Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 5 populairste auto’s van nu en Tesla zit er niet bij

In Nederland werd vorig jaar geen enkele auto vorig jaar zo vaak verkocht als de Tesla Model Y. En ook het jaar daarvoor werd de Model Y gekroond tot populairste auto van Nederland. Maar nu vinden we het merk van Elon Musk plots niet meer terug in de hitlijsten. Althans, niet in de top vijf best verkochte auto’s van januari.

Is de elektrische auto dan zoveel minder populair nu EV-kopers ook bpm en wegenbelasting moeten betalen? Dat valt mee. In de eerste maand van 2025 zijn er 11.157 nieuwe EV’s op kenteken gezet, zo blijkt uit officiële cijfers van de Bovag, RAI Vereniging en RDC. Dat is een stijging van ruim 28 procent op jaarbasis. Wel is de hybride nog altijd gewilder.

Tesla niet aan kop, wie dan wel?

In december vorig jaar prijkte Tesla met zijn Model Y én Model 3 nog bovenaan de verkooplijsten. Nu vinden we daar de nieuwe Kia EV3, zoals Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst al voorspelde tijdens zijn rijtest. Met maar liefst 1.757 geregistreerde exemplaren is de Koreaan tot nu toe de best verkochte auto van 2025 in ons land. Het merk bezet met zijn Picanto ook plek twee. De gehele top vijf vind je hieronder.

Model Registraties Marktaandeel Kia EV3 1.757 5,4% Kia Picanto 855 2,6% Peugeot 208 777 2,4% Volvo EX30 724 2,2% Volkswagen Polo 696 2,1% Meest geregistreerde modellen in januari 2025.

Dankzij het verkoopsucces van nieuwe EV3 en de aanhoudende populariteit van zijn A-segmenter, mag Kia zich nu ook het populairste automerk van Nederland noemen. Kia wordt gevolgd door Volkswagen, Volvo, BMW en Hyundai.

Populairste EV-modellen van januari 2025

Tesla vinden we nog wel in de top vijf populairste elektrische auto’s van januari 2025. Zowel de Model Y als de Model 3 is in die lijst te vinden, maar wel áchter de EV3, Volvo EX30 en Volkswagen ID.3.



Model Registraties Marktaandeel Kia EV3 1.757 15,7% Volvo EX30 724 6,5% Volkswagen ID.3 523 4,7% Tesla Model Y 482 4,3% Tesla Model 3 432 3,9% Meest geregistreerde EV-modellen in januari 2025.

Hoewel Tesla-schaamte tegenwoordig een ding is, bestaat er een goede kans dat het merk van Elon Musk binnen geringe tijd weer een plek bemachtigd bovenaan de verkooplijst. De populaire Model Y is kortgeleden namelijk ingrijpend veranderd. Dat kan de verkoopcijfers een boost geven.