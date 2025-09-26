Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de drie beste campers van 2026 en dit kosten ze

Ieder jaar roepen de ANWB en NKC de beste camper uit. Ook ditmaal zijn er drie finalisten die kans maken op de titel: Camper van het Jaar 2026.

1 oktober wordt de winnaar van de verkiezing verkozen. Zelf stemmen kan niet. Welke camper de titel binnensleept wordt bepaald door een jury. Ga je liever niet met een camper of caravan op vakantie? Er is een nieuwe kampeeruitvinding die ideaal is voor elektrische auto’s.

De drie beste campers van 2026

Opvallend is dat van de drie finalisten twee modellen buscampers zijn. Deze nemen het op tegen een halfintegraal. Hiermee wordt benadrukt dat met name de compacte camper populair is.

Knaus Boxtime 600 MQ

De eerste kandidaat voor de titel Camper van het Jaar 2026 is de Knaus Boxtime 600 MQ. Deze camper is iets lichter, ruimer en stiller dan veel concurrentie. Daarbij is hij van alle gemakken voorzien en kent het interieur een moderne, degelijke styling. Wat verder opvalt, is het dakraam aan de voorkant van het dak. Zo val je in slaap onder de sterren en word je wakker in de zon.

De basis voor de Knaus Boxtime 600 MQ is altijd een Fiat Ducato. Je kunt hem bestellen met een 140 of 180 pk 2,2-liter viercilinder dieselmotor. De vanafprijs bedraagt 85.415 euro.

Bürstner Signature SFT 7.0

De tweede kanshebber voor Camper van het Jaar 2026 is de Bürstner Signature SFT 7.0. Dit is de enige niet-buscamper in het lijstje en daarmee direct de grootste. De 7.0 heeft twee enkele bedden, maar hij is ook met hefbed en vast queensbed te bestellen.

Het interieur is ruim en luxe. Zo kun je kiezen voor zaken als een Smart TV, uitschuifbaar keukenwerkblad, 138 liter-koelkast en buitendouche in de garage.

Ook deze camper kent als basis Fiat Ducato-techniek. In dit geval is er tevens keuze uit een 140 of 180 pk-aandrijflijn. Het prijskaartje bedraagt minimaal 97.495 euro.

Carado CV541 Pro

De laatste kanshebber op de titel Camper van het Jaar 2026 is de Carado CV541 Pro. Hoewel ook dit een buscamper is, kent hij een bijzonder interieuropzet. Je kunt namelijk niet vanaf de cabine naar de rest van de camper – in geval van de 541-opstelling. Dit is gescheiden omdat net achter de wand een trap naar boven loopt. Met deze trap kun je naar het bed onder het hefdak.

De benedenverdieping heeft een keuken, toilet en eettafel met bankjes. De achterdeuren van de camper zijn te openen, zodat je met mooi weer van het uitzicht kunt genieten.

Ook deze camper heeft de Fiat Ducato-basis, maar is wel goedkoper dan de andere titelkandidaten. De Carado CV541 Pro is te bestellen vanaf 78.590 euro.