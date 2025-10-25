Autovisie
Dit zijn de meest (on)betrouwbare occasions van 2025

Hyundai i10
Hyundai i10 N-Line (Afbeelding: Hyundai)

Welke gebruikte auto’s zijn aanraders, welke kan je beter negeren? De beste en slechtst occasions van 2025 op een rij.

Voor het occasiononderzoek ondervroeg het Britse What Car? meer dan 32.000 voertuigeigenaren in een periode van 24 maanden. Naast klanttevredenheid was het onderzoek gericht op het aantal en het soort mankementen waar autobezitters mee te maken kregen, uiteenlopend van storingen tot reparaties.

De meest betrouwbare occasions

De lijst met de meest betrouwbare occasions begint met de Hyundai i10 (2020-heden). Het compacte model behaalt een betrouwbaarheidspercentage van 100 procent. Dat kleine auto’s de fabrikant kleine winstmarges opleveren, hoeft dus niet te betekenen dat je daar als koper de prijs voor betaalt.

PlekModelBetrouwbaarheid
1Hyundai i10100%
2Hyundai Santa Fe100%
3Kia EV3100%
4Toyota Yaris GR100%
5Toyota Aygo X99,7%
6Vauxhall/Opel Grandland99,6%
7Toyota RAV499,2%
8Mini Hatchback99,1%
9Volkswagen T-Roc99,0%
10Porsche Macan99,0%

Ook de Hyundai Santa Fe (2018-2024) heeft de volle score. Dat splinternieuwe automodellen geen kinderziektes hoeven te hebben, bewijst de elektrische Kia EV3 (2024-heden, 100%). In de categorie sportauto’s blijft de Toyota Yaris GR (2016-heden, 100%) duurdere modellen zoals de Jaguar F-Type en de Porsche 911 voor.

Andere topscorers zijn de Toyota Aygo X (99,7%), de Vauxhall/Opel Grandland (99,6%), de Toyota RAV4 (2019-heden, 99,2%) en de Mini hatchback (2014-2024, 99,1%). De Volkswagen T-Roc (2018-2025, 99,0%) en de Porsche Macan (2021-heden) maken de top tien compleet.

De minst betrouwbare

De lijst met minder betrouwbare modellen begint met een verrassing. De Nissan Juke (2019-heden, 55,2%) bewijst dat niet alle Japanse auto’s foutloos functioneren. Andere verrassingen in negatieve zin zijn de nieuwste Volkswagen Tiguan (2024-heden, 64,2%), de vorige generatie Kia Sportage (2016-2021, 72,9%) en de Mazda CX-60 (2022-heden, 76,2%).

PlekModelBetrouwbaarheid
1Nissan Juke55,2%
2Volkswagen Tiguan64,2%
3Kia Sportage72,9%
4Mazda CX-6076,2%
5Mercedes-Benz C-Klasse76,3%
6Volvo S90/V9076,7%
7Audi Q778,6%
8Volkswagen ID.479,6%
9Hyundai Ioniq Electric80,1%
10Renault Austral80,4%

Europese premiummerken blijken evenmin een garantie voor een storingsvrij autoleven, bewijzen de Mercedes-Benz C-Klasse (2021-heden, 76,3%), de Volvo S90/V90 (2016-heden, 76,7%) en de Audi Q7 (2015-heden, 78,6%). De top tien met slechtst presterende modellen wordt compleet gemaakt door de Volkswagen ID.4 (2021-heden, 79,6%), de Hyundai Ioniq Electric (2016-2022, 80,1%) en de Renault Austral (2023- heden, 80,4%).

