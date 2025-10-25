Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de meest (on)betrouwbare occasions van 2025

Welke gebruikte auto’s zijn aanraders, welke kan je beter negeren? De beste en slechtst occasions van 2025 op een rij.

Voor het occasiononderzoek ondervroeg het Britse What Car? meer dan 32.000 voertuigeigenaren in een periode van 24 maanden. Naast klanttevredenheid was het onderzoek gericht op het aantal en het soort mankementen waar autobezitters mee te maken kregen, uiteenlopend van storingen tot reparaties.

De meest betrouwbare occasions

De lijst met de meest betrouwbare occasions begint met de Hyundai i10 (2020-heden). Het compacte model behaalt een betrouwbaarheidspercentage van 100 procent. Dat kleine auto’s de fabrikant kleine winstmarges opleveren, hoeft dus niet te betekenen dat je daar als koper de prijs voor betaalt.

Plek Model Betrouwbaarheid 1 Hyundai i10 100% 2 Hyundai Santa Fe 100% 3 Kia EV3 100% 4 Toyota Yaris GR 100% 5 Toyota Aygo X 99,7% 6 Vauxhall/Opel Grandland 99,6% 7 Toyota RAV4 99,2% 8 Mini Hatchback 99,1% 9 Volkswagen T-Roc 99,0% 10 Porsche Macan 99,0%

Ook de Hyundai Santa Fe (2018-2024) heeft de volle score. Dat splinternieuwe automodellen geen kinderziektes hoeven te hebben, bewijst de elektrische Kia EV3 (2024-heden, 100%). In de categorie sportauto’s blijft de Toyota Yaris GR (2016-heden, 100%) duurdere modellen zoals de Jaguar F-Type en de Porsche 911 voor.

Andere topscorers zijn de Toyota Aygo X (99,7%), de Vauxhall/Opel Grandland (99,6%), de Toyota RAV4 (2019-heden, 99,2%) en de Mini hatchback (2014-2024, 99,1%). De Volkswagen T-Roc (2018-2025, 99,0%) en de Porsche Macan (2021-heden) maken de top tien compleet.

De minst betrouwbare

De lijst met minder betrouwbare modellen begint met een verrassing. De Nissan Juke (2019-heden, 55,2%) bewijst dat niet alle Japanse auto’s foutloos functioneren. Andere verrassingen in negatieve zin zijn de nieuwste Volkswagen Tiguan (2024-heden, 64,2%), de vorige generatie Kia Sportage (2016-2021, 72,9%) en de Mazda CX-60 (2022-heden, 76,2%).

Plek Model Betrouwbaarheid 1 Nissan Juke 55,2% 2 Volkswagen Tiguan 64,2% 3 Kia Sportage 72,9% 4 Mazda CX-60 76,2% 5 Mercedes-Benz C-Klasse 76,3% 6 Volvo S90/V90 76,7% 7 Audi Q7 78,6% 8 Volkswagen ID.4 79,6% 9 Hyundai Ioniq Electric 80,1% 10 Renault Austral 80,4%

Europese premiummerken blijken evenmin een garantie voor een storingsvrij autoleven, bewijzen de Mercedes-Benz C-Klasse (2021-heden, 76,3%), de Volvo S90/V90 (2016-heden, 76,7%) en de Audi Q7 (2015-heden, 78,6%). De top tien met slechtst presterende modellen wordt compleet gemaakt door de Volkswagen ID.4 (2021-heden, 79,6%), de Hyundai Ioniq Electric (2016-2022, 80,1%) en de Renault Austral (2023- heden, 80,4%).