Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit wordt Mercedes’ ruime concurrent voor de S-klasse

De Mercedes-Benz S-klasse is de benchmark van de luxe sedans, maar wat als dat te klein is? Dan kun voor een VLS kiezen. Dit is luxe variant van de aanstaande VLE.

Bij Mercedes kun je al langer elektrische busjes krijgen in vorm van de EQV. Dit model wordt vervangen door de VLE die techniek deelt met de nieuwste elektrische auto’s.

Mercedes VLE

Deze Mercedes VLE gaat net als de CLA en GLC gebruik maken van een 800 volt-boordnet en zal veel verder komen op een acculading en sneller laden dan de huidige EQV. Naast technische aanpassingen zal de VLE ook een andere vorm krijgen – in ieder geval als personenbusje. Net als bij de Hyundai Ioniq 9 loopt de daklijn aan de achterkant af waardoor hij gestroomlijnder is.

Alternatief voor de S-klasse

Daarbij gaat Mercedes voor het eerst een echt luxe busje leveren genaamd de VLS. Hij heeft dan geen 6 of 8 zitplaatsen, maar zal worden uitgerust met vier riante fauteuils. Volgend jaar laat de Duitse fabrikant het nieuwe busje zien.