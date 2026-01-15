Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 6 veiligste auto’s van 2025 – en deze twee scoren het slechtst

In Europa test Euro NCAP ieder jaar nieuwe auto’s om te kijken hoe veilig ze zijn. Aan het einde van het jaar krijg je dan een lijst met de veiligste en onveiligste nieuwe auto’s van de markt.

Let wel, de scores van Euro NCAP zijn niet altijd een-op-een te vergelijken. Zo wordt de test ieder jaar een beetje bijgeschaafd en zijn de zes veiligste auto’s van 2025 opgedeeld per klasse. Neem de Firefly, die auto is een van de veiligste, maar komt door de Mini niet terug in dit toplijstje.

De veiligste auto’s van 2025

De zes veiligste auto’s per categorie zijn allemaal elektrisch. Enkel de Mercedes-Benz CLA is ook leverbaar met een brandstofmotor.

Tesla scoort dus erg goed bij Euro NCAP. Twee van hun populairste modellen staan in de lijst met veiligste auto’s.

Onveiligste auto’s van 2025

De onveiligste auto’s van 2025 zijn eenvoudig aan te wijzen. Er zijn namelijk maar twee modellen die drie van de vijf sterren hebben gehaald. Dat zijn de Dongfeng Box en de Volkswagen T-Cross.

Dit betekent overigens niet dat het superonveilige auto’s zijn. De beoordeling is tegenwoordig erg streng en de T-Cross laat met name punten liggen op rijhulpsystemen. Je kunt je afvragen of dit betekent dat het een onveilige auto is. Ook de voetgangersveiligheid is bij deze twee beduidend minder dan bij de concurrentie. Op gebied van ‘Volwassen inzittende’ en ‘Kind inzittende’ scoren ze best goed met rond de 70 en 80 procent van de punten.