Dit geld wordt gebruikt voor onderhoud en aanleg van wegen.

Daarbij zet de partij zich volgens het verkiezingsprogramma in voor een minimale reiskostenvergoeding en wordt elektrisch rijden de norm. In 2030 wil de partij dat er enkel nog elektrische voertuigen in Nederland verkocht worden, inclusief brom- en snorfietsen. De leasesector gaat voor die tijd al over op 100 procent elektrische auto’s.

Overigens wil GroenLinks-PvdA ook nog het puntenrijbewijs uitbreiden. Je krijgt dan ook punten voor snelheidsovertredingen en asociaal weggedrag. Bij meer dan twee zeer ernstige overtredingen binnen vijf jaar wordt het rijbewijs ingenomen.

VVD

De VVD is van oudsher de autopartij. Ook zij hebben dan wat standpunten voor automobilisten in hun verkiezingsprogramma staan. Zo willen ze de brandstofaccijns betaalbaar houden en de autobelasting hervormen. Wat dit exact betekent, staat niet verder gespecificeerd. Daarbij schrappen ze verplichting voor ondernemers om bij te houden of hun personeel met de fiets, auto of het openbaar vervoer naar kantoor is gekomen.

Ook wil de VVD onveilige N-wegen aanpakken door flitspalen neer te zetten en wegen anders in te richten. Daarbij willen ze dat nieuwe voertuigen veilig zijn. Verkeershufters kunnen langer worden gestraft tot een levenslange rijontzegging en er wordt strenger gehandhaafd en bekeurd op te luide uitlaten, drugs en alcohol achter het stuur en telefoongebruik. Ook wil het demonstraties op snelwegen strafbaar stellen.

In tegenstelling tot de PVV zet de VVD wél in op elektrisch rijden. Ik het verkiezingsprogramma staat dat ze elektrisch rijden voor iedereen mogelijk willen maken. Daarbij wil de VVD dat jij goed met jouw auto kan parkeren. Er mogen geen nieuwbouwlocaties van de grond komen zonder voldoende parkeerplaatsen.

NSC

Bij NSC hebben ze enkel nog het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. Zij zetten met name in op het ov en de fiets en willen dat de auto minder belangrijk wordt. Wel wil de partij dat de auto betaalbaar blijft, omdat er op het platteland vaak geen alternatief vervoer is.

De partij zet zich tevens in voor groot wegenonderhoud en het verbeteren van onveilige situaties door onder andere knelpunten aan te pakken. Ook wil het door middel van afspraken met het onderwijs (flexibele collegetijden) de druk op het woon-werkverkeer verminderen. Daarbij wil het telefoongebruik, drugs en alcohol in het verkeer streng aanpakken.

D66

Ook bij D66 vinden we enkel nog het concept-verkiezingsprogramma. Zij vinden het belangrijk dat mensen in een elektrische auto kunnen rijden zonder dat dit maandelijks extra geld kost en ze willen investeren in autoluwe groene wijken. Tevens moet er meer focus komen op deelauto’s. Echter, uit onderzoek blijkt dat deelauto’s niet echt groen zijn. Ook wil D66 rekeningrijden invoeren. Ze houden hierbij wel rekening met regio’s waar weinig OV is.

Elektrische auto’s moeten volgens D66 gestimuleerd worden met subsidies en belastingvoordelen en gemeenten krijgen hulp bij het invoeren van emissievrije zones. De partij zet meer in op snelle OV-lijnen dan automobilisten.